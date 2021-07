DGAP-News: Tele Columbus AG: Startschuss für Breitbandausbau in Leipzig (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

21.07.2021 / 14:45

PRESSEMITTEILUNG

Glasfaser sorgt für Internet in Gigabitgeschwindigkeit

Startschuss für Breitbandausbau in Leipzig

- Glasfaserausbau mit Spatenstich in Hohenheida eröffnet

- Erste Anschlüsse werden noch 2021 aktiviert

- Schnelles Internet für Privathaushalte, Unternehmen und Schulen

Leipzig/Berlin, 21. Juli 2021. Die Stadt Leipzig beging heute mit der zur

Tele Columbus AG gehörenden HL komm Telekommunikations GmbH (PUR Business)

einen symbolischen Spatenstich für den Auftakt des Glasfaserausbaus in

Leipzig. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Anschlüsse realisiert werden.

Die Arbeiten im Zuge der von der Stadt Leipzig ausgeschriebenen

Ausbauprojekte dauern bis Mitte 2022 an und ermöglichen Privathaushalten,

Unternehmen und Schulen den Anschluss an das leistungsfähige Glasfasernetz

mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s.

"Das Ausbauprojekt in Leipzig ist ein weiteres Puzzleteil für die

flächendeckende Versorgung mit Breitband im Freistaat. Weitere rund 2800

Anschlüsse werden neu verlegt. Es ist ein wichtiges Zukunftsprojekt und

macht das Leben und Arbeiten in Ortschaften abseits der Innenstädte noch

attraktiver - für Schüler, Unternehmer und Bürger. Ich freue mich daher,

dass der Freistaat mit seiner Förderung in Höhe von fast 9,2 Millionen Euro

dieses Projekt unterstützen konnte", sagt Martin Dulig, Minister im

Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Die Stadt hatte im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus innerhalb der

Ausschreibung drei Lose gebildet. Für zwei dieser Lose erhielt PUR Business

den Zuschlag. Mit dem Spatenstich im bisher unterversorgten Stadtteil

Hohenheida-Gottscheina, wo ca. 400 Anschlüsse an das Glasfasernetz geplant

sind, startete nun offiziell der Breitbandausbau. Die Glasfaser wird im Ort

bis in die Gebäude verlegt (FTTB: Fiber To The Building). Durch den

Anschluss ans das Glasfasernetz von PUR Business sind damit zukünftig

Internetgeschwindigkeiten im Gigabitbereich möglich.

"Der heutige Spatenstich ist nicht nur ein Startschuss für Hohenheida in

Richtung digitale Zukunft. Er ist auch ein Signal an ganz Leipzig, dass wir

Lücken schließen in unseren Datennetzen: für die Menschen, für die Schulen

und für die Leipziger Unternehmen", so Clemens Schülke, kommissarischer

Leiter des Dezernats für Wirtschaft, Arbeit und Digitales der Stadt Leipzig.

Neben den Arbeiten in Hohenheida und Gottscheina realisiert PUR Business in

einem weiteren Ausbauvorhaben zusammen mit der Netz Leipzig GmbH, einem

Unternehmen der Leipziger Gruppe, den Anschluss von ca. 150 Schulen im

gesamten Stadtgebiet. Damit bekommen alle öffentlichen und privaten Schulen,

die derzeit noch keinen Glasfaseranschluss besitzen, Zugang zum

Breitbandnetz und können sich den digitalen Herausforderungen zukünftig

besser stellen. In der Umsetzung werden die Kompetenzen der beiden

Unternehmen optimal gebündelt. Während die Netz Leipzig für den Betrieb der

passiven Infrastruktur zuständig ist, konzentriert sich PUR Business auf

die Bereitstellung der Services, den Vertrieb, die Abrechnung sowie den

Endkundenservice.

"Leistungsfähige Breitbandanbindungen werden nicht nur für Privatkunden,

sondern vor allem auch für Unternehmen und im Bildungsbereich immer

wichtiger. Wir freuen uns, mit dem zukunftssicheren Glasfaserausbau für die

Stadt Leipzig dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen in die Vorzüge des

schnellen Netzes kommen", sagt Richard Fahringer, Geschäftsführer der HL

komm. "Die technologischen Grundlagen, die wir als regionaler Partner für

Netzinfrastruktur und Digitalisierungsprojekte in Leipzig legen, werden über

Jahrzehnte den wachsenden Ansprüchen an eine exzellente Breitbandversorgung

gerecht."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in

Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.

Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet

einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen

Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung

auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die

Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne

digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als

Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das

Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und

Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem

Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen

Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin

sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und

Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

