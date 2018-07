DGAP-News: Taruga Minerals Limited: Hochgradige Kobalt- und Kupferergebnisse aus Projekt Kamilombe in der Demokratischen Republik Kongo (deutsch)

Taruga Minerals Limited: Hochgradige Kobalt- und Kupferergebnisse aus Projekt Kamilombe in der Demokratischen Republik Kongo

Taruga Minerals Limited (ASX: TAR) (Taruga oder das Unternehmen) hat die

Ergebnisse der ersten auf Kamilombe niedergebrachten Kernbohrung erhalten.

Die Due-Diligence-Bohrungen auf Kamilombe (insgesamt 999,3 Bohrmeter) wurden

abgeschlossen und die letzte Bohrung auf Mwilu wird im Laufe der Woche

fertiggestellt.

Wichtige Punkte:

- Erhalt der Ergebnisse aus Bohrung KMDD001 auf Kamilombe in der DRK.

- Bessere Abschnitte schließen ein:

- 31,21m mit 0,52% Co ab 33,1m einschließlich 3,04m mit 1,45% Co ab 36,4m

und 5,18m mit 1,05% Co ab 57,7m

- 16,16m mit 1,05% Cu ab 72,3m

- 24,5m mit 1,22% Cu ab 138,3m und 8,12m mit 0,1% Co ab 144,08m

- Mächtigerer Co-Abschnitt als jener, der von KCC/Gecamines berichtet wurde

- Mächigkeit von 30,45m gegenüber 24,6m.

- Ähnliche Gehalte in oberer Kupferzone wie KCC - 26,6m Mächtigkeit; untere

Kupferzone wurde von KCC/Gecamines nicht berichtet.

- Proben aus restlichen vier Bohrungen auf Kamilombe und drei Bohrungen auf

Mwilu wurden zur Analyse zu ALS Global nach Johannesburg geschickt.

- Die Ergebnisse werden innerhalb von 2 bis drei Wochen erwartet.

- Alle Ergebnisse werden vor Ende des Due-Diligence-Zeitraums erwartet

(wurde mit gegenseitigem Einverständnis bis zum 30. September 2018

verlängert).

- Positive Ergebnisse unterstützen Infill-Ressourcenbohrungen auf Kamilombe,

um von den hohen Kobaltpreisen zu profitieren.

- Die Ergebnisse der Bohrungen auf Mwilu und die metallurgischen Studien auf

Kamilombe mit bekannter Vererzung nahe der Oberfläche sind im Laufen, um das

Potenzial für eine frühzeitige kleinmaßstäbige Produktion in geringer Tiefe

zu bewerten.

Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung sind der originalen

englischen Pressemitteilung zu entnehmen.

Insgesamt 1.322 halbierte Bohrkernproben aus den restlichen vier

Kernbohrungen auf Kamilombe und drei Kernbohrungen auf Mwilu wurden an ALS

Globals Analysenlabor in Johannesburg, Südafrika, geschickt. Die ersten

Ergebnisse werden innerhalb der nächsten paar Wochen erwartet. Die

restlichen Proben von Mwilu ausgenommen der Proben aus der laufenden

Bohrung, wurden zur Probenaufbereitungsstätte der ALS Global in Lubumbashi,

DRK, geschickt.

Das Konsortium aus Mint-Master und der Regierung der Provinz Lualaba hat

einer Verlängerung des Due-Diligence-Zeitraums bis zum 30. September

zugestimmt, um zu gewährleisten, dass alle Ergebnisse eingetroffen sind,

damit das Unternehmen auf Basis der Bohrergebnisse eine Entscheidung über

die Fortsetzung des Joint Venture treffen kann.

Tarugas Executive Director, Mark Gasson, sagte: "Angesichts der von

KCC/Gecamines erhaltenen begrenzten Daten einschließlich der unbekannten

Aggregationsverfahren oder Analysenmethoden, die für die berichteten Gehalte

verwendet wurden, sind wir mit den sehr signifikanten Kobaltergebnissen aus

KMDD001 sehr zufrieden. Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial zur

Entdeckung einer signifikanten hochgradigen Kobaltvererzung auf dem Projekt

Kamilombe.

