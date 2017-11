DGAP-News: TOM TAILOR GROUP steigert Profitabilität deutlich: RESET-Programm nimmt Fahrt auf (deutsch)

TOM TAILOR GROUP steigert Profitabilität deutlich: RESET-Programm nimmt Fahrt auf

* Umsetzung des RESET-Programms verläuft schneller als geplant

* Konzern-Umsatz geht aufgrund der Bereinigungen des Produkt-, Länder- und Filialportfolios im Neunmonatszeitraum leicht auf 686,2 Mio. EUR zurück (9M 2016: 695,1 Mio. EUR)

* Rohertragsmarge von 53,6 auf 56,7 Prozent angewachsen; Konzern-EBITDA um 66,6 Prozent auf 52,8 Mio. EUR gestiegen (9M 2016: 31,7 Mio. EUR); EBIT im Neunmonatszeitraum von negativen minus 4,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum deutlich auf 26,1 Mio. EUR verbessert

* Operativer Cashflow auf 28,9 Mio. EUR erhöht (9M 2016: 0,1 Mio. EUR)

* Investitionen in Schlüsselprojekte wie einen neuen e-Shop oder SAP beschleunigt, erste Ergebnisse sichtbar

Hamburg, 09. November 2017. Die TOM TAILOR GROUP hat ihren positiven Jahrestrend auch im dritten Quartal 2017 bestätigt. Durch die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Kosten- und Prozessoptimierung im Rahmen seines RESET-Programms kann das Hamburger Modeunternehmen in den ersten neun Monaten deutliche Profitabilitätseffekte vorweisen. Zwar ging der Konzernumsatz durch die Bereinigungen des Produkt-, Länder- und Filialportfolios leicht um 1,3 Prozent auf 686,2 Mio. EUR zurück (9M 2016: 695,1 Mio. EUR), die Ergebnissituation verbesserte sich dafür aber deutlich. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Neunmonatszeitraum um 66,6 Prozent auf nunmehr 52,8 Mio. EUR (9M 2016: 31,7 Mio. EUR). Das Unternehmensergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im gleichen Zeitraum deutlich von negativen -4,0 Mio. EUR auf 26,1 Mio. EUR und auch die Rohertragsmarge entwickelte sich mit einem Plus von 0,8 Prozentpunkten positiv - sie liegt aktuell bei 56,7 Prozent, nach 55,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow erhöhte sich auf 28,9 Mio. EUR (9M 2016: 0,1 Mio. EUR). Damit blickt die TOM TAILOR GROUP insgesamt auf erfolgreiche neun Monate zurück.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir in den vergangenen Monaten viele wichtige Weichen für eine nachhaltig profitable Entwicklung der TOM TAILOR GROUP gestellt haben", erläutert Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding SE. "Wir sind auf gutem Weg, unsere mit RESET gesteckten Ziele für 2017 zu erreichen und in manchen Bereichen sogar zu übertreffen. Deshalb haben wir in der zweiten Hälfte des Jahres begonnen, weitere wegweisende Projekte voranzutreiben, die eine wesentliche Rolle bei der künftigen Entwicklung der TOM TAILOR GROUP spielen werden - u.a. im Bereich der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse."

TOM TAILOR Segmente Retail und Wholesale legen weiter zu Der positive Trend der TOM TAILOR GROUP zeigt sich vor allem bei der Marke TOM TAILOR, die in den Segmenten Retail und Wholesale stärker als der Markt gewachsen ist. So konnte TOM TAILOR Retail seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 1,1 Prozent auf 213,6 Mio. EUR (9M 2016: 211,3 Mio. EUR) und den Rohertrag um 5,0 Prozent auf 123,5 Mio. EUR (9M 2016: 117,6 Mio. EUR) steigern.

Im Bereich Wholesale wuchs der Umsatz im Neunmonatszeitraum um 2,9 Prozent auf 270,7 Mio. EUR (9M 2016: 262,9 Mio. EUR), der Rohertrag stieg um 3,5 Prozent auf 127,9 Mio. EUR (9M 2016: 123,6 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Vergleichszeitraum sogar um 53,6 Prozent auf 40,4 Mio. EUR (9M 2016: 26,3 Mio. EUR).

BONITA steigert EBITDA deutlich Die Marke BONITA verzeichnete in den ersten neun Monaten aufgrund bewusster Bereinigungsentscheidungen im Rahmen des RESET-Programms einen Umsatzrückgang von 8,6 Prozent auf 201,9 Mio. EUR (9M 2016: 220,8 Mio. EUR). Dagegen stieg aber das EBITDA im Berichtszeitraum merklich auf nunmehr 10,5 Mio. EUR (9M 2016: - 0,8 Mio. EUR). Die Bruttomarge stieg allein im dritten Quartal auf 69,9 Prozent (Q3 2016: 65,7 Prozent). Die Zahl der BONITA Filialen reduzierte sich dabei weiter auf 830 (Q3 2016: 982).

