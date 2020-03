DGAP-News: TRI-AD ermöglicht die erfolgreiche Erstellung von HD-Karten für autonomes Fahren (deutsch)

TRI-AD ermöglicht die erfolgreiche Erstellung von HD-Karten für autonomes Fahren

TRI-AD ermöglicht die erfolgreiche Erstellung von HD-Karten für autonomes

Fahren (News mit Zusatzmaterial)

12.03.2020

TRI-AD ermöglicht die erfolgreiche Erstellung von HD-Karten für autonomes

Fahren

Kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Partnern zur weiteren

Verbesserung der Genauigkeit

TOKIO, JAPAN - Media OutReach - 12. März 2020 - Toyota Research

Institute-Advanced Development, Inc. ("TRI-AD"), Toyotas Gesellschaft zur

Softwareentwicklung für autonomes Fahren, hat erfolgreich Proof of Concepts

(Machbarkeitsnachweise, "PoC") abgeschlossen, welche die Erstellung von

hochauflösenden ("HD-") Karten für Straßen mit einer relativen Genauigkeit

von weniger als 50 cm belegten, einem guten Wert, der für automatisiertes

Fahren benötigt wird.

Bei diesen PoCs stellte TRI-AD sicher, dass beide nachstehend aufgeführten

Methoden effektiv zur Erstellung von HD-Karten eingesetzt werden können:

1. Erstellung von Karteninformationen für automatisiertes Fahren über

Kartendaten, die von Kameras normaler Fahrzeuge sowie von Satellitenbildern

stammen, ohne Einsatz konventioneller Mittel zur Datenerhebung wie

Vermessungsfahrzeuge.

2. Anwendung der Fahrzeugdaten von der Automated Mapping Platform ("AMP")

von TRI-AD auf Plattformen anderer Unternehmen durch Konvertieren von

Datenformaten und Anwendung von Korrekturalgorithmen.

Es wird davon ausgegangen, dass es durch die Nutzung der Ergebnisse dieser

PoCs möglich sein wird, die Verzögerung bei der Aktualisierung der HD-Karten

für automatisiertes Fahren zu verringern, die Bereiche der

HD-Karten-Abdeckung schnell auszuweiten und die Kosten für die Erstellung

und Pflege der HD-Karten erheblich zu senken.

Zusammenfassung der PoC-Ergebnisse:

Maxar Technologies ("Maxar"), ein zuverlässiger Partner und Innovator bei

Weltraumtechnologie, der führende japanische Anbieter von IT-Lösungen NTT

DATA Corporation ("NTT DATA") und TRI-AD arbeiten seit dem 25. April 2019

bei einem Proof of Concept zur Erstellung von automatisierten HD-Karten für

autonome Fahrzeuge unter Einsatz der Bilder von kommerziellen Satelliten mit

höchster Auflösung zusammen. Der PoC zeigt, dass es jetzt möglich ist, die

erforderlichen Karteninformationen automatisch durch Analysieren, Entfernen

und Korrigieren von für die Kartenerstellung irrelevanten Bildpixeln wie

Autos, Schatten und Verdeckungen infolge der Gebäudeneigung auf

Satellitenbildern zu extrahieren. Beim aktuellen Projekt wurden Karten mit

einer relativen Genauigkeit von 25 Zentimetern*1 innerhalb der 23 Bezirke

von Tokio sowie für 6 Städte weltweit erstellt und es wurde sichergestellt,

dass sie nützlich für das autonome Fahren sind. (Siehe Bild 1, 2 und 3.)

TRI-AD und ein führendes Kartenunternehmen, CARMERA Inc. ("CARMERA"), haben

erfolgreich eine kamerabasierte Initiative zur HD-Kartierung durchgeführt.

