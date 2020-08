DGAP-News: Tele Columbus AG: Erfolgreich als Marke etabliert: PUR feiert dritten Geburtstag (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Tele Columbus AG: Erfolgreich als Marke etabliert: PUR feiert dritten Geburtstag

DGAP-News: Tele Columbus AG

Tele Columbus AG: Erfolgreich als Marke etabliert: PUR feiert dritten

Geburtstag

31.08.2020 / 10:00

PRESSEMITTEILUNG

Hohe Markenbekanntheit in den Kabelhaushalten

Erfolgreich als Marke etabliert: PUR feiert dritten

Geburtstag

Berlin, 31. August 2020. Heute vor drei Jahren ist ein neuer Name für

schnelles Internet und umfassende TV-Versorgung in den deutschen Markt

eingeführt worden: Im August 2017 wurde PUR durch die Tele Columbus AG als

einheitliche Produktmarke für die vormals getrennten Marken ihrer drei

Ursprungsunternehmen präsentiert. Zum dritten Markengeburtstag zieht Tele

Columbus eine positive Bilanz: In den rund drei Millionen angeschlossenen

Haushalten und in der Wohnungswirtschaft hat PUR eine hohe

Markenbekanntheit erreicht und gehört zu den ersten Adressen bei der Wahl

eines Internet-Anbieters.

Seit 31. August 2017 treten Tele Columbus, Primacom und Pepcom unter dem

Namen PUR und einer einheitlichen Markenwelt auf. Die neue Marke ist nach

der Zusammenführung der drei Netzbetreiber unter dem Dach der Tele Columbus

AG eingeführt worden und wurde von einer aufwendigen Vereinheitlichung der

Produktwelten und der IT-Systeme der drei vormals getrennten Unternehmen

begleitet.

Nach drei Jahren haben sich der Name PUR und das "Pyurillon" mit den beiden

Punkten erfolgreich etabliert: In Städten, die mit Netzen der Tele Columbus

AG versorgt werden, kennen mittlerweile deutlich über 90 Prozent der

anschließbaren Haushalte die Marke; so in Leipzig 93 Prozent, in Potsdam 95

Prozent oder in Halle 97 Prozent. In der Hauptstadt Berlin, in der PUR rund

einer Millionen Bürgerinnen und Bürgern Internet-Geschwindigkeiten von bis

zu 1000 Mbit/s bietet, liegt die gestützte Markenbekanntheit in den

anschließbaren Haushalten bei 86 Prozent, bundesweit bei 83 Prozent.

"Bereits nach einer relativ kurzen Zeit liegen wir damit höher als die

langjährig geführten Marken unserer Ursprungsunternehmen und auf dem hohen

Niveau der anderen bundesweit aktiven Internet-Anbieter", sagt Stefan

Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG. "Im Markennamen PUR

auf einen kaum bekannten Buchstaben zu setzen, war damals sicher ein Risiko,

aber das Wagnis hat sich gelohnt: Das steht für ein freundliches Lächeln

und hat sich bei den Kunden als Symbol für kundenfreundliche, einfach

verständliche und leistungsfähige Angebote fest verankert."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in

Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.

Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet

einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen

Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung

auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die

Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne

digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als

Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das

Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und

Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem

Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen

Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin

sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und

Chemnitz, ist im SDAX gelistet und seit Januar 2015 am regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:

Leonhard Bayer

Director Investor Relations

Telefon +49 (30) 3388 1781

Telefax +49 (30) 3388 9 1999

ir@telecolumbus.de

www.telecolumbus.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tele Columbus AG

Kaiserin-Augusta-Allee 108

10553 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 3388 1781

Fax: +49 (0)30 3388 9 1999

E-Mail: ir@telecolumbus.de

Internet: www.telecolumbus.com

ISIN: DE000TCAG172

WKN: TCAG17

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°