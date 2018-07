DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG erwirbt rund 161.000 m² großes Grundstück am Zwischenahner Meer zur Entwicklung eines Erholungsgebiets (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG erwirbt rund 161.000 m² großes Grundstück am Zwischenahner Meer zur Entwicklung eines Erholungsgebiets

^

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):

Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG erwirbt rund 161.000 m² großes

Grundstück am Zwischenahner Meer zur Entwicklung eines Erholungsgebiets

31.07.2018 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- "Leben am Meer" - Erwerb in Prime Location. Mix aus Wohngebäuden, Hotel,

Ferienhäusern und Freizeitflächen inmitten eines Landschaftsschutzgebietes

im Kurort Bad Zwischenahn

- Verwirklichung von Wohnungen im denkmalgeschützten Offizierscasino und auf

dem dazugehörigen Seminargelände geplant

Berlin, den 31. Juli 2018 - Die The Grounds Real Estate Development AG

(ISIN: DE000A2GSVV5) hat einen Kaufvertrag über 6 Baugrundstücke mit

insgesamt 160.900 m² Grundstücksfläche im Kurort Bad Zwischenahn (rund 17 km

westlich von Oldenburg) unterzeichnet. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung

soll auf dem direkt am Zwischenahner Meer gelegenen Landschaftsschutzareal

ein Ferien-/Erholungsgebiet entstehen. Geplant sind die Errichtung von

mehrgeschossigen Wohngebäuden (ca. 20.000 m² Wohnfläche) inklusive

Stellplätzen und Tiefgaragen, eines 4- bis 5-Sterne Hotels mit ca. 120

Suiten und Zimmern sowie von 35 Ferienhäusern (Wohnfläche ca. 2.500 m²)

nebst Sport- und Freizeitflächen. Darüber hinaus hat The Grounds auch das

direkt am Zwischenahner Meer gelegene denkmalgeschützte ehemalige

Offizierscasino inklusive der dazugehörigen Seminarflächen erworben. Diese

Gebäude sollen erhalten und eine Wohnbebauung darin verwirklicht werden.

Bad Zwischenahn, größte Gemeinde im Landkreis Ammerland in Niedersachsen,

staatlich anerkannter Kurort und auch "Perle des Ammerlands" genannt, ist

vom Tourismus und dem Gesundheitswesen geprägt. Hauptattraktion ist das

Zwischenahner Meer mit seinen Wassersportmöglichkeiten und dem Rad- und

Wanderwegenetz rund um das Meer. Die erworbenen Grundstücksflächen befinden

sich im Bereich Elmendorfer Straße im Ortsteil Rostrup, nordwestlich des

Ortszentrums, auf dem ehemals militärisch genutzten Teil des früheren

Flughafengeländes. Hieraus entstammen die teils denkmalgeschützten Bauten.

"Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses sehr spannenden und umfangreichen

Entwicklungsprojekts am Zwischenahner Meer", kommentiert der neue

Vorstandsvorsitzende Thomas Prax die Portfolioerweiterung. "Zudem

unterstreicht dieser Erwerb, dass auch nach dem Wechsel des Großaktionärs

die Unternehmensstrategie konsequent weiter verfolgt wird."

Abhängig von der finalen Verabschiedung des Bebauungsplans, welche bis

spätestens Mitte 2019 erwartet wird, rechnet The Grounds aktuell mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von rund 92 Mio. EUR.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Prax

Vorstandsvorsitzender

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mai: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

---------------------------------------------------------------------------

31.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Leipziger Platz 3

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@thegroundsag.com

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

709609 31.07.2018

°