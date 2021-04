DGAP-News: TUI AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen Euro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen Euro

^

DGAP-News: TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe

TUI AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen Euro

09.04.2021 / 16:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

TUI AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 400 Millionen Euro

- Investoren und Kapitalmarkt unterstützen TUI Strategie

- Volumen aufgrund starker Nachfrage auf 400 Millionen Euro erhöht

- Platzierung ca. 2-fach überzeichnet

- Wichtiger Schritt im Rahmen der Refinanzierung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN

SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG

RECHTSWIDRIG WÄRE.

Hannover, 9. April 2021. Die TUI AG hat die Emission einer

Wandelschuldverschreibung erfolgreich abgeschlossen. Die nicht nachrangige

und unbesicherte Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit bis 2028 und

einen Gesamtnennbetrag von 400 Millionen Euro. TUI hat dabei von der Option

Gebrauch gemacht, das Emissionsvolumen von 350 Millionen Euro auf 400

Millionen Euro zu erhöhen. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Stückelung

von 100.000 Euro und einen halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon von

5,00% per annum. Die Emission war ca. 2-fach überzeichnet.

Mit der erfolgreich platzierten Anleihe soll insbesondere die Refinanzierung

von Krediten aus den Corona-Stabilisierungspaketen eingeleitet werden. Die

TUI verfügte auch ohne die Platzierung der Anleihe über ausreichend

Liquidität bis in den Sommer 2021. Zum letzten veröffentlichten Stichtag

(22. März) betrug die Liquidität rund 1,6 Milliarden Euro.

Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: "Die Anleihe war fast

2-fach überzeichnet. Die im Januar erfolgreich abgeschlossene

Bezugsrechtekapitalerhöhung und heute die Platzierung der Wandelanleihe

zeigen, dass Kapitalmarkt und Investoren Strategie und Geschäftsmodell der

TUI vertrauen, unseren Weg aktiv unterstützen und ihn mitgehen. Sie erwarten

eine spürbare Erholung des Tourismus und nach der Pandemie eine starke TUI -

digitaler, schlanker und effizienter. Wir haben die Weichen dafür gestellt:

die Transformation läuft, die Digitalisierung wurde beschleunigt, wir bauen

insbesondere unsere digitalen Plattformen aus und unser Effizienzprogramm

wird die Kosten ab dem Geschäftsjahr 2023 um 400 Millionen Euro pro Jahr

senken. Mit der heute abgeschlossenen Emission können wir den ersten

wichtigen Schritt im Rahmen der Refinanzierung unserer Kapitalstruktur

planen."

Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt,

zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, werden diese zu

ihrem Nennbetrag am 16. April 2028 zurückgezahlt. Investoren haben die

Möglichkeit die Wandelanleihen in neue und/oder bestehende Namensaktien von

TUI umzuwandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde festgesetzt auf einen

Betrag von 5,3631 Euro, entsprechend einer Wandlungsprämie von 25% über dem

Referenzaktienkurs von 4,2905 Euro.

Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA, Commerzbank

Aktiengesellschaft und Société Générale agieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, Crédit

Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

HSBC, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG

agieren als weitere Joint Bookrunners.

Mathias Kiep, Group Director Investor Tel: +44 (0)1293 645

Relations, Controlling & Corporate Finance 925/ +49 (0)511 566

1425

Nicola Gehrt, Director, Head of Group Tel: +49 (0)511 566

Investor Relations 1435

Kontakt für Analysten und Investoren in UK,

Irland und Amerika

Hazel Chung, Senior Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645

Manager 823

Kontakt für Analysten und Investoren in

Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien

Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566

1318

Medien

Kuzey Alexander Esener, Head of Media Tel: + 49 (0)511 566

Relations 6024

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,

Südafrika oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den

Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Jurisdiktionen dar. Weder

diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in

irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft

wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder

verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen

wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act

besteht.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und

die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese

Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

getätigt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb

Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte

Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung

(EU) 2017/1129.

Ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung

nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der

jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der

Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID

II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II

Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in Bezug auf diese haben könnte, wurde in Bezug auf die Anleihen

ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt. Als Ergebnis wurde

festgelegt, dass die Anleihen (i) mit einem aus solchen Anlegern, welche die

Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen,

(jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für

einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle für

professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien geeignet sind (die

"Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die die Anleihen später anbietet,

verkauft oder empfiehlt (ein "Händler"), sollte die Zielmarktbewertung des

Konzepteurs berücksichtigen. Ein Händler, der den Anforderungen von MiFID II

unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung

in Bezug auf die Anleihen vorzunehmen (indem er entweder die

Zielmarktbewertung des Herstellers übernimmt oder verfeinert) und geeignete

Vertriebskanäle festlegt. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die

Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung

beschriebene Angebot von Anleihen und/oder diesen zugrunde liegenden Aktien.

Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)

irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete

Empfehlung darstellt, in die Anleihen zu investieren, diese zu erwerben oder

irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.

Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen

Wirtschaftsraum (im Folgenden "EWR") oder im Vereinigten Königreich (im

Folgenden "UK") angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt

zu werden. Zu diesen Zwecken bedeutet "Kleinanleger" (a) eine Person im EWR,

die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne des Artikel 4 Absatz 1

Nummer 11 der MIFID II ist; (ii) ein Kunde im Sinne der EU-Richtlinie

2016/97 (in der geänderten Fassung, der "Richtlinie über den Vertrieb von

Versicherungen"), welcher nicht als professioneller Kunde im Sinne des

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MIFID II gilt, und (b) eine Person im

Vereinigten Königreich, die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/565, welche gemäß der EUWA Teil des innerstaatlichen

Rechts von UK darstellt, gilt oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen

des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (die

"FSMA") und aller Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen der FSMA zur

Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 erlassen wurden, in welchen der Kunde

nicht als professioneller Anleger gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nr. 8 der

Verordnung (EU) 600/2014, welche wiederum gemäß EUWA Teil des

innerstaatlichen Rechts von UK ist, qualifiziert ist.

Folglich wurde kein Schlüsselinformationsdokument gemäß der Verordnung (EU)

1286/2014 (die "EU PRIIPs-Verordnung") oder der EU-PRIIPs-Verordnung, die

gemäß der EUWA (die "britische PRIIPS Verordnung") Teil des innerstaatlichen

Rechts von UK ist, erstellt, welches erforderlich ist, um die Anleihen

anzubieten oder zu verkaufen oder diese auf andere Weise Kleinanlegern im

EWR oder UK zur Verfügung zu stellen. Daher kann das Anbieten oder Verkaufen

der Anleihen oder die anderweitige Bereitstellung für Privatanleger im EWR

oder in UK gemäß der EU-PRIIPs-Verordnung und/oder der

britischen-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse daher

wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA, Commerzbank

Aktiengesellschaft, Société Générale, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit

Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

HSBC, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG

("Joint Bookrunners") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihen

(das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft. Sie werden in Bezug auf

das Angebot keine andere Person als ihren Kunden ansehen und weder jemand

anderem als der Gesellschaft gegenüber für den Schutz ihrer Kunden, noch für

die Beratung in Bezug auf das Angebot, die Inhalte dieser Mitteilung oder

Transaktionen, Vereinbarungen oder andere hier in Bezug genommene Aspekte,

verantwortlich sein.

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann jeder der Joint Bookrunners und seiner

jeweiligen Tochtergesellschaften einen Teil der Anleihen oder der dem

Angebot zugrunde liegenden Anteile als Position übernehmen und in dieser

Funktion diese Anleihen und zugrunde liegenden Aktien und andere Wertpapiere

der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig halten,

kaufen, verkaufen, zum Kauf auf eigene Rechnung anbieten. Dementsprechend

sind Verweise in dieser Mitteilung und anderswo auf die Ausgabe, das

Anbieten, das Zeichnen, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen

Handel mit solchen Wertpapieren dahingehend zu verstehen, dass jegliche

Ausgabe, Angebot, Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel der Joint

Bookrunners und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften die in dieser

Eigenschaft auftreten, umfasst ist. Darüber hinaus können die Joint

Bookrunners und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften

Finanzierungsvereinbarungen (inklusive Swaps oder Differenzgeschäfte) mit

Investoren schließen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunners und ihre

jeweiligen Tochtergesellschaften gelegentlich Anteile am Kapital der

Gesellschaft oder andere Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können.

Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht den Umfang einer solchen

Investition oder Transaktion offenzulegen, sofern dazu keine gesetzliche

oder behördliche Verpflichtung besteht.

Keiner der Joint Bookrunners oder eine ihrer jeweiligen

Tochtergesellschaften oder ihrer oder deren jeweiligen Geschäftsführer,

Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt die

Verantwortung oder Haftung, gleich aus welchem Grund, für oder gibt eine

Zusicherung oder Gewähr, ausdrücklich oder konkludent, in Bezug auf die

Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen dieser

Mitteilung (oder das Fehlen von Informationen in der Mitteilung) oder

anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, egal ob schriftlich,

mündlich oder in bildlicher oder elektronischer Form und wie auch immer

übermittelt oder zu Verfügung gestellt, oder für jeglichen Verlust der im

Zusammenhang mit der Nutzung dieser Mitteilung, ihres Inhaltes oder in

anderweitigen Zusammenhang damit entstehen, ab.

Eine Entscheidung zum Kauf einer der hier beschriebenen Wertpapiere sollte

durch einen künftigen Investor nur auf der Basis einer unabhängigen Prüfung

der öffentlich zugänglichen Informationen der Gesellschaft getroffen werden.

Weder die Joint Bookrunners noch eine ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften

oder ihrer oder deren jeweiligen Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder,

Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen die Haftung für die Nutzung,

oder geben eine Zusicherung bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit,

dieser Mitteilung oder öffentlich zugänglicher Informationen der

Gesellschaft. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nur zu

Hintergrundzwecken geeignet und erheben nicht den Anspruch auf

Vollständigkeit. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können

in ihrer Gesamtheit ohne Vorankündigung bis zum Stichtag verändert werden.

Die Gesellschaft, die Joint Bookrunners und ihre jeweiligen

Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen,

die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, zu

überprüfen oder zu überarbeiten.

---------------------------------------------------------------------------

09.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4

30625 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 566-1425

Fax: +49 (0)511 566-1096

E-Mail: Investor.Relations@tui.com

Internet: www.tuigroup.com

ISIN: DE000TUAG000

WKN: TUAG00

Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1183169

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1183169 09.04.2021

°