Als Teil ihrer globalen Partnerschaft wurden bei der Zusammenarbeit

"Dashcam"-Fahrtenschreiber eingesetzt, um wesentliche Straßenmerkmale wie

Spurmarkierungen, Verkehrssignale und -schilder innerhalb der 23 Bezirke von

Tokio und in 2 Städten in den Vereinigten Staaten zu erkennen und zu

positionieren. Das Projekt erzielte eine relative Genauigkeit von 40

Zentimetern*1 für wesentliche Navigationsmerkmale -- ein erheblicher

Fortschritt bei der rein kameragestützten Erkennung. Bei der Zusammenarbeit

von TRI-AD mit CARMERA wurde dieselbe hardwareunabhängige

Computerbilderfassungs- und

-verarbeitungstechnologie wie bei der Real-Time Events and Change

Management-Engine von CARMERA eingesetzt, die navigationskritische Updates

an CARMERAs regenerativem HD-Kartensystem in Minuten statt in Monaten

entdeckt, validiert und übermittelt. Durch die Verwendung von herkömmlichen

Fahrzeugkameras, die weltweit eingesetzt werden, demonstrierten TRI-AD und

CARMERA einen skalierbaren Ansatz für die Kartenerstellung der nächsten

Generation.

TRI-AD arbeitete außerdem bei einem PoC mit TomTom International B.V.

("TomTom"), einem führenden unabhängigen Spezialisten für

Ortungstechnologie, zusammen.

Zusammen zeigten die Unternehmen, dass Straßen niedrigerer Ordnung

(städtische Straßen) einschließlich der Fahrbahnmarkierungen, die für

automatisiertes Fahren notwendig sind, auf der HD-Karte von TomTom

erfolgreich erstellt bzw. nahezu in Echtzeit aktualisiert werden konnten.

Diese Lösung wurde dadurch möglich, dass die Zuverlässigkeit der durch die

AMP von TRI-AD gesammelten Daten überprüft und dann zur Eingabe in die

cloudbasierte transaktionelle Kartenerstellungsplattform von TomTom

konvertiert wurde.

TRI-AD hat bei diesem PoC außerdem mit einer weltweit führenden Plattform

für Standortdaten und -technologie, HERE Technologies ("HERE"),

zusammengearbeitet. Durch die Korrektur der Positionierungsfehler bei den

von TRI-AD gesammelten Fahrzeugdaten war es HERE möglich, unter Einsatz der

hochmodernen "selbstheilenden" Technologie von HERE automatisch

Straßenkarten zu erstellen. Durch die alleinige Nutzung von

Fahrzeugsensordaten speiste HERE die Daten in ihre Plattform ein und

erzeugte automatisch HD-Karten einschließlich der Fahrbahninformationen, die

für autonomes Fahren benötigt werden. Die HD-Live Map von HERE wurde schon

ausgewählt, um einige der Level 3-Programme mit automatisierten Fahrzeugen

der weltweit renommiertesten Erstausrüster zu unterstützen.

Mandali Khalesi, Vice President of Automated Driving Strategy and Mapping

bei TRI-AD erklärte:

"Ich freue mich, die Ergebnisse der PoCs mit Maxar, NTT DATA und CARMERA

sowie auch die Ergebnisse unserer neuen Demonstrationspartner TomTom und

HERE verkünden zu können. Wir haben einen weiteren Schritt in Richtung einer

Zukunft gemacht, in der autonomes Fahren eine sicherere und zugänglichere

Technologie für alle wird. Wir werden bei der weiteren Verbesserung der

Genauigkeit auch in Zukunft mit Partnern zusammenarbeiten."

Anmerkungen

*1 Referenzwerte in einigen Umgebungen mit guter Datengenauigkeit in den

Zielgebieten dieser PoCs.

Über TRI-AD

Die Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. (TRI-AD) mit Sitz

in Tokio (Japan) wurde im März 2018 gegründet, um innovative Produkte zu

entwickeln, welche die Umsetzung der Vision von Toyota der "Mobilität für

alle" ermöglichen. Das erklärte Ziel von TRI-AD ist es, neue Technologie und

hochmoderne Sicherheitssysteme für die Welt zu entwickeln. TRI-AD leitet

außerdem das kürzlich von Toyota angekündigte Projekt ,Woven City', das als

Inkubator für Smart City Design, vernetzte Mobilität und Robotertechnik von

Toyota und seinen Partnern dienen wird.

Weitere Informationen über TRI-AD erhalten Sie unter: www.tri-ad.global.

