DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für Januar bis September 2018 (deutsch)

Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für Januar bis September 2018

DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e):

9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für Januar bis

September 2018

30.10.2018 / 07:30

MÜNCHEN, 30. Oktober 2018

Vorläufiges Ergebnis [1] für Januar bis September 2018

Telefónica Deutschland ist dank solider Umsatz- und OIBDA-Trends auf Kurs

für Gesamtjahres-Ausblick [2] und gibt Dividendenvorschlag für das

Geschäftsjahr 2018 bekannt

- O2 Free Portfolio belebt das Datenwachstum und unterstützt die ARPU-up

Strategie, was sich im Trading und in der Abwanderungsrate widerspiegelt

- Bereinigte [3] Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten gegenüber dem

Vorjahr unverändert, bereinigte3 MSR-Performance weiterhin positiv im

Jahresvergleich

- Starkes OIBDA [4]-Wachstum von +6,0% ggü. Vorjahr im Zeitraum Januar bis

September auf Basis von starkem operativen Momentum und ~90 Mio. EUR

OIBDA-relevanten Synergien per Ende September 2018; Synergien aus der

Netzkonsolidierung werden zum Teil von 2019 auf 2018 vorgezogen

- Bestätigung des Ausblick für das Gesamtjahr mit Präzisierung der OIBDA4

Spanne zu "leicht positiv" gegenüber dem Vorjahr aufgrund erfolgreicher

Realisierung von Synergien

- Dividendenvorschlag von 0,27 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2018,

Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr

Operative und finanzielle Highlights des dritten Quartals 2018

- Die Nettozugänge bei Postpaid-Mobilfunkanschlüssen beliefen sich im

dritten Quartal 2018 aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach dem O2

Free und Blau Portfolio auf +233 Tausend, gleichzeitig blieb der Beitrag von

Partnern in einem rationalen Marktumfeld solide (57% Anteil an den

Bruttozugängen im dritten Quartal). Die Abwanderungsrate der Marke O2 blieb

niedrig und verbesserte sich dank fortgesetzter Kundenbindungsmaßnahmen auf

1,4%. Die Abwanderungsrate im gesamten Postpaid-Bereich betrug 1,6%.

- Die LTE-Kundenanschlüsse stiegen um +9,4% im Jahresvergleich auf 17,2

Millionen per Ende September 2018. Die Nachfrage nach größeren Datenpaketen

in unserem O2 Free Portfolio verliehen dem Datenwachstum von LTE-Kunden im

O2-Postpaid-Privatkundengeschäft

weiteren Auftrieb; hierdurch wurde ein Anstieg um +15% gegenüber dem

Vorquartal bzw. von +65% im Jahresvergleich auf 3,9 GB pro Monat erzielt.

- Die bereinigten [5] Umsatzerlöse gingen im Jahresvergleich um -0,4% zurück

und beliefen sich auf 1.843 Mio. EUR (-0,8% gegenüber Vorjahr auf 1.836 Mio.

EUR nach IAS 18 Rechnungslegung). Unter Einbeziehung negativer

regulatorischer Auswirkungen in Höhe von -13 Mio. EUR (primär Roaming) lagen

die Umsatzerlöse bei 1.830 Mio. EUR, ein Rückgang von -1,1% im

Jahresvergleich.

- Die bereinigten5 Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen setzten ihren

positiven Trend fort und lagen bei 1.351 Mio. EUR, was gegenüber dem Vorjahr

einem Anstieg um +0,6% entsprach (unverändert ggü. Vorjahr bei 1.344 Mio.

EUR nach IAS 18 Rechnungslegung), wobei insbesondere das aktualisierte O2

Free Portfolio Unterstützung lieferte. Auf berichteter Basis erreichten die

Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen 1.339 Mio. EUR, -0,4% im

Jahresvergleich.

- Die Umsatzerlöse aus Mobilfunk-Hardware stiegen aufgrund der anhaltend

hohen Nachfrage nach Smartphones um 2,8% im Jahresvergleich auf 299 Mio.

EUR, jedoch mit erschwertem Vergleich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von

Lagerräumungsverkäufen im dritten Quartal 2017.

- Die Umsatzerlöse aus dem Festnetzgeschäft gingen gegenüber dem Vorjahr um

-10,6% auf 191 Mio. EUR zurück. Wir haben die Migration von Wholesale-Kunden

als Voraussetzung für die geplante Stilllegung der veralteten Infrastruktur

abgeschlossen. Die Festnetzumsätze im Privatkundengeschäft gingen gegenüber

dem Vorjahr um -2,4% zurück, da Verkaufsförderungsmaßnahmen und ein höherer

Anteil von Bündelangeboten den positiven Beitrag von VDSL wettmachten.

- Das OIBDA bereinigt um Sonder- und regulatorische Effekte [6] erreichte

494 Mio. EUR, ein Anstieg von +5,6% im Jahresvergleich und profitierte von

zusätzlichen OIBDA-relevanten Synergien in Höhe von ~25 Mio. EUR, die sich

durch den starken Fortschritt bei der Netzkonsolidierung ergeben. Nach IAS

18 Rechnungslegung betrug das OIBDA [7]-Wachstum +3,8% im Jahresvergleich

und belief sich damit auf 486 Mio. EUR, bereinigt um negative regulatorische

Effekte in Höhe von 17 Mio. EUR. Die OIBDA-Marge vor Sonder- und

regulatorischen Effekten stieg im Jahresvergleich um +1,5 Prozentpunkte auf

26,8%.

- Der Investitionsaufwand (CapEx) [8] betrug 316 Mio. EUR (+24,5% im

Jahresvergleich). Der starke Anstieg im dritten Quartal ergibt sich aus der

finalen Phase der Netzkonsolidierung, während wir gleichzeitig den LTE

Ausbau weiter vorantreiben. Die zusätzlichen CapEx-Synergien beliefen sich

im dritten Quartal 2018 auf ~10 Mio. EUR (~35 Mio. EUR im Zeitraum Januar

bis September) und wurden in erster Linie im Zusammenhang mit dem Netzwerk

erzielt.

