DGAP-News: TTL Information Technology AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert (deutsch)

Die TTL Information Technology AG (DE0007501009) ("TTL") teilt mit, dass sämtliche 1.733.333 Stück neuen Aktien aus der am 03. März 2017 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre bezogen bzw. im Rahmen des Überbezugs wie angekündigt von der AR Holding GmbH und anderen Aktionären übernommen wurden und die Kapitalerhöhung daher in vollem Umfang durchgeführt wird. Das Grundkapital wird sich durch die Kapitalerhöhung nach Eintragung der Durchführung im Handelsregister auf EUR 9.533.333,00 erhöhen. Insgesamt wurden von den Aktionären Bezugsrechte für 958.861 neue Aktien ausgeübt. Für weitere 900.620 neue Aktien wurden Bezugswünsche im Rahmen des gewährten Überbezugs angemeldet.

Aufgrund der Nachfrage wurden die Angebote zum Bezug weiterer neuer Aktien im Rahmen des Überbezugs repartiert. Diejenigen Aktionäre, die Überbezugswünsche angemeldet und den Bezugspreis rechtzeitig gezahlt haben, werden durch ihre Depotbank kurzfristig über die verhältnismäßige Zuteilung benachrichtigt.

Die 1.733.333 Stück neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von EUR 1,00 je Aktie im Verhältnis 9:2 zum Bezug angeboten worden. Die Bezugsfrist lief vom 09. März 2017 bis 23. März 2017 (jeweils einschließlich). An der Kapitalerhöhung konnten sich nur die bestehenden Aktionäre beteiligen; ein börslicher Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach derzeit noch ausstehender Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister voraussichtlich am 30. März 2017 in die bestehende Notierung einbezogen. Danach werden die neuen Aktien denjenigen Aktionären, die Bezugsrechte ausgeübt haben bzw. denen neue Aktien im Rahmen des Überbezugs zugeteilt wurden, im Girosammelverkehr durch Depotgutschrift zur Verfügung gestellt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt.

Der Vorstand

TTL Information Technology AG

