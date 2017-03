DGAP-News: Telefonkonferenz der MorphoSys AG am 9. März 2017 zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2016 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Telefonkonferenz der MorphoSys AG am 9. März 2017 zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2016

02.03.2017 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Planegg/München, 2. März 2017

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX) wird am 9. März 2017 um 7:00 Uhr MEZ die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 veröffentlichen.

Der Vorstand der MorphoSys AG wird im Rahmen einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache), die als Webcast im Internet übertragen wird, über das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 berichten und einen Ausblick für 2017 geben.

Datum: Donnerstag, 9. März 2017

Zeit: 14:00 Uhr MEZ

Einwahlnummer: +49 (0) 89 2444 32975

An der Telefonkonferenz werden teilnehmen:

Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender

Jens Holstein, Finanzvorstand

Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand

Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand

Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen.

Die komplette Präsentation sowie der Link zum Webcast sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.morphosys.de/telefonkonferenzen verfügbar.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, einen mit den Folien synchronisierten Audio-Replay der Konferenz auf der Webseite des Unternehmens abzurufen.

MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper- Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin. Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper- Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http:// www.morphosys.de.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG Anke Linnartz Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