- Die konsolidierten Nettofinanzschulden [9] beliefen sich per Ende

September 2018 auf 1.591 Mio. EUR. Der Verschuldungsgrad von 0,9x lag

weiterhin innerhalb unseres Zielverschuldungsgrads.

Fortschritte bei den Integrationsaktivitäten und der Netzaktualisierung

Im dritten Quartal trieben wir die Netzintegration weiter voran, mit dem

klaren Ziel die diese bis Ende 2018 abzuschließen. Dabei stellen wir Region

für Region zunehmend mehr Kunden unser konsolidiertes Netz zur Verfügung.

Dass sich die Netzintegrationsarbeiten positiv auswirken, belegen auch

aktuelle Netztest-Ergebnisse. So bekam das O2 Netz im letzten Netztest der

Fachzeitschrift connect in München die Note "gut" (830 Punkte). Telefónica

Deutschland ist bei der Netzabdeckung nun auf demselben Niveau wie die

Deutsche Telekom und liegt im Hinblick auf Netzabdeckung knapp vor Vodafone;

bezüglich der Versorgungsqualität rangiert unser Netz in München sogar vor

beiden Kontrahenten.

Parallel zur Finalisierung der Netzintegration treiben wir auch den

LTE-Ausbau bundesweit voran. In nahezu allen Städten in Deutschland

verdichten wir unser Netz mit zusätzlichen LTE-Elementen und verbessern so

die Netzperformance dort, wo unsere Kunden leben und arbeiten. Aber auch in

bisher nicht mit LTE ausgebauten, dünn besiedelten Gebieten schließen wir

zusätzliche Gemeinden an unser Netz an. Darüber hinaus konzentrieren wir uns

auf den LTE-Ausbau entlang von wichtigen Verkehrsinfrastrukturen wie

Autobahnen und Bahnstrecken. Allein im dritten Quartal 2018 haben wir knapp

2.000 neue LTE-Stationen errichtet und bestehende Standorte mit zusätzlichen

LTE-Kapazitäten aufgerüstet. Insgesamt hat unser Netz in 2018 damit bereits

rund 5.000 LTE-Stationen hinzugewonnen.

Außerdem profitieren O2 und Vodafone Kunden mit HD Voice-fähigen Endgeräten

seit dem 4. September 2018 vom bestmöglichen Sprachstandard. Seit August

können Kunden mit entsprechenden Endgeräten bei netzübergreifenden

Telefonaten per VoLTE zudem den Sprachstandard Enhanced Voice Services (EVS)

nutzen.

Um den Netzausbau voranzutreiben, haben wir nach dem nationalen

Mobilfunkpakt vom Juli im September die Mobilfunkpakte in Bayern und Hessen

unterzeichnet um die Kooperation mit den anderen Netzbetreibern

sicherzustellen. Politik, Netzbetreiber und kommunale Spitzenverbände wollen

gemeinsam die Mobilfunkversorgung verbessern.

Zusätzlich bündeln wir unsere Kräfte mit der Deutschen Telekom, um gemeinsam

den Ausbau unserer Mobilfunknetze noch weiter zu beschleunigen. Anfang

Oktober vereinbarten wir, mindestens 5.000 Mobilfunkstandorte der Telefónica

Deutschland an die Glasfaserinfrastruktur der Deutschen Telekom anzubinden.

Um unser Netzwerk darüber hinaus auf die Einführung von 5G vorzubereiten,

treiben wir außerdem verschiedene, innovative Projekte mit unterschiedlichen

Partnern weiter voran, wie beispielsweise das 5G Connected Mobility Projekt

mit Ericsson.

Zusammen mit Samsung Electronics testen wir in Hamburg Fixed Wireless Access

(FWA) Technologie. FWA soll schnelle Übertragungsraten von mehreren Gigabyte

pro Sekunde in den Haushalt ermöglichen und gleichzeitig die Notwendigkeit

des aufwendigen Verlegens von Glasfaserleitungen bis in Haushalte

minimieren.

Insgesamt schaffen wir mit unseren umfangreichen Netzmaßnahmen auf dem Weg

zum "Mobile Customer and Digital Champion" in Deutschland also nicht nur ein

vollintegriertes, modernes und leistungsfähigeres Netz, sondern auch das

optimale Fundament für künftige Netztechnologien wie 5G.

Digitale Transformation

Im Rahmen unseres Transformationsprogramms Digital4Growth (D4G) stellen wir

konsequent die Bedürfnisse unserer Kunden und das Nutzererlebnis im

digitalen Zeitalter ins Zentrum unseres Handelns. Unser Schwerpunkt liegt

dabei darauf, innovative, neue Technologien zu nutzen, um Abläufe,

einfacher, schneller und besser zu gestalten. Beispielsweise wollen wir

unseren Kunden ein einheitliches und positives Erlebnis über alle Kanäle

ermöglichen, in Echtzeit auf Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen

reagieren können und datenbasierte Wachstumsfelder aufbauen.

Mit der ,Mein O2'-App stellen wir den Kundennutzen in den Mittelpunkt und

bieten unseren Kunden mobile Freiheit in der digitalen Welt. In einem Test

der Fachzeitschrift connect im September 2018 überzeugte unsere App

besonders in der Kategorie "Funktionalität und Handhabung" und wurde für das

"moderne Design mit klarer Struktur" sowie die "flüssige Bedienung" gelobt.

Um das Kundenerlebnis bei Service, Netz und Produkten kontinuierlich zu

verbessern, setzen wir unter anderem auch auf Künstliche Intelligenz (KI)

und Datenanalyse. Ersteres wird beispielsweise erfolgreich zur Erleichterung

der Wartung und Optimierung des Mobilfunknetzes oder der Analyse von Social

Media eingesetzt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die Datenanalyse für

bessere Verkehrsplanung, sowie die Beschleunigung von Serviceanfragen und

die Vernetzung der Mitarbeiter untereinander. Um weitere KI-basierte

Lösungen für unser Unternehmen und unsere Kunden zu entwickeln und nutzbar

zu machen, haben wir ein Center of Excellence für Künstliche Intelligenz

aufgebaut, in dem Datenexperten zukunftsorientierte Lösungen entwickeln.