Die historischen Ergebnisse auf Kamilombe zeigten ebenfalls, dass die

Vererzung auf spezifische stratigrafische Einheiten begrenzt war. Tarugas

Bohrungen haben jedoch eine Vererzung außerhalb dieser Einheiten definiert

einschließlich einer bisher nicht berichteten Kupferzone von 24,5m mit 1,22%

Cu.

Wir sind von der Kobaltvererzung sehr begeistert, die im Gelände und in den

Bohrkernen nahe der Oberfläche beobachtet wird. Und wir erwarten mit

Ungeduld die Ergebnisse aus den sich zurzeit im Labor befindlichen

Bohrkernproben. Die identifizierte Vererzung besitzt ein ausgezeichnetes

Potenzial zur Unterstützung einer frühzeitigen Kobaltproduktion aus geringer

Tiefe, die von den aktuellen Kobaltpreisen profitieren wird."

Kamilombe

Taruga hat sehr signifikante Kobalt- und Kupferergebnisse aus ihrer ersten

Kernbohrung, KMDD001, erhalten, die auf dem Projekt Kamilombe niedergebracht

wurde. Die Kobaltergebnisse von 31,21m mit 0,52% Co ab 33,1m einschließlich

3,04m mit 1,45% Co ab 36,4m und 5,18m mit 1,05% Co ab 57,7m bestätigen, dass

Kamilombe vor allem ein Kobaltprojekt mit zusätzlich Kupfer ist.

Signifikante Abschnitte wurden in Tabelle 1 zusammengefasst und die Lage der

Bohrung KMDD001 ist in Abbildung 1 zu sehen.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Signifikante

Bohrabschnitte auf Kamilombe.

1 - Ausbringung von 39% fur hochgradigen Co-Abschnitt (1,64m mit 2,02% Co).

Ein Cut-off-Gehalt von 0,1% Co und 0,5% Cu wurde mit einer maximalen

Verwässerung von 3m innerhalb eines jeden Abschnitts verwendet.

KCC/Gecamines berichtete 19,5m mit 1%Co ab 34,6m innerhalb der Einheit RSC

Mines R2 und 5,1m mit 1,5% Co in der unterlagernden RSF-Einheit. Taruga

berichtete signifikante Ergebnisse aus der oberen stratigrafischen Einheit

SDB (maximal 1,64m mit 2,02% Co), der RSC-Einheit (maximal 1m mit 2,64% Co),

RSF-Einheit (maximal 0,9m mit 0,21% Co) und unterer DStrat-Einheit (0,98m

mit 1,1% Co). Taruga berichtete eine Vererzung von 30,45m verglichen mit

einer Gesamtmächtigkeit von 24,6m der KCC/Gecamines.

Die Bohrkernausbringung lag im Durchschnitt bei 38% in der tieferen Mines R2

Serie und unterhalb einer Tiefe von 217m können die Ergebnisse nicht mehr

als zuverlässig betrachtet werden. Zukünftige Bohrungen werden mit einem

größeren Durchmesser (PQ und HQ) niedergebracht werden, um bessere

Ausbringungsraten in der Tiefe zu gewährleisten.

Die von Taruga niedergebrachten Kernbohrungen durchteuften eine zusätzliche

vererzte Zone von 24,5m mit 1,22% Cu ab 138,3m und 8,12m mit 0,1% Co ab

144,08m die von KCC/Gecamines nicht berichtet worden war.

Die Mächtigkeiten der vererzten Abschnitte liegen in der Nähe der wahren

Mächtigkeit, da die Lagerung in den stark verwitterten stratigrafischen

Einheiten flach zu liegen scheint.

Die restlichen 4 Bohrungen auf Kamilombe zeigen eine angemessene

stratigrafische Korrelation mit den bestehenden Bohrungen. Es werden jedoch

leichte Abweichungen beobachtet, die auf Verwerfungen beruhen und in den

Bohrkernen leicht identifiziert wurden. Die signifikanteste Abweichung wurde

in KMDD005 bemerkt, wo KCC/Gecamines eine Vererzung ab 70m Bohrtiefe

berichtete. Taruga beobachtete jedoch ein Vererzung in den Abbaustätten der

lokalen Bergleute und in Bohrkernen unmittelbar unterhalb der 3 bis 5m

mächtigen Deckschicht.

