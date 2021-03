DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer vereinbart richtungweisende Partnerschaft mit Mercedes-AMG Petronas F1 Team und Mercedes-EQ Formula E Team (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

^

---------------------------------------------------------------------------

* Fünfjährige Partnerschaft unterstützt strategischen Aufbau einer

globalen Technologie-Marke

* TeamViewer wird Software-Anwendungsfälle von der Rennstrecke in das

industrielle Umfeld der Kunden übertragen

* Investitionen in beide Mercedes-Teams sind vollständig in jüngster

Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge 2021 berücksichtigt

* Partnerschaften mit global führenden Sportplattformen werden Wachstum

bei Enterprise-Kunden und Privatanwendern weltweit beschleunigen

* Richtungweisendes Sportsponsoring wird Billings-Wachstum über 2023

hinaus unterstützen - bei einem branchenweit führenden

Profitabilitätsniveau

Göppingen, 30. März 2021: Das führende globale Tech-Unternehmen TeamViewer

wird neuer offizieller Partner der Formel 1- und Formel E-Teams von

Mercedes: Mercedes-AMG Petronas Formel 1 und Mercedes-EQ Formula E.

TeamViewer wird beide Teams mit seinen Remote-Konnektivitätslösungen und

anderen innovativen Technologien ausstatten, um deren Performance im Laufe

der nächsten fünf Jahre weiter zu steigern. TeamViewer ist das erste

Unternehmen, das sowohl Partner des Formel 1- als auch des Formel E-Teams

von Mercedes wird. Das TeamViewer-Logo wird einen prominenten Platz auf den

Rennwagen sowie den Overalls der Fahrer beider Teams erhalten. Als einziger

Hersteller, der in beiden Rennserien aktiv ist, ist Mercedes das perfekte

Team für eine solche Technologiepartnerschaft im Spitzenmotorsport.

Durch die Kooperation wird TeamViewer Teil eines globalen

Hightech-Ökosystems, das die Zukunft der Mobilität maßgeblich entwickelt.

Denn sowohl die technologisch führenden Hybridlösungen der Formel 1 als auch

die Batterietechnologie der Formel E werden ihren Weg in künftige PKWs

finden. Dieses extrem anspruchsvolle und datengetriebene Umfeld beider

Rennserien stellt auch höchste Anforderungen an Konnektivitätslösungen und

wird deshalb Anwendungsfälle schaffen, die sich von der Rennstrecke auf eine

industrielle Umgebung übertragen lassen. Davon werden künftig alle

TeamViewer-Kunden profitieren.

Die Mercedes-Teams werden durch den Einsatz der Software-Lösungen von

TeamViewer noch effizienter, weil sie Remote-Prozesse optimieren und die

Vernetzung stärken: an der Strecke und in der Zentrale, während der Rennen

als auch bei Testfahrten. Darüber hinaus wird TeamViewer eine wichtige Rolle

auf dem Weg des Motorsports in Richtung Emissionsfreiheit spielen.

Schließlich lassen sich mit den Remote- sowie IoT-Lösungen von TeamViewer

Systeme effektiv aus der Ferne kontrollieren und damit zu einer weiteren

Reduktion des CO2-Abdrucks beider Teams beitragen. Beide Mercedes Teams

haben bereits im vergangenen Jahr den 3*-Umweltakkreditierungsstandard der

FIA erhalten.

Im Rahmen der heutigen Ankündigung wurde auch eine Vorschau auf die beiden

Mercedes-Rennwagen aus der Formel 1 und der Formel E sowie die jeweiligen

Fahrer-Overalls und Teambekleidung gegeben, auf denen das

TeamViewer-Branding ab den Monaco-Rennen zu sehen sein wird. Der Monaco

E-Prix findet am 8. Mai statt, der Grand Prix de Monaco folgt zwei Wochen

später, am 23. Mai.

Mit Übertragungen in mehr als 170 Ländern und über 500 Millionen Fans

weltweit ist die Formel 1 die beliebteste jährlich stattfindende Sportart

der Welt. Sie erreicht pro Saison ein Publikum von über 1,5 Milliarden

Menschen. Neben der Formel 1 als Königsklasse des Motorsports entwickelt

sich die Formel E zu einem neuen Publikumsmagneten im Herzen globaler

Metropolen. Mit Rennen in 25 Ländern auf sechs Kontinenten sind die beiden

Rennserien eine einmalige Plattform für TeamViewer, sich als globale

Tech-Marke zu positionieren.

