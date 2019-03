DGAP-News: TERRAGON AG: 64 Mrd. Euro Investitionspotenzial beim betreuten Wohnen in Deutschland (deutsch)

TERRAGON AG: 64 Mrd. Euro Investitionspotenzial beim betreuten Wohnen in Deutschland

* Erste deutschlandweite Totalerfassung der Versorgungslage in Kommunen ab

5.000 Einwohnern

* 94 Prozent der deutschen Kommunen sind unterversorgt

* Aktueller Bedarf an 550.000 zusätzlichen Wohneinheiten

* Rund drei betreute Wohnungen auf 100 Senioren in den 30 größten Städten

* Geringe Versorgung (1,3 %) in Gemeinden mit unter 20.000 Einwohnern

* 50 Prozent der 7.000 Einrichtungen bieten weniger als 30 Wohnungen mit

eingeschränktem Service

Berlin, 21. März 2019 - 94 Prozent aller Kommunen verfügen nicht über

ausreichend Angebote für betreutes Wohnen bzw. Servicewohnen für Senioren.

Daraus resultiert ein Investitionspotenzial von rund 64 Milliarden Euro. Das

sind einige der zentralen Ergebnisse einer aktuellen Marktuntersuchung der

TERRAGON AG. Dabei wurde die Versorgungslage für betreutes Wohnen in allen

Kommunen Deutschlands mit mehr als 5.000 Einwohnern erfasst. Demzufolge

besteht in diesem Segment zurzeit ein Bedarf an 550.000 zusätzlichen

Wohneinheiten. Zusätzlich untersuchte die TERRAGON mithilfe des

Forschungsinstituts empirica die Höhe der Mieten, die für Seniorenhaushalte

in Frage kommen. Die Untersuchung erfasste 7.000 Einrichtungen inklusive

wichtiger Eigenschaften wie Wohnungszahl und Wohnflächen sowie Entgelte für

derzeit ca. 1.500 Einrichtungen.

"Die Mehrheit der Menschen will in der eigenen Wohnung bis ins Alter

gepflegt werden. Und Millionen von Senioren können sich Servicewohnen auch

leisten. Dabei handelt es sich um ein barrierefreies Wohnen mit Grund- und

Wahlservice. Unsere Untersuchung zeigt auf Grundlage der tatsächlich

vorhandenen betreuten Wohnanlagen, wo im Bundesgebiet besonders hohes

Investitionspotenzial besteht", erklärt Dr. Michael Held,

Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG.

Rund 90 Prozent der 61- bis 70-Jährigen möchten allein oder mit dem Partner

in ihren eigenen vier Wänden alt werden, ca. 60 Prozent wünschen sich

Wohnungen mit einem zusätzlichen Serviceangebot. Auch bei den 71- bis

75-Jährigen ist Servicewohnen die populärste alternative Wohnform. Dabei

gehen 65 Prozent der Befragten davon aus, dass eine neue, altersgerechte

Wohnung kleiner ausfallen wird.

"Betrachtet man eine Miet- und Servicebelastung von 1.000 Euro pro Monat,

dann ist es zunächst keine Überraschung, dass viele Seniorenhaushalte in den

Landkreisen Starnberg (83 %) und München (80 %) eine entsprechende

Zahlungsfähigkeit aufweisen, Wer aber hat in diesem Zusammenhang

beispielsweise Aachen (85 %) als einen der Spitzenreiter auf dem Schirm?",

fragt Dr. Walter Zorn, Head of Research der TERRAGON AG.

Die Untersuchung der TERRAGON in Zusammenarbeit mit empirica zeigt, dass

rund 20 Prozent der Seniorenhaushalte sogar ein monatliches Gesamtentgelt

(Miete, Nebenkosten und Servicepauschale) von 2.500 Euro finanzieren können.

Dabei wurde jeweils vorausgesetzt, dass die Haushalte bereit sind, 50

Prozent ihres monatlichen Budgets für die Miete auszugeben.

