DGAP-News: Taruga Minerals Limited: Transaktionsupdate (deutsch)

Taruga Minerals Limited: Transaktionsupdate

Zulassungsgenehmigung/Expansion

Taruga Minerals Limited: Transaktionsupdate

08.04.2019 / 09:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Taruga Minerals Limited (ASX: TAR) (Taruga oder das Unternehmen) gibt

zusammen mit ihren Partnern in der DRC bekannt, dass beim Abschluss des

neuen Lizenzabkommens auf ihren hochgradigen Kobaltprojekten Kamilombe und

Mwilu Fortschritte erzielt wurden.

Kamilombe und Mwilu

Der Abschluss der Lizenzakquisitionen für Kamilombe und Mwilu hat sich

verzögert, da es seit den Wahlen im Dezember 2018 außer dem Präsidenten

keine Ernennungen in die Provinzregierung oder das Nationalparlament gab.

Folglich fehlte es für den Abschluss der Lizenzabkommen an Verfügbarkeiten

und Entscheidungen auf höchster Ebene. Neue Regierungs- und

Parlamentsstellen werden laut Erwartungen Mitte bis Ende April 2019 bekannt

gegeben.

Die von Taruga durchgeführten Kernbohrungen und geologischen Kartierungen

zeigten die Ausdehnung der hochgradig mit Kupfer-Kobalt vererzten Strukturen

über die in der Absichtserklärung mit dem Konsortium von Mint-Master und der

Regierung der Provinz Lualaba ("Konsortium") definierten Grenzen der

Kamilombe-Lizenz hinaus. Taruga und das Konsortium haben die Hinzunahme

zusätzlicher Blöcke zu den Kamilombe-Lizenzen ausgehandelt. Diese

zusätzlichen Landflächen werden die Fortsetzung der definierten vererzten

Strukturen in Streichrichtung abdecken und zusätzliche Gebiete für die

Infrastruktur der Minenentwicklung bieten. Taruga und das Konsortium

arbeiten jetzt an diesen Zusätzen der Absichtserklärung. Die endgültigen

überarbeiteten Abkommen werden dann der Genehmigung durch die Regierung

unterliegen.

Sobald die neuen erweiterten Lizenzen abgeschlossen sind, wird das

Unternehmen vier Wochen zum Abschluss seiner rechtsgültigen Due Diligence

haben.

PEPM 2315 - Programm zur Bodenprobenentnahme

Erste Bodenprobenentnahme- und Infill-Bodenprobenentnahmeprogramme wurden

auf Lizenz PEPM 2315 in einem 100 m x 50 m Raster durchgeführt. Diese Lizenz

liegt südlich der Stadt Kolwezi. Die Programme wurden konzipiert, um

potenzielle Kobalt- und Kupferanomalien über der gesamten aussichtsreichen

Geologie abzugrenzen. Ausgewählte Proben werden an ein namhaftes Labor für

Kontrollanalysen geschickt. Die vollständigen Ergebnisse des Programms

werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Alle Genehmigungen zur Umwandlung von PEPM 2315 in Explorationslizenz PE

2315 wurden erhalten. Die Erteilung der endgültigen Genehmigung steht noch

aus.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement) zu den

Explorationsergebnissen

Die Informationen in diesem Bericht, soweit sie sich auf

Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf und geben richtig wieder

Informationen und stützende Dokumente, die von Herrn Mark Gasson

zusammengestellt wurden. Er ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Gasson ist ein

Executive Director von Taruga Minerals Limited. Er verfügt über ausreichend

Erfahrung, die relevant ist für den Typ der Vererzung und den Typ der

Lagerstätte, die betrachtet wird, und für die unternommenen Aktivitäten, um

als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu

gelten. Herr Gasson stimmt der Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in

Form und Zusammenhang wie sie erscheinen zu.

Betrieb in der Demokratischen Republik Kongo

Die Hauptprojekte, die Taruga erwerben will, befinden sich in der

Demokratischen Republik Kongo (DRK). Das Unternehmen ist dem Risiko

ausgesetzt, das mit dem Betrieb in der DRK verbunden ist. Zu den Risiken

gehören wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen, Veränderungen

von Gesetzen über Eigentum von ausländischen Unternehmen, Besteuerung,

Arbeitsbedingungen, Wechselkurse, Wechselkurskontrolle,

Explorationslizenzen, Exportzölle, Rückführung von Einkommen oder

investierten Beträgen ins Ausland, Umweltschutz, Minen-Sicherheit,

Beziehungen zu Arbeitnehmern, Übernahme der Mineral-Liegenschaften durch die

Regierung und Verordnungen durch die Regierung.

Eine Veränderung der Politik hinsichtlich des Bergbaus und Investitionen

oder eine Änderung der politischen Einstellungen in der DRK kann den Betrieb

und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens negativ beeinflussen.

Ungünstige Veränderungen der Regierungspolitik oder der Gesetzgebung können

die Eigentumsverhältnisse an Erz-Liegenschaften, die Besteuerung,

Lizenz-Abgaben, Beziehungen zu Arbeitnehmern und die Bergbau- und

Explorationsaktivitäten des Unternehmens beeinflussen. Es ist möglich, dass

das aktuelle Verfahren zur Genehmigung von Exploration und Bergbau sich

verändert, sodass Rechte unwirksam werden und das Unternehmen ohne

angemessene Entschädigung enteignet wird.

Explorationsrisiko

Die Minerallizenzen, deren Kauf Taruga vorschlägt, befinden sich in

verschiedenen Explorationsstadien und potenzielle Investoren sollten

verstehen, dass Mineralexploration und Entwicklung risikoreiche Unterfangen

sind.

Es gibt keine Garantie, dass die Exploration dieser Lizenzen oder

irgendwelcher anderer Lizenzen, die in Zukunft erworben werden könnten, zur

Entdeckung einer wirtschaftlichen Erzlagerstätte führen wird. Selbst wenn

eine anscheinend wirtschaftliche Lagerstätte identifiziert wird, so gibt es

keine Garantie, dass sie wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens könnten durch eine

Reihe von Faktoren beeinflusst werden einschließlich geologischer

Bedingungen, Einschränkungen der Aktivitäten aufgrund saisonaler

Wetterlagen, unerwarteter betrieblicher und technischer Schwierigkeiten,

Industrie- und Umweltunfälle, indigener Besitzrechtsansprüche, verändernder

Regierungsbestimmungen und vieler anderer Faktoren außerhalb der Kontrolle

des Unternehmens.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Mark Gasson

Executive Director

Tel. +33-640-612 921

mark@tarugaminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