Abweichungen hinsichtlich KCC/Gecamines Bohransatzpunkte wurden ebenfalls im

Gelände bemerkt. Die historischen Bohrungen KBGU026 und KBGU028, die von

Taruga verzwillingt wurden, hatten z. B. eine gute stratigrafische

Übereinstimmung, wenn die Bohransatzpunkte ausgetauscht wurden.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das Projekt Kamilombe die Kapazität

besitzt, eine signifikante Kobalt- und Kupfervererzung zur Weiterentwicklung

des Projekts zu beherbergen. Alle Bohrungen der KCC/Gecamines innerhalb des

Projektgebietes müssen jedoch als Teil des geplanten Infill-Bohrprogramms

erneut gebohrt werden. Der Beginn dieser Neubohrungen wird nach dem

erfolgreichen Abschluss der Due Diligence Ende September erwartet. Das

möglicherweise vererzte Gebiet, das von den Bohrungen der KCC/Gecamines

definiert wurde, wird für eine frühzeitige Ressourcenabgrenzung auf

Kamilombe in einem anfänglichen Raster, 100m x 100m, abgebohrt werden.

Alle restlichen Proben wurden an ALS Globals akkreditiertes Labor in

Johannesburg zu einem Säureaufschluss (4 Säuren) und anschließender

ICP-AES-Analyse geschickt. Alle Ergebnisse werden in 2 bis 3 Wochen

erwartet.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Von

Gecamines interpretierte Geologie, die historische Kernbohrungen von

KCC/Gecamines und 5 Zwillings-Kernbohrungen der Taruga zeigt.

Mwilu

Vier kurze geneigte Bohrungen wurden auf Mwilu niedergebracht, um die nahe

der Oberfläche vorkommenden Kobaltgehalte in den Lithologien der

Mines-R2-Serien zu überprüfen, die in zwei Höhenzügen auf Mwilu

aufgeschlossen sind. Die Bohrungen waren dazu ausgelegt, das Potenzial für

eine frühzeitige kleine oberflächennahe Produktion zu bewerten. Alle

niedergebrachten und noch ausstehenden Bohrungen auf Mwilu sind in Abbildung

2 zu sehen.

Die zwei Kernbohrungen, die auf den nördlichen Höhenzug zielten,

durchteuften eine vererzte Stratigrafie der unteren R2-Mines-Serie, bevor

sie eine große Überschiebung durchteuften. Zwei Kernbohrungen, die unterhalb

des südlichen Höhenzuges niedergebracht wurden, zeigten, dass eine vererzte

Mines-R2-Serie durch die Überschiebung verdoppelt wurde und möglicherweise

eine mächtige Vererzungszone beherbergen könnte.

Alle Bohrungen haben unterschiedliche Mengen schwarzer Oxide gezeigt, die

möglicherweise Heterogenit (Kobaltmineral) enthalten. Kupfer in Form von

Malachit wurde in einigen der Bohrungen in der Tiefe, insbesondre entlang

der Verwerfungszonen, beobachtet.

Eine letzte Bohrung wird zurzeit auf Mwilu niedergebracht und ihre

Fertigstellung wird im Laufe der Woche erwartet. Die Fertigstellung der

laufenden Kernbohrung MWDD008, die zum Test einer potenziellen Vererzung in

der Tiefe südlich des südlichen Höhenzuges konzipiert wurde, markiert das

Ende des Due-Diligence-Bohrprogramms.

Die Proben aus den ersten 3 Bohrungen auf Mwilu wurden an ALS Globals

akkreditiertes Labor in Johannesburg zu einem Säureaufschluss (4 Säuren) und

anschließender ICP-AES-Analyse geschickt. Erste Ergebnisse werden in 2 bis 3

Wochen erwartet. Die restlichen Proben aus den Bohrungen MWDD004 bis MWDD007

wurden an ALS Globals Labor in Lubumbashi geschickt. Von dort wird eine

repräsentative Pulverprobe aus jeder Bohrkernprobe an ihr akkreditiertes

Labor in Johannesburg geschickt. ALS Global, Lubumbashi, hat alternative

Kurierdienste zu DHL überprüft, um Verzögerungen der Probenlieferungen nach

Johannesburg zu reduzieren, die bis zu 3 Wochen oder länger betrugen.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Von

Gecamines interpretierte Geologie zeigt alle Bohrungen auf Mwilu. MWDD008

wird zurzeit niedergebracht.

