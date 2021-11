DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer bestätigt vorläufige Q3/9M-Ergebnisse mit nachhaltigem und profitablem Billings-Wachstum (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

GÖPPINGEN, DEUTSCHLAND, 3. November 2021

TeamViewer bestätigt vorläufige Q3/9M-Ergebnisse mit nachhaltigem und profitablem Billings-Wachstum

* Billings (fakturierte Umsätze) steigen währungsbereinigt um 18% in Q3 und 21% in 9M

* Adjusted EBITDA-Marge von 34% in Q3 und 48% in 9M, inklusive geplanter Investitionen in den Markenaufbau