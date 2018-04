DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG gewinnt mit erfolgreichem Konzept die Ausschreibung zur Neuentwicklung des Stadtquartiers auf dem alten Triumph-Areal in der Metropolregion Stuttgart (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG gewinnt mit erfolgreichem Konzept die Ausschreibung zur Neuentwicklung des Stadtquartiers auf dem alten Triumph-Areal in der Metropolregion Stuttgart

The Grounds Real Estate Development AG gewinnt mit erfolgreichem Konzept die

Ausschreibung zur Neuentwicklung des Stadtquartiers auf dem alten

Triumph-Areal in der Metropolregion Stuttgart

18.04.2018

- Mix aus Wohnungen, Pflegeheim und betreutem Wohnen - für alle

Generationen!

- Gesamtinvestitionsvolumen von 25 Mio. EUR

Berlin, 18. April 2018 - Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN

DE000A2GSVV5), Bestandshalter mit klarem Fokus auf den Erwerb, die

Projektentwicklung und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in

Deutschland, hat mit einem stimmigen und attraktiven Konzept die Zustimmung

des Gemeinderats Heubach für die Neuentwicklung eines Stadtquartiers auf dem

alten Triumph-Areal in Heubach, Teil der Metropolregion Stuttgart, gewonnen.

Auf einer Grundstücksfläche von 10.652 qm sollen in diesem strukturstarken

Gebiet mit hoher Wirtschaftskraft Wohnungen, ein Pflegeheim sowie

Möglichkeiten für betreutes Wohnen, ergänzt um Einkaufs- und

Spielmöglichkeiten, entstehen. Das Stadtquartier folgt ganz dem Leitbild

Wohnen im Einklang mit der Natur - für alle Generationen! So werden ein

Blockheizkraftwerk und Solarenergie eingebunden sowie Häuser nach neuestem

KFW Effizienzhaus-Standard geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen für diese

Projektentwicklung liegt bei circa 25 Mio. EUR.

Zwischen Böbinger und Mögglinger Straße sollen ein Pflegeheim für 60

Bewohner entstehen sowie zusätzlich ein Gebäude mit 40 Kleinwohnungen für

Betreutes Wohnen erstellt werden. Zudem ist in sechs Reihenhäusern und

weiteren Gebäuden mit 32 Geschosswohnungen modernes Wohnen zu attraktiven

Rahmenbedingungen vorgesehen. Ein Fokus bei der Gesamtentwicklung lag auch

auf der Einbindung von Einkaufsmöglichkeiten, die durch den bestehenden

Lidl-Markt ergänzen werden. Die Kommune kündigte an, den Bebauungsplan im

September 2018 zu beschließen, sodass zügig mit den Bauanträgen begonnen

werden kann und ein Baubeginn bereits in 2019 geplant ist.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Hans Wittmann

Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mai: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Leipziger Platz 3

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@thegroundsag.com

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

