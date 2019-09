DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG verkauft Großprojekt Terminal 3 in Zeppelinheim (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG verkauft Großprojekt Terminal 3 in Zeppelinheim

Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG verkauft Großprojekt Terminal 3 in

Zeppelinheim

24.09.2019 / 15:10

Berlin, 24. September 2019. Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN

DE000A2GSVV5) hat ihre Anteile am Großprojekt Terminal 3 in Zeppelinheim

erfolgreich verkauft und damit einen der für 2019 avisierten Meilensteine

realisiert. Das Hotelprojekt an im Bau befindlichen Terminal 3 des

Frankfurter Flughafens wurde im Rahmen eines Share Deals veräußert. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Bauanträge für das Projekt Hotel Terminal 3 wurden eingereicht, sodass

mit einem Baubeginn für 2020 gerechnet wird. Die Fertigstellung soll mit

Inbetriebnahme des Terminal 3 erfolgen. Auf einer Grundstücksfläche von

8.400 m² werden 244 Zimmer mit einer zugehörigen Tiefgarage errichtet.

Entgegen den ursprünglichen Planungen erfolgen der Nutzen- und

Lastenübergang und damit auch die Umsatzwirksamkeit bereits für das laufende

Geschäftsjahr 2019.

The Grounds befindet sich zudem in konkreten Verkaufsgesprächen mit weiteren

Projekten.

In Kürze wird das Unternehmen auch seine Konzernzahlen für das erste

Halbjahr 2019 bekanntgeben.

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Leipziger Platz 3

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@thegroundsag.com

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

