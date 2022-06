DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG nd Deutsche Habitat gehen Joint-Venture für Wohnimmobilen-Projektentwicklung in Blankenfelde-Mahlow ein (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG nd Deutsche Habitat gehen Joint-Venture für Wohnimmobilen-Projektentwicklung in Blankenfelde-Mahlow ein

^

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):

Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG nd Deutsche Habitat gehen

Joint-Venture für Wohnimmobilen-Projektentwicklung in Blankenfelde-Mahlow

ein

09.06.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS

The Grounds und Deutsche Habitat gehen Joint-Venture für

Wohnimmobilen-Projektentwicklung in Blankenfelde-Mahlow ein

- The Grounds übernimmt 51-prozentige Beteiligung von der Deutsche Habitat

GmbH

- Realisierung von rund 32.000 qm BGF in drei Bauabschnitten geplant

- Baubeginn des 1. Bauabschnitts im 4. Quartal 2022 und Fertigstellung im

1. Quartal 2024 vorgesehen

- Attraktive Umland-Lage in BER-Nähe mit sehr guter Infrastruktur

Berlin, 09.06.2022 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds

/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat sich gestern mit 51 Prozent an einer

Projektentwicklung in Blankenfelde beteiligt. Verkäuferin der Anteile ist

die Deutsche Habitat GmbH aus Berlin, die das Projekt künftig gemeinsam mit

The Grounds als Joint-Venture-Partner realisieren wird. Die

Projektentwicklung umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 100

Mio. EUR. Auf dem 56.245 Quadratmeter großen Baugrundstück sollen in den

kommenden Jahren 186 dreigeschossige Wohneinheiten mit einer

Bruttogrundfläche (BGF) von rund 32.000 Quadratmetern entstehen.

"Dass wir mit The Grounds einen erfahrenen Partner für das Projekt

Blankenfelde-Mahlow gewinnen konnten, dokumentiert die Attraktivität des

Standortes und des Projekts", sagt Torsten Hollstein, Geschäftsführer der

Deutschen Habitat GmbH. Das Baugrundstück zeichnet sich durch seine sehr

gute Verkehrsanbindung per ÖPNV und Straßennetz sowie eine gute lokale

Infrastruktur aus. Schule, Kita und Einkaufsmöglichkeiten für die

Nahversorgung befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Berlin ist von

hier aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw gut erreichbar.

"Vor allem die Nähe zum Flughafen BER, die Verkehrsanbindung und vorhandene

Infrastruktur sprechen für den Ankauf des Baugrundstückes. Der Ankauf ist

ein wichtiger Meilenstein für unser weiteres Wachstum. Wir knüpfen an unsere

Strategie der Umsetzung wohnwirtschaftlicher Projektentwicklungen an

attraktiven Standorten im nahen Berliner Umland - nach dem Anfang des Jahres

erfolgten Verkauf von 34 Doppelhaushälften in Erkner - nahtlos an", sagt

Arndt Krienen, Vorstand von The Grounds.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Wallstr. 16

10179 Berlin

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen

Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig

wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate

Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse

Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein

Büro in Stuttgart.

---------------------------------------------------------------------------

09.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Charlottenstraße 79-80

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@tgd.ag

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2,

WKN: A2GSVV, A3H3FH,

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1371515

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1371515 09.06.2022

°