Mwilu und Kamilombe liegen innerhalb der Kolwezi-Klippe im

zentralafrikanischen Kupfergürtel, der viele der größten bekannten

stratiformen Kupfer-Kobalt-Lagerstätten in der südwestlichen DRK sowie in

Sambia beherbergt. Bis dato haben Schlitzproben und und Bohrungen bestätigt,

dass Mwilu und Kamilombe das Potenzial besitzen, eine hochgradige

Kobaltvererzung und eine niedrig-haltige Kupferverezung zu beherbergen.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement) zu den

Explorationsergebnissen

Die Informationen in diesem Bericht, soweit sie sich auf

Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf und geben richtig wieder

Informationen und stützende Dokumente, die von Herrn Mark Gasson

zusammengestellt wurden. Er ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Gasson ist ein

Executive Director von Taruga Minerals Limited. Er verfügt über ausreichend

Erfahrung, die relevant ist für den Typ der Vererzung und den Typ der

Lagerstätte, die betrachtet wird, und für die unternommenen Aktivitäten, um

als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu

gelten. Herr Gasson stimmt der Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in

Form und Zusammenhang wie sie erscheinen zu.

Betrieb in der Demokratischen Republik Kongo

Die Hauptprojekte, die Taruga erwerben will, befinden sich in der

Demokratischen Republik Kongo (DRK). Das Unternehmen ist dem Risiko

ausgesetzt, das mit dem Betrieb in der DRK verbunden ist. Zu den Risiken

gehören wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen, Veränderungen

von Gesetzen über Eigentum von ausländischen Unternehmen, Besteuerung,

Arbeitsbedingungen, Wechselkurse, Wechselkurskontrolle,

Explorationslizenzen, Exportzölle, Rückführung von Einkommen oder

investierten Beträgen ins Ausland, Umweltschutz, Minen-Sicherheit,

Beziehungen zu Arbeitnehmern, Übernahme der Mineral-Liegenschaften durch die

Regierung und Verordnungen durch die Regierung.

Eine Veränderung der Politik hinsichtlich Bergbau und Investitionen oder

eine Änderung der politischen Einstellungen in der DRK kann den Betrieb und

die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens negativ beeinflussen.

Ungünstige Veränderungen der Regierungspolitik oder der Gesetzgebung können

die Eigentumsverhältnisse an Erz-Liegenschaften, die Besteuerung,

Lizenz-Abgaben, Beziehungen zu Arbeitnehmern und die Bergbau- und

Explorations-Aktivitäten des Unternehmens beeinflussen. Es ist möglich, dass

das aktuelle Verfahren zur Genehmigung von Exploration und Bergbau sich

verändert, sodass Rechte unwirksam werden und das Unternehmen ohne

angemessene Entschädigung enteignet wird.

Explorationsrisiko

Die Minerallizenzen, deren Kauf Taruga vorschlägt, befinden sich in

verschiedenen Explorationsstadien und potenzielle Investoren sollten

verstehen, dass Mineralexploration und Entwicklung risikoreiche Unterfangen

sind.

Es gibt keine Garantie, dass die Exploration dieser Lizenzen oder

irgendwelcher anderer Lizenzen, die in Zukunft erworben werden könnten, zur

Entdeckung einer wirtschaftlichen Erzlagerstätte führen wird. Selbst wenn

eine anscheinend wirtschaftliche Lagerstätte identifiziert wird, so gibt es

keine Garantie, dass sie wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens könnten durch eine

Reihe von Faktoren beeinflusst werden einschließlich geologischer

Bedingungen, Einschränkungen der Aktivitäten aufgrund saisonaler

Wetterlagen, unerwarteter betrieblicher und technischer Schwierigkeiten,

Industrie- und Umweltunfälle, indigener Besitzrechtsansprüche, verändernder

Regierungsbestimmungen und vieler anderer Faktoren außerhalb der Kontrolle

des Unternehmens.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Mark Gasson

Executive Director

Tel. +33-640-612 921

Email: mark@tarugagold.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

