DGAP-News: Taruga Minerals Limited: Alle Ergebnisse der Due-Diligence-Bohrungen auf den Projekten Mwilu und Kamilombe in der Demokratischen Republik Kongo sind jetzt veröffentlicht (deutsch)

Taruga Minerals Limited: Alle Ergebnisse der Due-Diligence-Bohrungen auf den Projekten Mwilu und Kamilombe in der Demokratischen Republik Kongo sind jetzt veröffentlicht

^

Update

Taruga Minerals Limited: Alle Ergebnisse der Due-Diligence-Bohrungen auf den

Projekten Mwilu und Kamilombe in der Demokratischen Republik Kongo sind

jetzt veröffentlicht

14.09.2018

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Taruga Minerals Limited (ASX: TAR) (Taruga oder das Unternehmen) hat die

Ergebnisse der restlichen fünf Kernbohrungen auf Mwilu erhalten. Alle

Due-Diligence-Bohrungen wurden jetzt abgeschlossen (wie bereits am 31.

August 2018 bekannt gegeben) und alle Ergebnisse für die Projekte Kamilombe

und Mwilu wurden berichtet. Bei erfolgreichem Abschluss der Due Diligence,

die bis zum 30. September verlängert wurde, wird das Unternehmen auf Basis

der positiven Bohrergebnisse auf Mwilu und Kamilombe mit dem Konsortium aus

Mint-Master und der Regierung der Provinz Lualaba ein verbindliches

Joint-Venture-Abkommen schließen.

Wichtige Punkte:

- Als Teil der zweiten Tranche, der am 19. Juni 2018 bekannt gegebenen

Platzierung, hat Taruga 500.000 AUD zu einem Zeichnungspreis von 0,21 AUD

pro Aktie erhalten.

- Alle Bohrergebnisse aus Mwilu wurden erhalten; der beste Abschnitt

umfasst:

- 6,40 m mit 1,11 % Co ab 282,45 m und 8,40 m mit 2,7 % Cu ab 269,15 m

innerhalb von 42,85 m mit 0,39 % Co ab 256,55 m (MWDD008).

- MWDD008 durchteufte die gleiche 30 m mächtige Zone in 250 m unter der

Oberfläche, wo Schlitzproben an der Oberfläche (1) über 9,87 m Länge 0,55 %

Co enthielten (die gesamte vererzte Zone war nicht aufgeschlossen).

- Durchgehende Vererzung über eine Breite von 700 m und über eine

potenzielle Streichlänge von 2.000 m definiert.

- Taruga hat das technische Due-Diligence-Programm für das Projekt Mwilu,

das weitere Bohrungen unterstützt, erfolgreich abgeschlossen.

Fußnote (1): Proben wurden als Teil der metallurgischen Testarbeiten

gesammelt.

Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung sind in der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen.

Tarugas Executive Director, Mark Gasson, sagte: "Wir sind sehr zufrieden,

dass wir einen Teil der zweiten Tranche der im Juni bekannt gegebenen

Platzierung zum ursprünglichen Preis von 0,21 AUD pro Aktie bei der

derzeitigen Marktlage erhalten haben.

Ausgezeichnete Ergebnisse aus Mwilu und Kamilombe haben ebenfalls das

hochgradige Kobaltpotenzial auf beiden Projekten bestätigt. Ein akzeptabler

Kupferabschnitt wurde ebenfalls in der Tiefe auf Mwilu berichtet. Wir

erwarten jetzt den Abschluss der Due Diligence auf beiden Projekten, was uns

die Unterzeichnung eines Joint-Venture-Abkommens erlauben wird, das Mwilu

und Kamilombe vereinigt.

Auf Mwilu kommen zwei Vererzungstypen vor, wobei jeder das Potenzial

besitzt, eine signifikante Kobaltvererzung zu beherbergen. Die nördliche

flach liegende Zone ist niedrighaltig aber die Vererzung erreicht

Mächtigkeiten von über 30 m bei einer zusammengesetzten Mächtigkeit von 90 m

in einer Bohrung, was für einen Tagebau günstig ist. Die südliche Zone ist

hochgradig und fällt steil ein und eignet sich möglicherweise für einen

Untertageabbau.

Die Due-Diligence-Bohrungen auf Mwilu und Kamilombe haben eine hochgradige

Kobaltvererzung über Mächtigkeiten herausgestellt, die an irgendeiner

anderen Stelle der Welt hart zu finden sind. Taruga freut sich darauf,

weitere Bohrungen auf beiden Liegenschaften durchzuführen und vorbehaltlich

der positiven Machbarkeitstudien mit einem frühzeitigen Abbaubetrieb zu

beginnen, um den aktuellen Kobaltpreis voll auszunutzen."

Mwilu

Taruga berichtet ein sehr signifikantes Ergebnis von 6,40 m mit 1,11 % Co ab

282,45 m innerhalb einer mächtigeren Zone von 42,85 m mit 0,39 % ab 256,55 m

in Bohrung MWDD008. Ein signifikanter Kupferabschnitt von 13,05 m mit 2,02 %

ab 264,5 m einschließlich 8,40 m mit 2,7 % Cu ab 269,15 m wurde aus der

gleichen Zone berichtet. Schlitzproben aus handwerklichen Abbaustätten an

der Oberfläche lieferten 19,32 m mit 0,33% Co einschließlich 9,87 m mit

0,55% Co aus der gleichen Zone an der Oberfläche, was eine signifikante

Vererzung bis in eine vertikale Tiefe von 280 m bestätigt.

Nach Norden ist die Kobaltvererzung innerhalb einer flach einfallenden

synklinalen Faltenstruktur eingegrenzt, wie in den Abbildungen 2 und 3 zu

sehen ist. Die besten Ergebnisse aus der nördlichen Zone umfassen 16,30 m

mit 0,16 % Co ab 31,9 m, 46,60 m mit 0,12 % Co ab 81,55 m und 6,20 m mit

0,32 % ab 164,85 m in Bohrung MWDD004; 13 m mit 0,13 % Co ab 50,45 m, 1,52 m

mit 0,41 % Co ab 67,83 m und 6,45 m mit 0,24 % Co ab 79,45 m in Bohrung

MWDD006; 33,80 m mit 0,14 % ab 57,6 m in Bohrung MWDD007. Die nördliche Zone

erreicht eine maximale Tiefe von ungefähr 170 m und ist ungefähr 700 m

breit.

Das Unternehmen zieht in Betracht, dass eine einfache Aufbereitung wie z. B.

Schwimm-Sink-Scheiden (HMS, Heavy Media Separation) und/oder Schweretrennung

das Kobalterzmaterial aufkonzentrieren wird, welches im nördlichen Bereich

von Mwilu in geringer Tiefe lagert. Bohrproben deuten an, dass das Erz

bröckelig ist und eine Zerkleinerung oder Korngrößenreduktion nicht

notwendig ist, was die Anforderungen an eine Aufbereitungsanlage

vereinfacht. Metallurgische Testarbeiten an Proben sind zur Bestimmung

dieser Prognosen für die Aufbereitung geplant. Die verschiedenen

Testarbeiten zur möglichen Schweretrennung umfassen einfaches Waschen und

Spiralabtrennung (wobei das spezifische Gewicht des Kobalterzes hoffentlich

eine gute Abtrennung von dem nicht vererzten Material erlaubt) bei

Beibehaltung der guten Ausbringung. Die lokalen Bergleute verwenden

gegenwärtig zur Produktion eines absatzfähigen Konzentrats einfache

handbetriebene Verfahren ohne Chemikalien, was andeutet, dass ein

kommerzieller Betrieb eingerichtet werden könnte, um gleichmäßigere

Ergebnisse mittels kontrollierter Aufbereitungsgerätschaften zu erzielen.

Das Unternehmen plant nach Abschluss der metallurgischen Studien den

frühzeitigen Start eines nicht sehr tiefen Tagebaus mittels einfacher

Aufbereitungsverfahren nach deren Bestätigung.

Die Mächtigkeiten der vererzten Abschnitte im Norden entsprechen fast den

wahren Mächtigkeiten, wie in den Abbildungen 2 und 3 in der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen ist. In der südlichen steil

einfallenden Zone entsprechen die wahren Mächtigkeiten ungefähr 70 bis 75 %

der berichteten Mächtigkeiten.

Die nördliche und südliche Zone durchzieht das Projektgebiet über ungefähr 2

km.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 der originalen englischen Pressemitteilung

aufgeführt und in den Abbildungen 2 und 3 zu sehen. Die Ergebnisse und Lage

der Bohrungen sind in Abbildung 1 zu sehen.

Tabelle 2 zeigt: Signifikante Bohrabschnitte auf Mwilu. Cut-off-Gehalte von

0,5% Cu und 0,1% Co wurden zusammen mit einer maximalen Verwässerung von 3,3

m innerhalb eines jeden Abschnitts verwendet. Fußnote (*): MWDD006: Bohrung

wurde in unterer vererzter Zone aufgrund schlechter Gebirgsverhältnisse

aufgegeben.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Von

Gecamines interpretierte Geologie zeigt alle Bohrungen und signifikante

Ergebnisse auf Mwilu.

Abbildung 2 zeigt: Profilschnitt über nördliche und südliche Zone, welcher

die auf die Synklinalstruktur begrenzte Vererzung in nördlicher Zone und die

Geologie der steil einfallenden südlichen Zone zeigt.

Abbildung 3 zeigt: Profilschnitt über die nördliche Zone, der die Geologie

der auf die Synklinalstruktur begrenzten Vererzung zeigt.