Aktuelle kommerzielle Entwicklungen

Das deutsche Mobilfunk-Marktumfeld blieb im dritten Quartal 2018 über alle

Segmente hinweg weiterhin dynamisch, jedoch rational, mit einem klaren

Schwerpunkt auf profitablem Wachstum durch verstärkte Datennutzung der

Kunden und die Monetisierung von Tarifen mit großem Datenvolumen. Um dies zu

unterstützen und zu fördern, haben wir folgende Initiativen gestartet:

- O2 Unlimited Tarife: Am 21. August 2018 führten wir unser

Unlimited-Portfolio ohne Geschwindigkeits- oder Volumenbegrenzung ein. Mit

dem O2 Free Unlimited steht unseren Kunden unlimitierter Mobilfunk für 59,99

EUR zur Verfügung. Beim O2 my All in One ist für 79,99 EUR zusätzlich ein

Festnetzanschluss mit Telefonie- und Internet-Flatrate, sowie die

Mehrkartenoption O2 Connect ohne Aufpreis enthalten.

- O2 Free Business Unlimited Tarife: Am 1. Oktober 2018 führten wir den O2

Free Unlimited Tarif für Geschäftskunden ein. Für 80,00 EUR sind auf bis zu

fünf Geräten nutzbares, unbegrenztes LTE-Highspeed-Datenvolumen, europaweite

Telefonie- und SMS-Leistungen, sowie zusätzliche Roaming Leistungen in

anderen Ländern beinhaltet. Für 84,20 EUR ist zusätzlich ein

Festnetzanschluss mit Telefon- und Internet-Flatrate enthalten.

- O2 my Office Tarife: Am 16. Oktober 2018 führte O2 ein neues DSL-Portfolio

ein. Der L-Tarif bietet eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s,

für 39,99 EUR, der M-Tarif bietet bis zu 50 Mbit/s für 34,99 EUR und der

S-Tarif bietet bis zu 10 Mbit/s für 29,99 EUR. In allen Tarifen ist die

unbegrenzte Telefonie ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz enthalten.

- Vertriebspartnerschaft mit Nintendo Deutschland: O2 Kunden können seit dem

23. August 2018 direkt über den O2 Apps & Entertainment Store Spiele für

Nintendo-Konsolen in digitaler Form erwerben und über die Mobilfunkrechnung

bezahlen.

- Die Fortschritte, die wir auf unserem Weg zu Deutschlands "Mobile Customer

and Digital Champion" machen, spiegeln sich auch in verschiedenen

Auszeichnungen, die wir in den letzten Wochen gewonnen haben, wider. Sie

bestätigen unseren nachhaltigen Fokus, den Kunden und sein Nutzererlebnis in

das Zentrum unseres Handelns zu stellen.

- Mehrere bekannte, deutsche Technikmagazine zeichneten uns für unser

"Comeback", unsere Position als "Preis-Leistungs-Sieger" im deutschen Markt,

unsere verbesserte Netzqualität, sowie unser Angebot an digitalen Services,

insbesondere das digitale Girokonto, aus.

Finanzausblick 2018 [10]

Die Ergebnisse von Telefónica Deutschland für das dritte Quartal 2018 und

die ersten neun Monate 2018 entsprachen den Erwartungen.

Dementsprechend bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2018,

präzisieren allerdings angesichts der aktuellen operativen Performance, die

hauptsächlich auf die erfolgreiche Realisierung von Synergien zurückzuführen

ist, die Spanne für das OIBDA [11] von "unverändert bis leicht positiv" auf

"leicht positiv". Im Speziellen ziehen wir auf OIBDA Ebene ~20 Mio. EUR

Synergien aus der Netzkonsolidierung von 2019 in 2018 vor. Somit passen wir

unser Ziel hinsichtlich unserer zusätzlichem OIBDA11-relevanten Synergien

für das Gesamtjahr 2018 von ~80 Mio. EUR auf ~100 Mio. EUR an. Das

kumulierte Gesamtziel an Einsparungen im operativen Cash Flow in Höhe von

~900 Mio. EUR in 2019 bleibt unverändert. Wir fokussieren uns weiterhin auf

profitables Wachstum. Gleichzeitig behalten wir uns die Flexibilität vor, in

den Markt zu investieren, um von den Chancen auf Umsatzwachstum zu

profitieren, die sich aus der zunehmenden Datennutzung in einem dynamischen,

jedoch rationalen Marktumfeld ergeben.

In Bezug auf die negativen regulatorischen Effekte bestätigen wir unsere

Erwartung von 30-50 Mio. EUR auf Umsatz- und 40-60 Mio. EUR auf OIBDA-Ebene.

Hintergrund ist die kontinuierliche Annahme der EU-regulierten Tarife durch

unsere Kunden sowie die Effekte aus der Nutzungselastizität beim Roaming.

Wir werden diese Trends weiterhin genau beobachten.

Wir sind fest von unserer Free Cash Flow Stärke überzeugt und erhalten uns

gleichzeitig mit einem konservativen Finanzprofil und einem

Verschuldungsgrad von maximal 1.0x [12] Nettoverschuldung zu OIBDA unsere

finanzielle Flexibilität. Übereinstimmend mit unserer Guidance für

Dividendenwachstums für die drei aufeinanderfolgenden Jahre 2016 bis 2018,

beabsichtigt der Vorstand der Telefónica Deutschland, der Hauptversammlung

im Mai 2019 eine Dividende von 0,27 EUR pro Aktie (+3% im

Vorjahresvergleich) vorzuschlagen.