"Wir freuen uns riesig über diese neue Partnerschaft mit TeamViewer", sagt

Toto Wolff, CEO und Teamchef des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams und Leiter

Mercedes-Benz Motorsport. "Motorsport war schon immer ein Katalysator für

die Technologie- und Geschäftsentwicklung. Deshalb freuen wir uns, in den

kommenden Jahren gemeinsam mit TeamViewer an diesen Themen zu arbeiten. Wir

haben TeamViewer als ein dynamisches und ambitioniertes Unternehmen

kennengelernt, das perfekt zum Pioniergeist von Mercedes-Benz im Motorsport

passt. Durch die Zusammenarbeit in der Formel 1 und Formel E können wir

unsere eigene Performance weiter steigern und dazu beitragen,

Remote-Prozesse für viele Unternehmen auf der ganzen Welt zu optimieren.

Zusätzlich zu unseren eigenen Nachhaltigkeits-Ambitionen sind wir überzeugt,

dass das Wachstum von Unternehmen wie TeamViewer bei der Einsparung von

CO2-Emissionen

einen noch viel signifikanteren Unterschied machen wird. Ich freue mich

sehr, die Firma als neuen Partner bei uns willkommen zu heißen, und auch

darauf, die Marke bei den Rennen in Monaco im Mai erstmals auf der globalen

Motorsport-Bühne zu sehen."

Oliver Steil, CEO von TeamViewer: "Wir sind sehr stolz, offizieller Partner

von Mercedes-Benz zu werden - eine der legendärsten Marken im Motorsport.

TeamViewer und Mercedes teilen die gleichen Werte wie Performance,

Innovation und Begeisterung für Technologie. Diese Partnerschaft ist eine

wichtige Säule in unserer Strategie, eine globale Tech-Marke aufzubauen.

Gleichzeitig werden wir Anwendungsfälle aus dem schnellsten und am meisten

von Daten getriebenen Motorsport auf das industrielle Umfeld unserer Kunden

übertragen können. Wir freuen uns darauf, den Mercedes Formel 1- und Formel

E-Teams unsere Software-Lösungen für Vernetzung, Zusammenarbeit und

Ferndiagnostik zur Verfügung zu stellen, um sie noch schneller, effizienter

und nachhaltiger zu machen. Die Kooperation mit den erfolgreichsten Teams im

Motorsport untermauert unsere Strategie, noch nachhaltiger und stärker zu

wachsen, und schafft so zusätzlichen Wert für unsere Kunden, Mitarbeiter und

Aktionäre."

Die jüngst angekündigten Partnerschaften mit Mercedes-Benz und Manchester

United bilden eine zentrale Säule der Strategie von TeamViewer, weltweit in

die Stärkung der Marke zu investieren. So soll das Wachstum im

Enterprise-Segment und bei Privatanwendern in zentralen Wachstumsmärkten

weiter beschleunigt werden. TeamViewer geht davon aus, dass beide

Sportpartnerschaften das Wachstum ab 2023 stärken - in dem Jahr erwartet das

Unternehmen fakturierte Umsätze (Billings) von einer Milliarde Euro. Im Jahr

2025 sollen die Partnerschaften rund 150 Millionen Euro an zusätzlichen

Billings bringen, während die Profitabilität weiter auf einem branchenweit

führenden Niveau bleibt. Die Investitionen in die Mercedes Formel 1- und

Formel E-Teams sind bereits in der kürzlich aktualisierten Prognose der

bereinigten EBITDA-Marge von 49-51% der Billings für 2021 berücksichtigt.

Die strategischen Marketingaktivitäten haben keine Auswirkungen auf andere

Wachstumsinitiativen, wie etwa der Investitionen in Vertrieb und F&E sowie

geplanter Akquisitionen.

Für weitere Informationen zur Partnerschaft besuchen Sie bitte:

http://www.teamviewer.com/en/sponsorship/mercedes/

Wenn Sie mehr über die Marketing-Strategie von TeamViewer erfahren möchten,

folgen Sie bitte diesem Link: http://www.teamviewer.com/en/sponsorship/

Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer

Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte

aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu

reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und

Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software

kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 550.000 zahlende Kunden

und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,

geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu

digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden

Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden

Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich

TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten

und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das

Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit

der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer

global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr

als 1.300 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte

Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV)

ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere

Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Über Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Team

Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team ist das Formel 1 Werksteam von

Mercedes-Benz. Es geht in der Königsklasse des Motorsports, der FIA Formula

One(TM) World Championship, an den Start, der ältesten jährlichen

Sportmeisterschaft der Welt. Das Team ist in zwei erstklassigen

Technologiezentren in Großbritannien beheimatet und entwirft, entwickelt,

produziert und setzt seine Rennwagen und Hybrid Power Units selbst ein.

