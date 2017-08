DGAP-News: Tantalus Rare Earths AG hat sich eine Zwischenfinanzierung für ihr operatives Geschäft gesichert und hat mit REO Magnetic Pte. Ltd. eine Verlängerung des Long Stop Date des zweiten Anteilskauf- und Übertragungsvertrags vereinbart (deutsch)

Tantalus Rare Earths AG hat sich eine Zwischenfinanzierung für ihr operatives Geschäft gesichert und hat mit REO Magnetic Pte.



Ltd. eine Verlängerung des Long Stop Date des zweiten Anteilskauf- und Übertragungsvertrags vereinbart

^ DGAP-News: Tantalus Rare Earths AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Übernahmeangebot Tantalus Rare Earths AG hat sich eine Zwischenfinanzierung für ihr operatives Geschäft gesichert und hat mit REO Magnetic Pte. Ltd. eine Verlängerung des Long Stop Date des zweiten Anteilskauf- und Übertragungsvertrags vereinbart

31.08.2017 / 13:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Tantalus Rare Earths AG hat sich eine Zwischenfinanzierung für ihr operatives Geschäft gesichert und hat mit REO Magnetic Pte. Ltd. eine Verlängerung des Long Stop Date des zweiten Anteilskauf- und Übertragungsvertrags vereinbart

München, 31. August 2017

Gemäß des zweiten Anteilskauf- und Übertragungsvertrags ("SPA 2") hat die Tantalus Rare Earths AG (ISIN DE000A1MMFF4) vereinbart, die verbleibenden 40 % der Anteile an der Tantalum Holding (Mauritius) Limited an die REO Magnetic Pte. Ltd (vormals Apphia Minerals SOF Pte. Ltd.) zu verkaufen.

Um für den Verkauf mehr Zeit zu haben, haben die Parteien vereinbart, den Long Stop Date bis zum 15. September 2017 zu verlängern. Dies wurde unter der Bedingung abgeschlossen, dass von dem gesamten Kaufpreis mindestens EUR 1.200.000 (das entspricht 12 %) in bar mit der Erfüllung des SPA 2 ausgezahlt werden.

Trotz der beiderseitigen Bemühungen der Vertragsparteien hält Tantalus es für möglich, dass SPA 2 auch mit dem verlängerten Long Stop Date nicht vollzogen wird. Um sich auf eine solche Situation vorzubereiten, hat Tantalus begonnen, alternative Käufer für die verbleibenden Anteile an der Tantalum Holding (Mauritius) Limited zu suchen.

Um die Liquidität von Tantalus auch für den Fall zu sichern, dass SPA 2 nicht vollzogen wird, hat sich Tantalus mit ISR Global Pte Ltd. über ein besichertes Darlehen in Höhe von EUR 320.000 geeinigt. Die Laufzeit des Darlehens geht bis zum 31. Dezember 2018.

Tantalus Rare Earths AG Vorstand

Kontakt

Markus Kivimäki, CEO, Tantalus Rare Earths AG Tel.: +358 503 495 687 Markus.kivimaki@tre-ag.com

Kontakt Medien Deutschland

rikutis consulting Falk v. Kriegsheim Tel.: +49 172 9837109 fvk@rikutis.de

---------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

605827 31.08.2017

°