DGAP-News: TLG IMMOBILIEN investiert EUR 113,8 Mio. in zwei Off-Market-Transaktionen zum Erwerb von 28 Einzelhandelsstandorten (deutsch)

in zwei Off-Market-Transaktionen zum Erwerb von 28 Einzelhandelsstandorten

09.11.2017 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN investiert EUR 113,8 Mio. in zwei Off-Market-Transaktionen zum Erwerb von 28 Einzelhandelsstandorten

- 28 Einzelhandelsobjekte zur Nahversorgung über zwei Off-Market-Transaktionen erworben

- Objekte verteilen sich auf verschiedene - überwiegend westdeutsche (78 %) - Bundesländer

- Kaufpreis: EUR 111,5 Mio., Gesamtinvestition: EUR 113,8 Mio.

- Jahresnettokaltmiete gesamt: EUR 8,1 Mio., Gesamtmietrendite: rd. 7,2 %

- EPRA Leerstand über alle Objekte: rd. 5,8 %, WALT über alle Objekte: 5,5 Jahre

- Ankermieter über alle Objekte: Lebensmitteleinzelhändler Rewe, Edeka, Kaufland und Penny

Berlin, 9. November 2017 - Die TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) hat über zwei Off-Market-Einzeltransaktionen ein bundesweit aufgestelltes Portfolio aus 27 Nachversorgungszentren, Supermärkten und Discountern sowie ein Nahversorgungszentrum in Rostock erworben. In den Ankauf investiert die Gesellschaft insgesamt EUR 113,8 Mio., der reine Kaufpreis beträgt in Summe EUR 111,5 Mio. Verkäufer sind ein privater Investor und ein institutioneller Fonds. Die Transaktionen wurden von Jones Lang LaSalle bzw. Savills begleitet.

In Summe generieren diese 28 Einzelhandelsstandorte jährlich Nettokaltmieten von rd. EUR 8,1 Mio., die Mietrendite beläuft sich über alle Objekte auf rd. 7,2 %. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt bei 5,5 Jahren. Der derzeit noch vorhandene Leerstand von rd. 5,8 % soll zur Optimierung von Flächenstrukturen und Mieterbesatz genutzt werden. Ankermieter im Portfolio sind im Wesentlichen REWE, EDEKA, Kaufland und Penny.

Regional verteilen sich die Objekte nach Immobilienwert wie folgt:

Bundesland Anteil Mecklenburg-Vorpommern 18 % Hessen 15 % Bayern 14 % Rheinland-Pfalz 14 % Nordrhein-Westfalen 14 % Baden-Württemberg 9 % Niedersachsen 8 % Sonstige 8 % Die Immobilien weisen unterschiedliche Baujahre auf und wurden zum Teil erst kürzlich instandgesetzt oder erweitert. Alle Objekte sichern in ihrem lokal bewährten Einzugsbereich die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und ergänzen somit hervorragend das bestehende Einzelhandelsportfolio der TLG IMMOBILIEN.

Foto: Bildtext: Nahversorgungszentrum Klenow Tor, Schiffbauerring/Albrecht-Tischbein-Straße/Taklerring, 18109 Rostock, TLG IMMOBILIEN AG Urheber: Michael Fahrig > Download hier

Kontakt: Sven Annutsch Christoph Wilhelm Investor Relations Unternehmenskommunikation Telefon: +49 30 2470 6089 Telefon: +49 30 2470 6355 E-Mail: sven.annutsch@tlg.de E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 30. September 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 20,00 zum Stichtag.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