Referenz- Präzisierter Erste neun Monate

wert 2017 Ausblick für 2018

2018

Umsatzerlöse 7.296 Mio. Weitgehend 5.376 Mio. EUR;

EUR stabil -0,3% ggü. Vorjahr

gegenüber dem Nach IAS 18

Vorjahr (ohne Berichterstattung

negative --------------------

regulatorische --------------------

Effekte von ---- 5.393 Mio.

30-50 Mio. EUR) EUR; unverändert

ggü. Vorjahr Nach

Einführung von IFRS

15 zum 1. Januar

2018

OIBDA Bereinigt um 1.840 Mio. Leicht positiv 1.394 Mio. EUR;

Sondereffekte[1][13] EUR gegenüber dem +4,0% ggü. Vorjahr

1. #footnote_13 Vorjahr (ohne Nach IAS 18

negative Berichterstattung

regulatorische --------------------

Effekte von --------------------

40-60 Mio. EUR) --------------

1.421 Mio. EUR;

+6,0% ggü. Vorjahr

Nach Einführung von

IFRS 15 zum 1.

Januar 2018

Investitionsquote 13% Ca. 12-13% 13,8%

Dividende 0,26 Jährliches Dividendenvorschlag

EUR/Aktie Dividendenwachs- von 0,27 EUR/Aktie

gemäß tum in 3 an die

Verabschie- aufeinanderfol- Hauptversammlung im

dung der genden Jahren Mai 2019

Hauptver- (2016 - 2018)

sammlung

vom 17. Mai

2018

Operatives Ergebnis von Telefónica Deutschland in den ersten neun Monaten

2018

Zum 30. September 2018 belief sich die Zahl der Kundenanschlüsse der

Telefónica Deutschland auf 47,3 Mio. (-4.3% im Jahresvergleich),

einschließlich 43,0 Mio. Mobilfunkanschlüsse (-4,0% im Jahresvergleich).

Dies lag hauptsächlich am Rückgang der Kundenbasis im mobilen

Prepaid-Bereich um -11,4% im Jahresvergleich auf 21,1 Mio. Kunden, der auf

Änderungen im regulatorischen Umfeld im Jahr 2017 und eine Bereinigung des

Kundenstamms im letzten Quartal des Jahres 2017 zurückzuführen ist. Der

mobile Postpaid-Bereich verzeichnete 22,0 Mio. Kunden, ein Zuwachs von +4,3%

im Jahresvergleich. Per Ende September lag der Anteil der

Postpaid-Mobilfunkanschlüsse an der gesamten Mobilfunkkundenbasis bei 51,1%,

ein Anstieg von +4,1 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Auf Basis

bestehender Marktstandards für Inaktivität lag die Zahl der

Mobilfunkanschlüsse bei 45,4 Mio. und die der Gesamtkundenanschlüsse bei

49,6 Mio. Im Festnetzgeschäft verringerte sich die DSL- Retail-Kundenbasis

im Jahresvergleich um -0,9% auf 2,1 Mio. Anschlüsse. Die Migration von

Wholesale-Kunden als Voraussetzung für die geplante Stilllegung der

veralteten Infrastruktur haben wir nunmehr abgeschlossen.

Der Bereich mobile Postpaid verzeichnete +723 Tausend Nettozugänge in den

ersten neun Monaten 2018, mit +233 Tausend im dritten Quartal. Der Vergleich

zu +551 Tausend bzw. +183 Tausend in den jeweiligen Vorjahreszeiträumen

belegt den Erfolg unserer jüngsten Portfolioinitiativen mit einem klaren

Fokus auf werthaltiges Wachstum und einen fairen Marktanteil. Der Beitrag

der Partnermarken blieb in einem rationalen Marktumfeld solide und trug im

Berichtszeitraum bis September 59% bzw. im dritten Quartal 57% zu den

Bruttozugängen bei. Der primäre Fokus der Telefónica Deutschland liegt

weiterhin auf Kundenbindung und Entwicklung der Bestandskundenbasis.

Die Trends im mobilen Prepaid-Bereich stabilisieren sich, obwohl die

Auswirkungen der im vergangenen Sommer eingeführten regulatorischen

Änderungen (Legitimationsprüfung und Europäische Roaming-Verordnung)

weiterhin erkennbar sind. Infolgedessen verzeichnen wir auch weiterhin eine

geringere Kundennachfrage nach Prepaid-Angeboten. In den ersten neun Monaten

2018 wurde ein Nettoabgang von -829 Tausend Anschlüssen verbucht,

einschließlich -145 Tausend im dritten Quartal und verglichen mit -535

Tausend bzw. -30 Tausend in den jeweiligen Vorjahreszeiträumen.

Die Abwanderungsrate im Postpaid-Bereich war mit 1,6% im Neunmonatszeitraum

sowie im dritten Quartal 2018 stabil. Die Abwanderungsrate im

O2-Postpaid-Privatkundengeschäft

blieb niedrig und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1

Prozentpunkte auf 1,4% in den ersten neun Monaten sowie im dritten Quartal

2018.

Die Smartphone-Penetration [14] betrug per Ende September über alle Marken

und Segmente hinweg 64,9% und war damit im Jahresvergleich um +6,3

Prozentpunkte höher.

Die LTE-Kundenanschlüsse wuchsen im Jahresvergleich um +9,4% auf 17,2

Millionen Anschlüsse zum 30. September 2018, was vor allem der hohen

Nachfrage nach Highspeed-Mobilfunkdatendiensten und der guten Resonanz des

aktualisierten O2 Free Portfolios zu verdanken war.

