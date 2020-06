DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG schließt 2019 mit Konzernumsatzerlösen von 13,9 Mio. EUR, einer Bilanzsumme von 32,4 Mio. EUR und einem leicht positiven Konzernergebnis ab. (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG schließt 2019 mit Konzernumsatzerlösen von 13,9 Mio.



EUR, einer Bilanzsumme von 32,4 Mio. EUR und einem leicht positiven Konzernergebnis ab.

^

- EBIT beläuft sich auf 2,0 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR). Nach verbessertem

Finanzergebnis weist The Grounds ein positives Konzernergebnis von 54 TEUR

(Vj. 4,2 Mio. EUR) aus.

- EK-Quote auf solide 37% (Vj. 22,3%) gesteigert.

- In 2020 wurde der Immobilienbestand bereits wesentlich ausgeweitet und die

Mieteinnahmen gestärkt. Weitere Ankäufe werden geprüft.

- Fokus für 2020 liegt insbesondere auf der Weiterentwicklung der Projekte

in Magdeburg und Bad Zwischenahn.

Berlin, 15. Juni 2020 - Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN:

DE000A2GSVV5; nachfolgend "The Grounds") hat im Geschäftsjahr 2019 bei

Konzernumsatzerlösen von 13,9 Mio. EUR (Vj. 31,1 Mio. EUR) ein Ergebnis vor

Steuern und Zinsen (EBIT) von 2,0 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR) und nach

Steuern mit 54 TEUR (Vj. 4,2 Mio. EUR) ein leicht positives Konzernergebnis

erzielt.

In 2019 hat sich The Grounds auf die Weiterentwicklung des

Immobilienportfolios konzentriert und konnte daher umsatz- und

ergebnisseitig nicht an die starken Vorjahreswerte anknüpfen. 12,9 Mio. EUR

(Vj. 30,2 Mio. EUR) wurden mit dem Verkauf von Immobilienprojekten, vor

allem mit dem Verkauf eines Großprojektes im Raum Frankfurt/Main,

erwirtschaftet. Im Vorjahr hatte insbesondere der Verkauf des

Microapartmenthauses in der Frankfurter Gutleutstraße mit einem

Verkaufserlös von 21,5 Mio. EUR zu deutlich höheren Umsätzen beigetragen.

Zudem vereinnahmte The Grounds in 2019 Mieterlöse in Höhe von 1,0 Mio. EUR

(Vj. 1,0 Mio. EUR) aus dem Bestandsobjekt Logistikpark in Hangelsberg. Hier

hat The Grounds in 2019 weitere Sanierungsarbeiten mit dem Schwerpunkt

Brandschutz durchgeführt, um den Unterhaltungszustand zu verbessern und die

Mieteinnahmen über zusätzliche Vermietungen kurzfristig erhöhen zu können.

Inklusive sonstiger betrieblicher Erträge von 1,3 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio.

EUR) nahm die Konzerngesamtleistung auf 14,1 Mio. EUR (Vj. 35,3 Mio. EUR)

ab. Die Gesamtkosten haben sich im Vergleich zum ebenfalls Vorjahr

verringert. Das Finanzergebnis konnte von -2,7 Mio. EUR auf -2,0 Mio. EUR

verbessert werden.

Eigenkapitalquote steigt auf solide 37 % - Bilanzbild durch in 2019

abgewickelte Verkäufe geprägt

Die erst in 2019 erfolgte Abwicklung des Großprojekts Gutleutstraße,

Frankfurt/Main in Verbindung mit den in 2019 erfolgten Verkäufen haben die

Konzernbilanz von The Grounds erheblich geprägt und die Bilanzsumme

reduziert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 nahm die Konzernbilanzsumme

daher auf 32,4 Mio. EUR (Vj. 56,4 Mio. EUR) ab. Das veräußerte Großprojekt

in Frankfurt/Main, hat sowohl zu einer deutlichen Verminderung der

Kurzfristigen Vermögenswerte (21,2 Mio. EUR; Vj. 45,1 Mio. EUR, hoher Wert

resultierend aus Leistungsabrechnungen), als auch der Verbindlichkeiten

(20,4 Mio. EUR; Vj. 43,9 Mio. EUR) geführt. Wesentliche neue

Verbindlichkeiten wurden in 2019 nicht aufgenommen.

Die Eigenkapitalquote konnte damit auf solide 37 % (Vj. 22,3 %) weiter

verbessert werden.

2020 plant The Grounds mit einem zu 2019 vergleichbaren Umsatz- und

Ergebnisniveau - Schwerpunkt liegt insbesondere in der Baurechtschaffung der

bestehenden Projektentwicklungen in Magdeburg und Bad Zwischenahn

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 richtet The Grounds ihren Fokus auf

Wachstum. Im Mai wurde der Immobilienbestand bereits um ein nahezu

vollvermietetes Immobilienportfolio mit 250 Wohn- und 15 Gewerbeeinheiten

wesentlich ausgeweitet und dadurch die Mieteinnahmen p.a. annähernd auf rund

2,0 Mio. EUR verdoppelt. In 2020 wird das Immobilienportfolio aufgrund des

zum 30. September vorgesehen Nutzen- und Lastenübergangs bereits im vierten

Quartal 2020 nachhaltig zur Steigerung der Ertragskraft des The Grounds

Konzerns beitragen. The Grounds prüft hier Nachverdichtungsmöglichkeiten und

weitere energetische Sanierungsmaßnahmen, welche auf längere Sicht zu

Mieterhöhungen führen können. Im Jahresverlauf sollen weitere Ankäufe

folgen.

Auf der Verkaufsseite ist zum Jahresende die Übergabe des Leipziger

Microapartments-Projekts vorgesehen, welches im Jahr 2018 im Rahmen eines

Forward-Deals für 13,35 Mio. EUR veräußert worden war. Darüber hinaus sind

in 2020 keine größeren Verkäufe geplant. Ob angedachte Verkäufe einzelner

Baufelder des in Magdeburg geplanten Stadtquartiers noch in 2020

umsatzwirksam werden, kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht

sicher eingeschätzt werden, da auch hier Planungs-, Genehmigungs-,

Finanzierungs- und Verkaufsprozesse bei Kommunen, Banken und Investoren

beeinträchtigt bzw. verzögert sind.

Aufgrund dessen geht der Vorstand für 2020 von einem zu 2019 vergleichbaren

Umsatz- und Ergebnisniveau auf Konzernebene aus. Der weitere Bestandsaufbau

und die Fortführung der Projektentwicklungen wird voraussichtlich die

Ertragskraft des The Grounds Konzern stärken.

