DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG kündigt Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren an (deutsch)

09.11.2017 / 17:41





- Geplante Platzierung von ca. 7,4 Mio. neuen Aktien bei institutionellen Investoren entspricht rd. 7,8 % des Grundkapitals

- Emissionserlös soll in aktuelle sowie zukünftige Immobilienankäufe investiert werden

Berlin, 9. November 2017 ( Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu ca. 7,4 Mio. neuen Aktien gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre zu erhöhen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 7,8 % des derzeitigen Grundkapitals. Damit wird sich das Grundkapital nach der Eintragung der Kapitalerhöhung auf bis zu rd. EUR 102,0 Mio. erhöhen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Platzierungsverfahren beginnt am 9. November 2017 und endet, vorbehaltlich einer schnelleren Platzierung, voraussichtlich am 10. November 2017. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens festgelegt und voraussichtlich am 10. November 2017 bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 13. November 2017 zum Handel zugelassen und am 15. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt. Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten vereinbart.

Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden. Wenngleich die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, einen maximalen Netto LTV von 45% zu erhalten, wird sie in Zukunft auch erwägen, weiteres Fremdkapital aufzunehmen und die sich daraus ergebenden Mittel für weitere Akquisitionen zu verwenden.

Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, sagte zu dieser Kapitalmaßnahme: "Wir sind ganz auf die Umsetzung unserer kommunizierten Portfoliowachstumsstrategie konzentriert. Durch die Kapitalerhöhung werden wir in die Lage versetzt, die sich uns bietenden wertschaffenden Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und somit das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben."

Es ist möglich, dass die TLG IMMOBILIEN AG im Anschluss an das Platzierungsverfahren weitere Maßnahmen zur Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur beschließt. Hierzu gehört auch die Ausgabe einer "Investment Grade" Anleihe durch Inanspruchnahme der Fremdkapitalmärkte in naher Zukunft.

Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und als Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: [1]christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: [1]sven.annutsch@tlg.de

1. mailto:christoph.wilhelm@tlg.de 1. mailto:sven.annutsch@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 30. September 2017 beliefen sich der Portfoliowert auf EUR 2,4 Mrd. und der EPRA Net Asset Value je Aktie auf EUR 20,00.

Wichtige Informationen Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG, einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die Privatplatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan") und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank") ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. J.P. Morgan und die Deutsche Bank werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten als die TLG IMMOBILIEN AG und werden niemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden J.P. Morgan und die Deutsche Bank jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen J.P. Morgan und die Deutsche Bank sowie mit J.P. Morgan oder der Deutsche Bank verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und auch sonst Eigenhandel treiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an J.P. Morgan und die Deutsche Bank sowie mit J.P. Morgan oder der Deutsche Bank verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können J.P. Morgan und die Deutsche Bank oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen; im Rahmen dessen können J.P. Morgan und die Deutsche Bank oder mit J.P. Morgan oder der Deutsche Bank verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. J.P. Morgan und die Deutsche Bank beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern J.P. Morgan oder die Deutsche Bank nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind.

J.P. Morgan und die Deutsche Bank bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen von J.P. Morgan und der Deutsche Bank übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über die TLG IMMOBILIEN AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der TLG IMMOBILIEN AG und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der TLG IMMOBILIEN AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: kontakt@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