TOM TAILOR GROUP investiert in Schlüsselprojekte Um diese positive Entwicklung auch in Zukunft weiter voranzutreiben, hat die TOM TAILOR GROUP in der zweiten Jahreshälfte wichtige Grundsteine gelegt, die eine wesentliche Rolle bei der weiteren Neuausrichtung der Unternehmensgruppe spielen werden. So ist zum einen die Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit der Umstellung auf SAP im gesamten Unternehmen erfolgreich angelaufen und im Bereich der Produktentwicklung abgeschlossen worden. Zum anderen fand im September der Launch des neuen TOM TAILOR e-Shops in Deutschland statt, der eine deutlich bessere Nutzererfahrung bieten und die Einnahmen im Onlinegeschäft weiter steigern wird.

Darüber hinaus stärkt das Unternehmen mit der angelaufenen "Say YES"-Kampagne über alle Kanäle hinweg die Begehrlichkeit der Marke TOM TAILOR. Bei BONITA wurden nicht nur die CRM-Aktivitäten intensiviert, sondern auch in fünf Städten ein neues Ladenbau-Konzept eingeführt, das besser auf die veränderten Konsumentenpräferenzen zugeschnitten ist. In Verbindung mit weiteren Online-Kampagnen sollen so die ersten positiven Signale für die zielgerichtete Positionierung der Marke genutzt werden.

Weiterhin positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 "Die steigende Profitabilität unseres operativen Geschäfts zeigt, dass wir mit RESET bislang an den richtigen Stellschrauben gedreht haben", erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE. "Auch wenn 2017 weiterhin ein Transformationsjahr bleibt, können wir feststellen, dass die Maßnahmen bereits heute sichtbare Erfolge zeigen und wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben."

Für das verbleibende Geschäftsjahr bekräftigt die TOM TAILOR GROUP deshalb erneut ihre zum ersten Quartal angepasste Prognose und geht von einem starken Anstieg des berichteten EBITDA gegenüber dem Vorjahr aus. Aufgrund der Produkt-, Länder- und Filialschließungen im Rahmen des RESET-Programms sowie der Auslizensierung von Kids geht das Management weiterhin von einem sinkenden Konzernumsatz zugunsten der Profitabilität des Gesamtunternehmens aus.

KONZERN-KENNZAHLEN Q3 Q3 Veränd. Q1 - Q1 - Veränd. in Mio. EUR 2017 2016 in Q3 Q3 in Prozent 2017 2016 Prozent

Umsatz 239,9 243,7 -1,6% 686,2 695,1 -1,3% TOM TAILOR Retail 73,4 73,5 -0,1% 213,6 211,3 1,1% TOM TAILOR 104,3 102,8 1,5% 270,7 262,9 2,9% Wholesale BONITA 62,2 67,4 -7,8% 201,9 220,8 -8,6%

Rohertrag1 136,8 132,1 3,5% 388,8 388,4 0,1% Rohertragsmarge in 57,0 54,2 2,8pp 56,7 55,9 0,8pp Prozent1

EBITDA2 22,1 12,8 72,6% 52,8 31,7 66,6% EBITDA-Marge in 9,2 5,3 3,9pp 7,7 4,6 3,1pp Prozent2 EBIT2 14,4 1,5 >100% 26,1 -4,0 >100% EBIT-Marge in 6,0 0,6 5,4pp 3,8 -0,6 4,4pp Prozent2

Periodenergebnis2 7,4 -3,4 >100% 7,5 -14,1 >100% Ergebnis je Aktie 0,17 -2,21 >100% 0,14 -2,68 >100% (in EUR)

Cashflow aus der 6,7 6,1 9,9% 28,9 0,1 >100% operativen Geschäftstätigkeit 30.09.2017 31.12.2016 Veränderung in Prozent Bilanzsumme 664,9 695,7 -4,4% Eigenkapital 202,0 162,9 24,0% Eigenkapitalquote (in 30,4 23,4 - Prozent) Liquide Mittel 45,3 38,1 18,9% Nettoverschuldung 125,3 194,7 -35,7% Mitarbeiter 6.095 6.789 -10,2% 1 2016: Ohne Berücksichtigung der im Rahmen des Kosten- und Prozessoptimierungsprogrammes RESET vorgenommenen Vorratsabwertungen von insgesamt EUR 15,6 Mio.

2 2016: Ohne Berücksichtigung der im Rahmen des Kosten- und Prozessoptimierungsprogrammes RESET angefallenen Sonderaufwendungen von insgesamt EUR 49,0 Mio.

Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 454 TOM TAILOR Filialen sowie 191 Franchise-Geschäfte, 2.439 Shop-in-Shops und rund 7.447 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 830 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 51 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medienkontakt Lena Christin Wulfmeyer Head of Corporate Communications TOM TAILOR GROUP

Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP

Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland

