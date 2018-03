DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG ist sehr schnell in der gezielten Entwicklung der Portfolien: Baubeginn für das kürzlich erworbene Leipziger Grundstück bereits für Q3 2018 geplant. (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG ist sehr schnell in der gezielten Entwicklung der Portfolien: Baubeginn für das kürzlich erworbene Leipziger Grundstück bereits für Q3 2018 geplant.





21.03.2018 / 09:02

- Bauantrag für das Frankfurter Boardinghouse im zentralen Gutleutviertel

wird im April gestellt

- Weitere Ankäufe für das zweite Quartal 2018 avisiert

Berlin, 21. März 2018. Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN

DE000A2GSVV5) ist mit den Konzeptionen und Planungen für das erst vor

einigen Tagen erworbene Leipziger Grundstück in der Bornaische Straße 10-16

binnen kurzer Zeit sehr weit vorangeschritten. Die Baugenehmigung wurde

erteilt. Der geplante Baubeginn für das Objekt mit 136 Microappartements ist

für das dritte Quartal 2018 vorgesehen. Gleichzeitig haben erste

Kaufinteressenten bereits globale Interessensbekundungen abgegeben.

Auch in Frankfurt a. M. werden die Planungen für die Entwicklung der

Grundstücke im zentral gelegenen Gutleutviertel und in Neu Isenburg (am

derzeit im Bau befindlichen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens) konkreter

und befinden sich nun in den letzten Feinabstimmungen. Für die Entwicklung

des viergeschossigen Boarding House mit 205 Microappartements für

gewerbliches Wohnen in der Gutleutstraße wird der Bauantrag im April 2018

eingereicht. Für den Vertrieb des Objektes konnte eine namhafte

internationale Maklerfirma gewonnen werden.

In Neu Isenburg wird eine Microappartementanlage für gewerbliches Wohnen mit

circa 225 Appartements entstehen. Derzeit laufen die Feinabstimmungen zum

Bauantrag mit den zuständigen Behörden. The Grounds plant die Einreichung

des Bauantrags im zweiten Quartal 2018.

Für die Umsetzung der Wohnanlage mit 10 Wohneinheiten und einer Wohnfläche

von rund 1.082 m² in Oldenburg wird derzeit die Bauanzeige vorbereitet.

Innerhalb der nächsten zwei Monate sollen alle notwendigen Voraussetzungen

für den Baubeginn und die Errichtung der komfortablen Eigentumswohnungen für

Eigennutzer vorliegen. Das Objekt verzeichnet bereits eine positive

Marktresonanz.

Das Immobilienportfolio im Bereich Projektentwicklung der The Grounds-Gruppe

ist seit dem Herbst letzten Jahres schnell und stark gewachsen. Im Bereich

"Development" verfügt die Gruppe mit sieben Projektentwicklungen in

Frankfurt, Leipzig, Oldenburg und Magdeburg über eine Grundstücksfläche von

über 74.800 m² mit einer potenziellen Bruttogrundfläche von ca. 87.000 m²,

auf welcher rund 1.200 Wohneinheiten und 15 Gewerbeeinheiten entstehen

werden.

Für den Eigenbestand wurden seit dem Herbst 2017 ein Wohnportfolio mit 120

Wohnungen sowie eine Bestandsentwicklung in Senftenberg und der Logistikpark

in Hangelsberg (im unmittelbaren Einzugsbereich östlich von Berlin)

erworben. Nunmehr beläuft sich die gesamte Grundstücksfläche im Eigenbestand

auf rund 367.000 m² bei einer Wohn- und Nutzfläche von bislang ca. 61.000

m². Hohes Entwicklungspotential birgt das noch zu großen Teilen nicht

erschlossene Grundstück in Hangelsberg für wohnwirtschaftliche und

gewerbliche Projektentwicklungen.

Die Investitionssumme für das Portfolio der The Grounds-Gruppe beläuft sich

auf 111 Mio. EUR. Für das zweite Quartal 2018 ist der Erwerb weiterer

Grundstücke bzw. Objekte geplant, aktuell laufen diverse

Vertragsverhandlungen.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Hans Wittmann

Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mai: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Finanzkalender 2018

April Veröffentlichung vorl. Zahlen für das Geschäftsjahr 2017

Mai Veröffentlichung Jahresabschluss 2017

15. Mai Frühjahrskonferenz 2018 Frankfurt a. M.

Juni Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017

Juni Ordentliche Hauptversammlung 2018

August Veröffentlichung vorl. Zahlen für das erste Halbjahr 2018

September Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018

November Eigenkapitalforum 2018

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Leipziger Platz 3

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@thegroundsag.com

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