Sehr niedriger Versorgungsgrad im Ruhrgebiet

Bei einem Blick auf die 30 größten Städte in Deutschland zeigt sich, dass

Frankfurt am Main und Leipzig im Segment Servicewohnen am besten versorgt

sind. In Mönchengladbach dagegen kristallisiert sich mit 0,5 Prozent das

niedrigste Angebot heraus: Nur eine einzige Wohnung steht für 200 Senioren

zur Verfügung. Die Top-5-Städte bei betreutem Wohnen je 100 Einwohner (65+)

sind Frankfurt am Main (7,7 %), Leipzig (7,6 %), Stuttgart (5,1 %), Hamburg

(4,8 %) und Hannover (4,6 %). Die Bundeshauptstadt Berlin liegt mit 3,6

Prozent auf dem 12. Platz. Duisburg (0,9 %), Gelsenkirchen (0,7 %) und

Mönchengladbach (0,5 %) rangieren auf den letzten Plätzen. Die

durchschnittliche Versorgung mit betreutem Wohnen in den Top-30-Städten

liegt bei 3,3 Prozent.

In Gemeinden mit mehr als 500.000 Einwohnern ist die Versorgungslage mit

einem Anteil von rund vier betreuten Wohneinrichtungen pro 100 Senioren im

Alter von über 65 Jahren mit Abstand am besten. In Gemeinden mit unter

20.000 Einwohnern sinkt der Versorgungsgrad auf knapp 1,3 Prozent. Es gibt

jedoch auch Ausnahmen, denn zu der Gemeindeklasse mit unter 20.000

Einwohnern gehören überraschenderweise sowohl die best- als auch die

schlechtversorgtesten Gemeinden und Städte in Deutschland.

Angebot ist kleinteilig und differenziert

In Deutschland dominieren kleine Einrichtungen mit weniger als 30 Wohnungen,

die nur einen eingeschränkten Service bieten können: Rund die Hälfte der

bundesweit insgesamt 7.000 Einrichtungen, die im Rahmen der Untersuchung der

TERRAGON erfasst wurden, fällt in diese Größenordnung. Weitere 36 Prozent

der Einrichtungen bleiben unter der Grenze von 80 Wohneinheiten.

"Wohnortnah finden nur sehr wenige der Senioren überhaupt ein Angebot. Vor

allem kein differenziertes Angebot, das den eigenen Vorstellungen und

finanziellen Möglichkeiten entspricht. Dabei zeigt unsere Marktanalyse, dass

das Angebot an betreuten Wohnanlagen in Deutschland so differenziert ist wie

der Hotelmarkt", erläutert Dr. Zorn.

Das Klassifizierungssystem der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche

Forschung e.V. bietet potenziellen Nutzern, aber auch Projektentwicklern und

Investoren eine Orientierungshilfe, analog zu den DEHOGA-Hotelkategorien mit

ein bis fünf Sternen.

"TERRAGON fokussiert sich innerhalb dieser Skala auf die

Vier-Sterne-Kategorie und bietet damit hochwertigen Wohnkomfort und Service.

Mit dieser auf unserer Marktanalyse beruhenden Strategie werden wir unsere

Position als bundesweit führender Projektenwickler für Servicewohnen für

Senioren weiter ausbauen. Gleichzeitig setzen wir uns seit Jahren für die

Weiterentwicklung und zunehmende Transparenz des Marktes für betreutes

Wohnen in Deutschland ein. Die Nachfrage ist gigantisch, und wir wollen mehr

aktive Projektentwickler und mehr Investitionen sehen. Der Markt in

Deutschland bietet im Vergleich mit anderen Ländern noch sehr viel

Entwicklungspotenzial", sagt Dr. Held.