Die positiven Effekte von O2 Free auf den durchschnittlichen Erlös pro Kunde

(ARPU) in den ersten neun Monaten 2018 wurden teilweise durch die

anhaltenden Auswirkungen der regulatorischen Änderungen und Verschiebungen

innerhalb der Kundenbasis aufgehoben. Der Gesamt-ARPU im Mobilfunkgeschäft

belief sich auf 10,0 EUR in den ersten neun Monaten und auf 10,2 EUR im

dritten Quartal. Dies entspricht einem Anstieg von +3,1% bzw. +4,2% im

Jahresvergleich. Der Postpaid ARPU sieht weiterhin einem stabilen Trend und

fiel auf berichteter Basis im Jahresvergleich um -4,6% auf 14,9 EUR in den

ersten neun Monaten bzw. -4,6% im Jahresvergleich auf 15,0 EUR im Zeitraum

von Juli bis September. Der Prepaid ARPU betrug 5,8 EUR im Zeitraum von

Januar bis September und 6,0 EUR im dritten Quartal und war damit im

Jahresvergleich +12,8% bzw. +15,8% höher, was hauptsächlich auf die

Bereinigung der Kundenbasis im letzten Quartal 2017 zurückzuführen war, die

keinen Effekt auf die Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen hatte.

Der ARPU im Festnetz-Privatkundengeschäft ging im Zeitraum bis September

2018 leicht gegenüber dem Vorjahr zurück und lag bei 24,6 EUR (-0,7% im

Jahresvergleich). Im dritten Quartal belief er sich auf 24,4 EUR (-1,8% im

Jahresvergleich).

Die Zahl der Kundenanschlüsse im Festnetz-Retail-Breitbandgeschäft blieb mit

ca. 2,1 Mio. Anschlüssen weitgehend unverändert (-0,9% im Jahresvergleich).

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden -18 Tausend Nettoabgänge

verzeichnet (+6 Tausend Nettozugänge im dritten Quartal). Die Nachfrage nach

VDSL war mit +237 Tausend Nettozugängen in den ersten neun Monaten und +59

Tausend im dritten Quartal 2018 weiterhin solide.

Bei den Wholesale-Festnetzanschlüssen wurde im Zeitraum von Januar bis

September ein Rückgang von -188 Tausend Anschlüssen verzeichnet (-8 Tausend

im dritten Quartal). Die Migration der Wholesale-Kunden als Voraussetzung

für die geplante Stilllegung der Infrastruktur für den entbündelten Zugang

zu Teilnehmeranschlussleitungen (Unbundled Local Loop - ULL) ist nun

abgeschlossen.

Finanzergebnis von Telefónica Deutschland in den ersten neun Monaten 2018

Die Umsatzerlöse auf berichteter Basis beliefen sich auf 5.355 Mio. EUR in

den ersten neun Monaten 2018, ein Rückgang von -0,7% im Jahresvergleich

(-1,1% im Jahresvergleich im dritten Quartal, auf 1.830 Mio. EUR). Ohne die

regulatorisch bedingten Einbußen von 39 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum (13

Mio. EUR im dritten Quartal) blieben die Umsatzerlöse im Neunmonatszeitraum

im Jahresvergleich unverändert bei 5.393 Mio. EUR (-0,3% gegenüber dem

Vorjahr bei 5.376 Mio. EUR nach IAS 18 Rechnungslegung) und fielen im

dritten Quartal um -0,4% auf 1.843 Mio. EUR (-0,8% gegenüber dem Vorjahr auf

1.836 Mio. EUR nach IAS 18 Rechnungslegung).

Die Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen beliefen sich auf berichteter

Basis auf 3.937 Mio. EUR (-0,4% im Jahresvergleich) in den ersten neun

Monaten bzw. auf 1.339 Mio. EUR (-0,4% im Jahresvergleich) im dritten

Quartal 2018. Ohne Berücksichtigung der regulatorischen Effekte von 38 Mio.

EUR (12 Mio. EUR im dritten Quartal) war die Entwicklung der bereinigten

Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen mit einem Anstieg von +0,5% im

Jahresvergleich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 3.975 Mio. EUR

(+0,2% nach IAS 18 Rechnungslegung auf 3.961 Mio. EUR) und +0,6% im

Jahresvergleich im dritten Quartal weiterhin positiv (unverändert im

Jahresvergleich nach IAS 18 Rechnungslegung). Die positiven Effekte aus der

Vermarktung des O2 Free Portfolio wurden durch den anhaltenden Gegenwind der

OTT-Trends sowie Verschiebungen innerhalb der Kundenbasis teilweise

aufgehoben.

Die Umsatzerlöse im mobilen Datengeschäft sanken im Zeitraum Januar bis

September um -3,0% auf 2.170 Mio. EUR bzw. im dritten Quartal um -0,8% auf

744 Mio. EUR (jeweils im Jahresvergleich), ein Beleg für die anhaltenden

OTT-Trends, die sich auf SMS-Umsätze auswirken, sowie für die Nachfrage der

Kunden nach größeren Datenpaketen. Nicht SMS-Datenumsätze erhöhten in den

ersten neun Monaten ihren Anteil an den Datenumsätzen im Jahresvergleich um

+4,4 Prozentpunkte auf 85,0%.

Die Umsatzerlöse aus Mobilfunk-Hardware stiegen aufgrund der weiterhin

starken Nachfrage nach Smartphones in den ersten neun Monaten im

Jahresvergleich um +7,1% auf 827 Mio. EUR und im dritten Quartal des Jahres

um +2,8% auf 299 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse aus dem Festnetzgeschäft verzeichneten im Zeitraum Januar

bis September einen weiteren Rückgang auf 582 Mio. EUR (-11,0% im

Jahresvergleich) und im dritten Quartal auf 191 Mio. EUR (-10,6% im

Jahresvergleich). Dies war hauptsächlich auf den erwarteten

migrationsbedingten Rückgang bei den Festnetzumsätzen aus dem

Wholesale-Geschäft zurückzuführen. Die VDSL-Nachfrage blieb solide, während

sich der Trend der Festnetzumsätze im Privatkundengeschäft leicht

abschwächte (-1,5% bis September 2018 bzw. -2,4% im dritten Quartal, jeweils

im Jahresvergleich), was auf die niedrigere Zahl der Kundenanschlüsse

zurückzuführen war sowie auf Verkaufsförderungsmaßnahmen und einen höheren

Anteil von gebündelten Tarifen innerhalb unserer Kundenbasis.

Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 117 Mio. EUR, verglichen mit 97 Mio.

EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 (49 Mio. EUR im dritten

Quartal im Vergleich zu 38 Mio. EUR im dritten Quartal 2017).

Die betrieblichen Aufwendungen gingen gegenüber dem Vorjahr im

Neunmonatszeitraum um -1,3% bzw. im dritten Quartal um -1,6% auf 4.148 Mio.

EUR bzw. 1.418 Mio. EUR zurück. Dies war das Ergebnis der im Laufe des

Jahres erzielten zusätzlichen Integrationseinsparungen bei gleichzeitigem

stringentem Fokus auf eine werthaltige Entwicklung der Kundenbasis. Die

betrieblichen Aufwendungen beinhalten Sondereffekte [15] in Höhe von 49 Mio.

EUR in den ersten neun Monaten 2018 (17 Mio. EUR im dritten Quartal), die

hauptsächlich auf das Netzkonsolidierungsprojekt zurückzuführen waren.

- Der Materialaufwand belief sich im Zeitraum bis September auf 1.747 Mio.

EUR (-0,7% niedriger als im Vorjahr) und auf 622 Mio. EUR im Zeitraum Juli

bis September (-0,8% gegenüber Vorjahr). Der Wareneinsatz für Hardware (50%

des Materialaufwands im dritten Quartal) war entsprechend der starken

Nachfrage nach Endgeräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher, während

der Wareneinsatz für Konnektivität (41% des Materialaufwands im dritten

Quartal) im Jahresvergleich zurückging, da höhere Wholesale-Kosten für

Outbound-Roaming durch geringere Kosten für die Terminierung ausgeglichen

wurden.

- Der Personalaufwand enthielt in den neun Monaten bis September 2018

Restrukturierungskosten in Höhe von 3 Mio. EUR bzw. 22 Mio. EUR im gleichen

Zeitraum 2017, davon entfielen 2 Mio. EUR auf das dritte Quartal 2018 und 9

Mio. EUR auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bereinigt um die

Restrukturierungskosten blieb der Personalaufwand in den ersten neun Monaten

mit 448 Mio. EUR unverändert (-0,1% im Jahresvergleich). Im dritten Quartal

wurde im Jahresvergleich ein Rückgang um -1,8% verzeichnet, da

inflationsbedingte Gehaltsanpassungen im Jahr 2018 durch die Einsparungen im

Zusammenhang mit dem Mitarbeiter-Restrukturierungsprogramm kompensiert

wurden.

- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen in der Zeit von Januar bis

September gegenüber dem Vorjahr um -1,1% auf 1.950 Mio. EUR zurück und

umfassten Sondereffekte15 in Höhe von 46 Mio. EUR. Im dritten Quartal

betrugen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 649 Mio. EUR (-1,2% im

Jahresvergleich) und umfassten Sondereffekte15 in Höhe von 15 Mio. EUR. Im

Zeitraum von Januar bis September 2018 machten die kommerziellen und

nicht-kommerziellen Kosten 59% bzw. 38% aus.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (OIBDA) belief sich in den ersten

neun Monaten 2018 auf 1.324 Mio. EUR, was einem Plus von +2,8% entspricht

(1.297 Mio. EUR und +0,7% ggü. Vorjahr nach IAS 18). Im dritten Quartal 2018

betrug das OIBDA 461 Mio. EUR, ein Plus von +3,2% (452 Mio. EUR und +1,3%

ggü. Vorjahr nach IAS 18).

Das OIBDA vor Sonder- und regulatorischen Effekten [16] stieg in den ersten

neun Monaten im Jahresvergleich um +6,0% auf 1.421 Mio. EUR (+4,0% auf 1.394

Mio. EUR ggü. Vorjahr nach IAS 18) und im dritten Quartal um +5,6% gegenüber

dem Vorjahr auf 494 Mio. EUR (+3,8% auf 486 Mio. EUR ggü. Vorjahr nach IAS

18). Die Sondereffekte beliefen sich auf 49 Mio. EUR bzw. 17 Mio. EUR und

hingen hauptsächlich mit der Netzkonsolidierung zusammen.

Nutzungselastizitätseffekte im Zusammenhang mit der europäischen

Roaming-Gesetzgebung stellten die Hauptgründe für die negativen

regulatorisch bedingten Einbußen in Höhe von -48 Mio. EUR (-17 Mio. EUR im

dritten Quartal) dar. Die zusätzlichen Einsparungen aus OIBDA-relevanten

Integrationsaktivitäten betrugen im laufenden Jahr insgesamt etwa 90 Mio.

EUR (~25 Mio. EUR im dritten Quartal). Der gute Fortschritts der

Netzkonsolidierung ermöglicht uns dabei, im Gesamtjahr Einsparungen in Höhe

von ~20 Mio. EUR von 2019 in 2018 vorzuziehen. Daher stieg die OIBDA-Marge

in den ersten neun Monaten des Jahres um +1,5 Prozentpunkte im

Jahresvergleich auf 26,3%.

Die Gruppengebühren lagen ungefähr auf dem Vorjahresniveau und beliefen sich

im Zeitraum von Januar bis September 2018 auf 28 Mio. EUR bzw. im dritten

Quartal auf 9 Mio. EUR.

Die Abschreibungen beliefen sich im Zeitraum von Januar bis September auf

1.416 Mio. EUR, eine Reduktion um -1,7% gegenüber demselben Zeitraum des

Jahres 2017, die hauptsächlich auf eine längere Nutzungsdauer von

Netzwerkausrüstung infolge der Netzkonsolidierung zurückzuführen war.

Das Betriebsergebnis betrug -92 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des

Jahres 2018, verglichen mit einem Verlust von -152 Mio. EUR im selben

Zeitraum des Jahres 2017.

Das Netto-Finanzergebnis für den Zeitraum von Januar bis September belief

sich auf -31 Mio. EUR gegenüber -26 Mio. EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies für die ersten neun Monate des Jahres 2018 keinen

wesentlichen Ertragsteueraufwand aus.

