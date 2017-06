DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG vermietet rd. 1.800 m² Einzelhandelsfläche in Dresdens Haupteinkaufsstraße (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

1.800 m² Einzelhandelsfläche in Dresdens Haupteinkaufsstraße

Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN AG vermietet rd. 1.800 m² Einzelhandelsfläche in Dresdens Haupteinkaufsstraße

- Gastronomiespezialist BURGERLICH mietet 1.115 m²

- Onlinehändler "Taschenkaufhaus" mietet rd. 700 m²

- Optiker ROBIN look mietet 80 m²

- Objekt damit voll vermietet

- Eröffnung aller Geschäfte im September 2017

Dresden, 9. Juni 2017 - Die TLG IMMOBILIEN AG kann die erfolgreiche Vermietung von 1.800 m² Einzelhandelsfläche in der Prager Straße 4 in Dresden vermelden. Damit ist das Geschäftshaus wieder voll vermietet. Das direkt in Dresdens Haupteinkaufsstraße gelegene Objekt konnte nach Auszug zweier Vormieter durch den neuen Mieterbesatz gezielt aufgewertet werden. Voraussichtlich im September 2017 werden auf zwei Etagen der Gastronomiebetrieb BURGERLICH sowie das eigentlich auf den Onlinehandel fokussierte "Taschenkaufhaus" eröffnen. Im Erdgeschoss zieht zudem eine Filiale des Optikers ROBIN look ein. Im Gebäude befindet sich darüber hinaus eine Filiale der Targobank. Vermittelnd war die Maklergesellschaft COMFORT Berlin-Leipzig GmbH tätig.

"Wir sind uns sicher, mit der neuen Mischung aus Gastronomie und Handel den Standort nochmals deutlich aufzuwerten", sagt Felix Freiherr von Bethmann, Niederlassungsleiter der TLG IMMOBILIEN AG in Dresden. Bevor die neuen Geschäfte eröffnen können, müssen noch Umbaumaßnahmen erfolgen, die nun nach Vorliegen der Baugenehmigung in Kürze beginnen werden. Das Objekt wird künftig eine jährliche Nettokaltmiete von rd. EUR 700.000 erzielen, der WALT liegt unter Berücksichtigung der neuen Verträge bei rd. 8,1 Jahren.

BURGERLICH wird neuer Hauptmieter für 1.115 m² Mietfläche und hat einen Mietvertrag über 10 Jahre abgeschlossen. "BURGERLICH hat seine Wurzeln in Hamburg und verfolgt ein modernes Premium-Burger-Konzept mit durchgehend stringenter Homemade-Philosophie. Darüber hinaus laden wir auch ab September 2017 in unser Kuchenatelier ein", sagt Sven Freystatzky, einer der Inhaber von BURGERLICH. Untermieter von BURGERLICH wird auf rd. 80 m² Mietfläche im Erdgeschoss der Optiker ROBIN look.

Mit dem Taschenkaufhaus wird eine zuvor weniger frequentierte Dienstleistungsfläche künftig als Einzelhandelsfläche wiederbelebt. Der Mietvertrag über rd. 700 m² hat ebenso eine Laufzeit von 10 Jahren. "Nach unserem Stammhaus in Leipzig eröffnen wir nun unseren zweiten Flagshipstore in Dresden. In Bestlage bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Sortiment an Taschen, Rucksäcken und Reisegepäck und ergänzen somit optimal unser Onlinehandelskonzept", sagt Constanze Beier, Prokuristin der Taschenkaufhaus GmbH.

Kontakt

Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 31. März 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,2 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 18,62 zum Stichtag.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