Die sehr positiven Ergebnisse der von Taruga auf Mwilu und Kamilombe

durchgeführten Due-Diligence-bohrungen unterstützen weitere Infill-Bohrungen

auf beiden Projekten. Auf Mwilu und Kamilombe wurde eine hochgradige Kobalt-

und/oder Kupfer-Vererzung in verschiedenen vertikalen Abschnitten ab der

Oberfläche bis in Tiefen von über 280 m definiert.

Mwilu und Kamilombe liegen innerhalb der Kolwezi-Klippe im

zentralafrikanischen Kupfergürtel, der viele der größten bekannten

stratiformen Kupfer-Kobalt-Lagerstätten in der südwestlichen DRK sowie in

Sambia beherbergt. Bis dato haben Schlitzproben und und Bohrungen bestätigt,

dass Mwilu und Kamilombe das Potenzial besitzen, eine hochgradige

Kobaltvererzung sowie Kupfer zu beherbergen.

Tranche 2 der Platzierung

Am 19. Juni 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es 6.988.095 Aktien zu

0,21 AUD je Aktie ausgegeben hat, um von anspruchsvollen und strategischen

Investoren 1,467 Mio. AUD als Teil einer umfangreicheren Platzierung

(Tranche 1 der Platzierung) zu beschaffen. Heute hat das Unternehmen 500.000

AUD aus der zweiten Tranche der Platzierung erhalten und wird weitere

2.30.952 Aktien (und zugehörige Optionen) an strategische Investoren

ausgeben. Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit den Investoren der

Tranche 2 und erwartet, dass die restlichen Geldmittel bis Mitte Oktober

erhalten werden.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement) zu den

Explorationsergebnissen

Die Informationen in diesem Bericht, soweit sie sich auf

Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf und geben richtig wieder

Informationen und stützende Dokumente, die von Herrn Mark Gasson

zusammengestellt wurden. Er ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Gasson ist ein

Executive Director von Taruga Minerals Limited. Er verfügt über ausreichend

Erfahrung, die relevant ist für den Typ der Vererzung und den Typ der

Lagerstätte, die betrachtet wird, und für die unternommenen Aktivitäten, um

als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu

gelten. Herr Gasson stimmt der Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in

Form und Zusammenhang wie sie erscheinen zu.

Betrieb in der Demokratischen Republik Kongo

Die Hauptprojekte, die Taruga erwerben will, befinden sich in der

Demokratischen Republik Kongo (DRK). Das Unternehmen ist dem Risiko

ausgesetzt, das mit dem Betrieb in der DRK verbunden ist. Zu den Risiken

gehören wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen, Veränderungen

von Gesetzen über Eigentum von ausländischen Unternehmen, Besteuerung,

Arbeitsbedingungen, Wechselkurse, Wechselkurskontrolle,

Explorationslizenzen, Exportzölle, Rückführung von Einkommen oder

investierten Beträgen ins Ausland, Umweltschutz, Minen-Sicherheit,

Beziehungen zu Arbeitnehmern, Übernahme der Mineral-Liegenschaften durch die

Regierung und Verordnungen durch die Regierung.

Eine Veränderung der Politik hinsichtlich des Bergbaus und Investitionen

oder eine Änderung der politischen Einstellungen in der DRK kann den Betrieb

und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens negativ beeinflussen.

Ungünstige Veränderungen der Regierungspolitik oder der Gesetzgebung können

die Eigentumsverhältnisse an Erz-Liegenschaften, die Besteuerung,

Lizenz-Abgaben, Beziehungen zu Arbeitnehmern und die Bergbau- und

Explorations-Aktivitäten des Unternehmens beeinflussen. Es ist möglich, dass

das aktuelle Verfahren zur Genehmigung von Exploration und Bergbau sich

verändert, sodass Rechte unwirksam werden und das Unternehmen ohne

angemessene Entschädigung enteignet wird.

Explorationsrisiko

Die Minerallizenzen, deren Kauf Taruga vorschlägt, befinden sich in

verschiedenen Explorationsstadien und potenzielle Investoren sollten

verstehen, dass Mineralexploration und Entwicklung risikoreiche Unterfangen

sind.

Es gibt keine Garantie, dass die Exploration dieser Lizenzen oder

irgendwelcher anderer Lizenzen, die in Zukunft erworben werden könnten, zur

Entdeckung einer wirtschaftlichen Erzlagerstätte führen wird. Selbst wenn

eine anscheinend wirtschaftliche Lagerstätte identifiziert wird, so gibt es

keine Garantie, dass sie wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens könnten durch eine

Reihe von Faktoren beeinflusst werden einschließlich geologischer

Bedingungen, Einschränkungen der Aktivitäten aufgrund saisonaler

Wetterlagen, unerwarteter betrieblicher und technischer Schwierigkeiten,

Industrie- und Umweltunfälle, indigener Besitzrechtsansprüche, verändernder

Regierungsbestimmungen und vieler anderer Faktoren außerhalb der Kontrolle

des Unternehmens.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Mark Gasson

Executive Director

Tel. +33-640-612 921

Email: mark@tarugagold.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

14.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

723687 14.09.2018

°