Der Nettoverlust für den Neunmonatszeitraum 2018 betrug -123 Mio. EUR,

verglichen mit einem Nettoverlust von -178 Mio. EUR im selben Zeitraum des

Vorjahres.

Der Investitionsaufwand (CapEx) [17] stieg im Jahresvergleich um +7,6% auf

740 Mio. EUR und legte im dritten Quartal um +24,5% auf 316 Mio. EUR zu, da

wir in die Endphase der Netzkonsolidierung eingetreten sind und gleichzeitig

auch den LTE-Ausbau vorantreiben. Die zusätzlichen CapEx-Synergien beliefen

sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf ca. 35 Mio. EUR.

Der Operating-Cashflow (OIBDA minus CapEx17) belief sich im Zeitraum von

Januar bis September 2018 auf 584 Mio. EUR, ein Rückgang um -2,7% gegenüber

dem Vorjahr, der auf den oben erwähnten unterjährigen Investitionsverlauf

zurückzuführen war.

Der Free Cashflow (FCF) [18] belief sich bis September 2018 auf 301 Mio.

EUR, verglichen mit 268 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, was einem Plus von

+12,3% im Jahresvergleich entspricht.

Die Veränderungen des Umlaufvermögens (Working Capital) verzeichneten in den

ersten neun Monaten einen Negativsaldo von -253 Mio. EUR und spiegelten die

übliche Saisonalität wider. Das Umlaufvermögen war hauptsächlich beeinflusst

durch saisonale Mietvorauszahlungen für Leitungen und Mobilfunkstationen

(-32 Mio. EUR), eine Erhöhung der Investitionsverbindlichkeiten (+22 Mio.

EUR), die Verringerung der Restrukturierungsrückstellungen (-27 Mio. EUR)

sowie sonstige Veränderungen des Umlaufvermögens in der Höhe von -216 Mio.

EUR. Der letzte Posten beinhaltet Silent Factoring Transaktionen in Höhe von

478 Mio. EUR aus dem Verkauf von Forderungen für Mobilfunk-Hardware, die

durch andere Bewegungen, einschließlich einer Reduktion von

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen

Verbindlichkeiten kompensiert wurden.

Die konsolidierten Nettofinanzschulden [19] gingen zum Ende September 2018

als Folge des typischen unterjährigen Verlaufs des FCF auf 1.591 Mio. EUR

zurück (1.797 Mio. EUR zum 30. Juni 2018). Der Verschuldungsgrad betrug 0,9x

und blieb damit innerhalb unseres Zielverschuldungsgrads von maximal 1,0x.

ANHANG - Datentabellen

Bitte verwenden Sie den folgenden Link, um Zugang zu den Datentabellen zu

erhalten. Vielen Dank.

https://www.telefonica.de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen.html

Weitere Informationen:

Telefónica Deutschland Holding AG

Investor Relations

Georg-Brauchle-Ring 50

80992 München

Dr. Veronika Bunk-Sanderson, Director Communications & Investor Relations

Marion Polzer, Head of Investor Relations

Eugen Albrecht, Senior Investor Relations Officer

Pia Hildebrand, Investor Relations Officer

Sophia Patzak, Investor Relations Officer

Saskia Puth, Office Manager Investor Relations

(t) +49 89 2442 1010

ir-deutschland@telefonica.com

www.telefonica.de/investor-relations

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument enthält Aussagen, die vorausschauende Aussagen zur

Telefónica Deutschland Holding AG (nachstehend "das Unternehmen" oder

"Telefónica Deutschland") darstellen, die die derzeitigen Ansichten und

Annahmen der Geschäftsführung von Telefónica Deutschland zu zukünftigen

Ereignissen widerspiegeln, einschließlich Vorhersagen und Schätzungen und

den ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen zu Plänen, Zielen und

Erwartungen, die sich unter anderem auf Absicht, Anschauung oder aktuelle

Aussichten der Kundenbasis, Schätzungen u. a. zum zukünftigen Wachstum in

den unterschiedlichen Geschäftsbereichen und im globalen Geschäft,

Marktanteile, Finanzergebnisse und andere Aspekte der Geschäftstätigkeit und

der Lage hinsichtlich des Unternehmens beziehen. Die zukunftsbezogenen

Aussagen basieren auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen und Prognosen. Die

vorausschauenden Aussagen in diesem Dokument können in einigen Fällen anhand

der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt",

"ist der Auffassung" und ähnlichen Formulierungen oder ihren Verneinungen

oder anhand der zukunftsbezogenen Art der Besprechung von Strategien, Plänen

oder Absichten erkannt werden. Solche vorausschauenden Aussagen bieten

naturgemäß keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorauszusagen sind und die

im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Telefónica Deutschland liegen,

sowie anderen wichtigen Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die

tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen,

die in den vorausschauenden Aussagen des Unternehmens ausgedrückt oder

impliziert sind. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen die in den von

Telefónica Deutschland bei den betreffenden Regulierungsbehörden für

Wertpapiermärkte und insbesondere bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereichten Offenlegungsdokumenten

erwähnten oder dargelegten Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen

übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich seine Erwartungen oder Ziele

erfüllen.

Analysten und Investoren sowie alle sonstigen Personen oder Körperschaften,

die bezüglich der vom Unternehmen ausgegebenen Anteile/Wertpapiere

Entscheidungen treffen oder Stellungnahmen erstellen oder bekannt geben

müssen, wird dringend geraten, sich nicht übermäßig auf diese

vorausschauenden Aussagen zu verlassen, die allein zum Datum dieses

Dokuments Gültigkeit haben. Vergangene Ergebnisse bieten keinen Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

Soweit nicht gemäß geltendem Gesetz gefordert, geht Telefónica Deutschland

keine Verpflichtung ein, vorausschauende Aussagen zu korrigieren, um auf

Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Präsentation zu reagieren,

darunter Änderungen im Geschäft oder der Strategie von Telefónica

Deutschland oder zur Berücksichtigung bei Eintreten unvorhergesehener

Ereignisse.

