DGAP-News: TLG IMMOBILIEN plant

18.07.2019 / 07:00

- Planungsbeginn für trendiges Stadtquartier mit rd. 37.000 m² BGF

- Erwarteter Baubeginn 2020

- Angesagte und verkehrsgünstige Lage zwischen Ostbahnhof und Berghain

- Vielfältiges Nutzungskonzept als Kultur- und Eventlocation bis zum

Projektstart

Berlin, 18. Juli 2019 - Mit dem jetzt vorliegenden Bauvorbescheid sind für

die TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) die Voraussetzungen für die nächsten

Schritte zur Entwicklung des #WRIEZENER KARREE (kurz #WRZ,

www.wriezener-karree.berlin) im angesagten Berliner Bezirk

Friedrichshain-Kreuzberg gegeben (Lage: Wriezener Karree 15, 10243 Berlin).

Die TLG IMMOBILIEN beabsichtigt in den nächsten Monaten die Projektplanung

zu konkretisieren und die erforderlichen Bauantragsunterlagen für das ca.

37.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF) umfassende Stadtquartier zu erstellen.

Für die geplante Projektentwicklung setzt die TLG IMMOBILIEN auf eine zeit-

und standortgemäße Architektur sowie auf eine Nutzungskonzeption, die den

Anforderungen an eine moderne Büro- und Lebenswelt gerecht werden wird. Als

Generalplaner für das Projekt konnte das renommierte Büro GRAFT aus Berlin

gewonnen werden.

"Mit einer über das #WRZ hinausgehenden städtebaulichen Konzeption entsteht

in unmittelbarer Nähe zum Ostbahnhof ein urbanes Stadtquartier, das

zukünftig den Übergang zwischen den beliebten Geschäfts- und Wohngebieten

von Berlin-Mitte und -Friedrichshain bilden wird. Neben den Besuchern des

international bekanntesten Clubs der Stadt, dem Berghain, können innovative

Nutzer, wie bspw. Unternehmen aus der Tech-Branche das neue #WRZ für sich

gewinnen und weiter beleben", erklärt Jürgen Overath, COO der TLG

IMMOBILIEN.

GESCHICHTE UND GEGENWART VERBUNDEN

#WRZ ist ein Standort mit bewegter Geschichte. Eingebettet war das damalige

Wohnareal in die Bahnanlagen des namengebenden und erst 2005 endgültig

zurückgebauten Wriezener Bahnhofs. Bereits in der Vorwendezeit erfolgte eine

gewerbliche Umnutzung, die in den letzten Jahren auch als Möbelmarkt genutzt

wurde. Heute liegt das #WRZ in einem aufstrebenden und lebendigen Umfeld mit

herausragenden Lage- und Wegebeziehungen zu den besonders bei jungen Leuten

angesagten Eventlocations sowie Wohn- und Geschäftsstandorten der Stadt. Im

inzwischen praktisch vollvermieteten Büroflächenteilmarkt

Friedrichshain-Kreuzberg haben sich neben WeWork bereits mehrere renommierte

Unternehmen wie Mercedes-Benz, BASF, Zalando, Universal oder Coca-Cola

niedergelassen. Das #WRZ ist über den Ostbahnhof sowie diverse Buslinien

hervorragend an den ÖPNV sowie die Flughäfen Tegel und Schönefeld

angebunden.

KULTUR- UND EVENTLOCATION BIS ZUM RÜCKBAU

Auf dem rd. 14.200 m² großen Grundstück bietet eine vorhandene Halle mit

einer Nutzfläche von rd. 6.800 m² noch ausreichend Platz für eine

vielfältige Zwischennutzung. In den nächsten Monaten bis zum Baubeginn wird

Bechstein Network das #WRZ zu einem Highlight in der Berlin Kunst- und

Kulturszene machen. Bereits fest geplant sind mehrere Ausstellungen,

Galerien, Installationen und Events.

Die Entwicklung des #WRZ ist Teil der zum Jahresbeginn 2019 angepassten

Strategie der TLG IMMOBILIEN, die in Zukunft vor allem auf Wertegenerierung

im eigenen Bestand durch gezielte Investitionen und Development-Aktivitäten

setzt. Neben dem #WRZ bereitet die TLG IMMOBILIEN derzeit die Entwicklung

weiterer Projekte vor, so bspw. in Berlin das Vorhaben am Alexanderplatz und

in Dresden die "Annenhöfe" und "NEO" - beide in zentraler Dresdener Lage.

KONTAKT

Christoph Wilhelm Lisa Geppert

Unternehmenskommunikation Investor Relations

Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6092

E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: lisa.geppert@tlg.de

ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25

Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie

entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch

gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem

Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR

4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum

Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden,

Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional

diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen

Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische

Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch

gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus.

Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten

eine hohe lokale Marktexpertise.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG

IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt

keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird

sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

°