Gefahren werden die beiden Autos vom siebenmaligen Weltmeister Lewis

Hamilton und seinem Teamkollegen sowie Rennsieger Valtteri Bottas.

Die Formel 1 ist eine einzigartige technische und menschliche

Herausforderung. Um im Laufe einer Rennsaison von März bis Dezember bei den

23 Grands Prix in aller Welt erfolgreich zu sein, muss die Mischung aus

Spitzentechnologie, High-Performance-Management und perfektem Teamwork

stimmen.

Auf dem Weg zum Gewinn der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften in

den Jahren 2014 bis 2020 setzte das Mercedes-AMG Petronas F1 Team neue

Maßstäbe in der F1(TM). In seinen sieben WM-Saisons erzielte das Team in

134 Rennen 100 Siege, 200 Podestplätze, 107 Pole Positions, 70 schnellste

Rennrunden und 53 Doppelsiege.

Über das Mercedes-EQ Formel E Team

Der Rennsport ist seit mehr als 125 Jahren fester Bestandteil von

Mercedes-Benz. Das erste Fahrzeug, das den Namen Mercedes-Benz trug, war ein

Rennwagen. Im Jahr 2019 schlug Mercedes-Benz ein neues Kapitel in seiner

langen und erfolgreichen Motorsportgeschichte auf: Zum ersten Mal gingen

zwei vollelektrische Rennwagen des neuen Mercedes-EQ Formel E Teams an den

Start. Die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft ist die ideale Plattform, um

die Performance der batterieelektrischen Fahrzeuge von Mercedes-EQ zu

demonstrieren. Die Rennserie bietet ein gänzlich neues Erlebnis, das

Rennsport mit einem einzigartigen Eventcharakter verbindet. Zum Ende seiner

Debütsaison erzielte das Team den ersten vollelektrischen Rennsieg von

Mercedes-Benz und beendete damit sein Premierenjahr in der Formel E auf dem

dritten Rang in der Teammeisterschaft.

Das Mercedes-EQ Formel E Team profitiert von der langjährigen

Motorsport-Erfahrung der Marke und des technischen Know-hows der gesamten

Mercedes-Benz Motorsport-Familie. Im Rahmen seiner gleichzeitigen Teilnahme

an der Formel 1 und der Formel E überträgt Mercedes seine Erkenntnisse aus

beiden Rennserien auf die Entwicklung seiner Straßenfahrzeuge. In

Kombination stellen die beiden Plattformen einen wesentlichen

Technologietreiber für die gesamte Mercedes-Benz Familie dar und helfen

dabei mit, die Zukunft des Automobils zu gestalten.

Kontakt

Presskontakt TeamViewer Martina Investor Relations Kontakt

Dier Leiterin TeamViewer Carsten Keller Leiter

Unternehmenskommunikation Investor Relations und Capital

Telefon: +49 (0)7161 97200 10 Markets Telefon: +49 (0)151 1941

Pressekontakt Mercedes Bradley

Lord Motorsport Communications

Director Telefon: +44 7785 682893

E-Mail:

WICHTIGER HINWEIS

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen

sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie

getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen

wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken

und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben

sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen

von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese

Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen

Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und

nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus

makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder

Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im

Wettbewerbsniveau.

Alternative Leistungskennzahlen

Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen

(Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted

EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden.

TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die

Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet

werden und das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein

tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von

TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen

dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten

Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als

Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die

Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie

nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA

stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von

TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das

Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die

gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder

Finanzierungstätigkeit.

TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:

"Billings" stellen den Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar,

die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden, und berechnen sich

aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung

abgegrenzter Umsatzerlöse.

"Adjusted EBITDA" oder "bereinigtes EBITDA" ist definiert als EBITDA

bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im

Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit

dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende

Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten

Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die nicht im

direkten Zusammenhang mit der operativen Performance des Geschäfts stehen.

"Adjusted EBITDA-Marge" oder "bereinigte EBITDA-Marge" bezeichnet das

Adjusted EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

°