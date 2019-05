DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Highspeed-Internet per Kabel: Telefónica Deutschland sichert sich Zugang zu Vodafones Kabelnetzen in Deutschland (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Telefónica Deutschland Holding AG: Highspeed-Internet per Kabel: Telefónica Deutschland sichert sich Zugang zu Vodafones Kabelnetzen in Deutschland

07.05.2019

Die Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland und Vodafone haben

miteinander vereinbart, dass Telefónica Deutschland künftig Zugriff auf das

Kabelnetz von Vodafone und Unitymedia in Deutschland erhält. Mit diesem

Kabelnetzzugang kann Telefónica Deutschland das bundesweite Angebot an

Highspeed-Internet-Produkten im Festnetzbereich deutlich ausbauen und weiter

verbessern. Das schließt auch die Bereitstellung hochwertiger over-the-top

TV-Services mit ein. Beide Parteien haben hierfür ein Zugangsabkommen

unterzeichnet, das den Zugriff auf die Kabelinfrastruktur von Vodafone in

Deutschland langfristig sicherstellt. Die Vereinbarung gilt vorbehaltlich

der geplanten Übernahme von Unitymedia durch Vodafone, die derzeit von der

EU-Kommission geprüft wird.

Telefónica Deutschland kann durch das Kabel-Abkommen künftig bis zu 24

Millionen Kabelhaushalte in Deutschland mit attraktiven O2 Festnetzprodukten

mit höheren Geschwindigkeiten als VDSL versorgen. Die Vereinbarung ist damit

eine ideale Ergänzung zu den bisherigen Infrastruktur-Abkommen von

Telefónica Deutschland im Festnetzbereich.

Als integrierter Telekommunikationsanbieter stellt Telefónica Deutschland

Kunden Festnetz-, Internet- und Mobilfunklösungen bereit. Das Unternehmen

bietet mit dem O2 My All in One auch konvergente Tarife an, damit O2 Kunden

zuhause und unterwegs gleichermaßen mit Highspeed im Internet surfen können.

Darüber hinaus hat Telefónica Deutschland kürzlich mit O2 TV eine

IP-TV-Lösung eingeführt, mit der Kunden live über Smart TV, Smartphone und

Tablet streamen können. Durch die getroffene Vereinbarung mit Vodafone

werden wir dieses Produkt an noch mehr Orten über schnelles

Highspeed-Internet zur Verfügung stellen können.

Die Erweiterung des Infrastrukturportfolios der Telefónica Deutschland auf

der Festnetzseite um Kabelzugang ist ein weiterer zentraler Meilenstein auf

unserem Weg zu Deutschlands "Mobile Customer & Digital Champion".

Wir bestätigen unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 und unseren

mittelfristigen Ausblick inklusive eines Investitionsvolumens (Capex) in

Höhe von rund 1 Mrd. Euro sowie unsere Dividendenpolitik mit einer hohen

Ausschüttungsquote im Verhältnis zum FCF.

°