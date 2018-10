DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG schließt Kaufverträge über ein Grundstück in Magdeburg und das Triumph-Gelände in Heubach ab (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG schließt Kaufverträge über ein Grundstück in Magdeburg und das Triumph-Gelände in Heubach ab

* Erwerb eines Grundstücks in Magdeburg zur Entwicklung eines

Microapartmenthauses - Errichtung bis 2020/21 geplant.

Investitionsvolumen beträgt circa 16 Mio. EUR.

* Vertragsabschluss über den Kauf des Triumph-Areals in Heubach, wo in

Abstimmung mit dem Gemeinderat ein Stadtquartier neu entwickelt wird.

Berlin, 19. Oktober 2018 - Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN

DE000A2GSVV5), ein Projektentwickler mit klarem Fokus auf den Handel und die

nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in Deutschland, hat ihr

Portfolio um neue Grundstücke in Magdeburg und Heubach (Metropolregion

Stuttgart) erweitert.

In der in Magdeburg zentral gelegenen Halberstädter Straße 1 (nicht

zusammenhängend mit bereits erworbenen Flächen) hat The Grounds ein rund

2.740 m² umfassendes Grundstück zur Entwicklung eines exklusiven möblierten

Microapartmenthauses gekauft. Dieses soll 174 Wohneinheiten auf einer

geplanten Mietfläche von rund 5.070 m² umfassen bei einer für die Jahre 2020

bis 2021 geplanten Fertigstellung. Das Investitionsvolumen für dieses

Projekt beträgt circa 16 Mio. EUR. Der Exit kann sowohl im Forward Deal als

auch im Einzelvertrieb erfolgen, da die Nachfrage nach exklusiven

Appartements in Magdeburg stark steigt.

In Heubach folgte nun der entsprechende Vertragsabschluss über den Kauf des

Grundstücks mit der Gemeinde. The Grounds hatte im April 2018 im Rahmen

einer Ausschreibung mit einem stimmigen und attraktiven Konzept für

generationsübergreifendes Wohnen die Zustimmung des Gemeinderats für die

Neuentwicklung eines prosperierenden Stadtquartiers auf dem alten

Triumph-Areal gewonnen. Auf 10.687 m² sollen insgesamt 86 Wohneinheiten und

in Zusammenarbeit mit der Zieglerischen e.V., einer der namhaften Betreiber

vom Pflegeheimen und altersgerechtem Wohnen in Baden-Württemberg, ein

Pflegeheim entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für diese

Projektentwicklung mit Baubeginn in 2019 liegt bei circa 21 Mio. EUR.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Prax

Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mai: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

°