Dieses Dokument enthält ungeprüfte finanzielle Informationen und Ansichten,

die Änderungen unterliegen können.

Dieses Dokument enthält zusammengefasste oder ungeprüfte Informationen. In

diesem Sinne unterliegen diese Informationen allen sonstigen öffentlich

verfügbaren Informationen und sind in Verbindung mit diesen zu lesen,

gegebenenfalls unter Einbeziehung ausführlicher Offenlegungsdokumente, die

von Telefónica Deutschland veröffentlicht wurden.

Weder die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen

Unternehmen noch deren Vorstand und Geschäftsführer, Arbeitnehmer,

Vertreter, Berater oder Vermittler haften für Verluste, die mittelbar oder

unmittelbar aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder in

anderer Weise im Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot oder eine Einladung zum Kauf, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zum

Tausch von Anteilen oder Wertpapieren des Unternehmens dar, noch sind sie

ein Teil eines solchen oder sollten als solches ausgelegt werden; und sie

sind nicht als Beratung oder Empfehlung bezüglich dieser Wertpapiere zu

verstehen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise als Grundlage oder

verlässliche Quelle für Geschäfte oder Verpflichtungen herangezogen werden.

Insbesondere stellen diese schriftlichen Unterlagen kein Angebot zum Verkauf

oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan dar.

Wertpapiere dürfen nur nach vorheriger Registrierung gemäß dem US Securities

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder bei Vorlage einer

entsprechenden Ausnahme in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden. Es werden kein Geld, keine Wertpapiere oder andere Gegenleistungen

von einer Person in den Vereinigten Staaten eingefordert. Falls solche

Leistungen als Antwort auf die in diesen schriftlichen Unterlagen

enthaltenen Informationen übermittelt werden, werden sie nicht angenommen.

[1] Sofern nicht anders angegeben basieren alle Jahresvergleiche für

Finanz-KPI auf den IAS18-Rechnungslegungsstandards für 2017 sowie der

Implementierung von IFRS15 zum 1. Januar 2018

[2] Die Auswirkungen der Implementierung von IFRS15 am 1. Januar 2018 und

IFRS16 am 1. Januar 2019 sind im Finanzausblick nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Quartalsberichten für die

relevanten Zeiträume

[3] Bereinigt um negative regulatorische Effekte (hauptsächlich im

Zusammenhang mit der europäischen Roaming-Verordnung)

[4] Bereinigt um Sondereffekte und ohne Berücksichtigung negativer

regulatorischer Effekte (hauptsächlich im Zusammenhang mit der europäischen

Roaming-Verordnung)

[5] Bereinigt um negative regulatorische Effekte (hauptsächlich im

Zusammenhang mit der europäischen Roaming-Verordnung)

[6] Sondereffekte beliefen sich auf 14 Mio. EUR Restrukturierungskosten und

3 Mio. EUR akquisitionsbedingte Beratungskosten im Zeitraum von Juli bis

September 2018, und die regulatorischen Effekte beliefen sich für denselben

Zeitraum 2018 auf 17 Mio. EUR

[7] Bereinigt um Sondereffekte und ohne die Auswirkungen der regulatorischen

Veränderungen (insbesondere der europäischen Roaming- Verordnung)

[8] Inklusive der Zugänge aus aktivierten Finanzierungsleasingverhältnissen

und exklusive der aktivierten Fremdkapitalkosten für Investitionen in

Spektrum

[9] Nettofinanzschulden beinhalten kurz- und langfristige zinstragende

finanzielle Vermögenswerte und zinstragende Verbindlichkeiten sowie

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, jedoch keine Zahlungen für

Mobilfunkfrequenzen

[10] Die Auswirkungen der Implementierung von IFRS 15 am 1. Januar 2018 und

IFRS 16 am 1. Januar 2019 sind im Finanzausblick nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Quartalsberichten für die

relevanten Zeiträume

[11] Bereinigt um Sondereffekte und ohne Berücksichtigung negativer

regulatorischer Effekte (hauptsächlich im Zusammenhang mit der europäischen

Roaming-Verordnung)

[12] Die erwarteten Auswirkungen der Implementierung von IFRS 16 am 1.

Januar 2019 sind nicht berücksichtigt

[13] Sondereffekte wie Restrukturierungskosten oder der Verkauf von

Vermögenswerten sind nicht berücksichtigt

[14] Anzahl der aktiven Datentarife bei den Mobilfunk-Bestandskunden,

ausgenommen M2M- und ausschließliche Datenzugriffe

[15] Sondereffekte umfassten im Zeitraum von Januar bis September 2018

Restrukturierungskosten in Höhe von 46 Mio. EUR und akquisitionsbedingte

Beratungskosten in Höhe von 3 Mio. EUR

[16] Sondereffekte umfassten im Zeitraum von Januar bis September 2018

Restrukturierungskosten in Höhe von 46 Mio. EUR und akquisitionsbedingte

Beratungskosten in Höhe von 3 Mio. EUR; die regulatorischen Effekte betrugen

für den Zeitraum von Januar bis September 2018 48 Mio. EUR

[17] Inklusive der Zugänge aus aktivierten Finanzierungsleasingverhältnissen

und exklusive der aktivierten Fremdkapitalkosten für Investitionen in

Spektrum

[18] Der Free Cashflow vor Dividenden- und Spektrumszahlungen ist definiert

als die Summe des Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit und des Cashflow

aus der Investitionstätigkeit und wurde exklusive der geleisteten Zahlungen

für die Investitionen in Spektrum sowie exklusive der damit verbundenen

geleisteten Zinszahlungen berechnet

[19] Nettofinanzschulden beinhalten kurz- und langfristige zinstragende

finanzielle Vermögenswerte und zinstragende Verbindlichkeiten sowie

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, jedoch keine Zahlungen für

Mobilfunkfrequenzen