Investment-Potenzial in Deutschland

Für die Bestimmung des Realisierungs-Potenzials von betreutem Wohnen

bestimmter Qualitäts- und damit Entgelt-Klassen ist zum einen die

Finanzierbarkeit mitbestimmend, die TERRAGON als Berechnungsgrundlage bei 50

Prozent des laufenden Monatseinkommens ansetzt.

"Unsere Untersuchung zeigt, dass Haushalte der Altersklasse 70 Jahre und

älter in erheblichen Teilen durchaus finanzkräftig sind, insbesondere, da

häufig neben dem laufenden Einkommen auch Geld- und Immobilien-Vermögen zur

Verfügung stehen", erläutert Dr. Zorn.

Zum anderen bestimmt die bedürfnisgerechte Inanspruchnahme (Konversionsrate)

das Potenzial. TERRAGON geht hier im Standardfall von etwa 5 Prozent der

finanzierungsfähigen Haushalte 70+ aus.

Für Vier-Sterne-Angebote in der Preisklasse von 1.800 Euro Gesamtentgelt pro

Monat (Kaltmiete, Nebenkosten und Servicepauschale) ergibt sich bei einem

Finanzierungspotenzial von rund 2 Millionen Haushalten und der angenommenen

Konversionsrate von 5 Prozent (1:20) somit ein Realisierungspotenzial von

100.000 Service-Wohnungen beziehungsweise ein Investitions-Potenzial von

rund 33 Milliarden Euro.

Damit ist das Investitionspotenzial beim betreuten Wohnen in Deutschland

jedoch noch lange nicht ausgeschöpft: Nach Abdeckung dieses höherwertigen

Anteils kommt noch ein Potenzial von 18 Milliarden Euro für

Service-Wohnungen in der Preisklasse von etwa 900 Euro pro Monat hinzu, das

von rund 100.000 Haushalten selbst finanziert werden kann, sowie 150.000

betreute Wohnungen (13,5 Mrd. Euro) in Basis-Qualität (Preisklasse 600

Euro/Monat). Insgesamt deutet sich ein von den Haushalten 70+ vollständig

eigenfinanzierbares Investitionspotenzial von 350.000 Wohnungen (64 Mrd.

Euro) an.

Ausgehend von einem aktuellen Gesamtbedarfssaldo von etwa 550.000

Service-Wohnungen (850.000 WE Bedarf für 5 % der über 65-Jährigen, abzgl.

306.000 Bestand) wäre dann der Bedarf an weiteren rund 200.000 Wohnungen von

den Haushalten über 70 Jahre nur mit höheren Anteilen am Einkommen bzw.

zunehmend aus Vermögensanteilen eigenfinanzierbar.

Regional unterscheiden sich die bau- und servicebedingten Entgelte, die

Finanzierungssituation der Haushalte sowie die Wettbewerbssituation sehr

stark. TERRAGON untersucht daher alle Einflussfaktoren grundsätzlich für

jeden einzelnen Wohnanlagen-Standort kleinräumig detailliert mit Hilfe

umfangreicher Research-Datenbanken und Analyse-Werkzeuge und berücksichtigt

dabei mehrere Entwicklungs-Szenarien.

"Die Nachfrage nach betreuten Wohneinrichtungen ist bereits jetzt sehr groß

und wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Kein Wunder, denn der

demografische Umbruch findet jetzt statt: 38 von 100 Mädchen, die nach 2000

geboren sind, werden mindestens 100 Jahre alt werden. Schon 2050 wird es

über 114.000 Hundertjährige in Deutschland geben", resümiert Dr. Held.

Über TERRAGON

TERRAGON AG mit Sitz in Berlin ist ein deutschlandweit agierender

Projektentwickler von barrierefreien Wohn- und qualitativ hochwertigen

Senioren- und Pflegeimmobilien. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 als GmbH

von Dr. Michael Held gegründet und wird von diesem geführt. Zum

Tätigkeitsfeld der TERRAGON gehören Projektentwicklung, Projektmanagement,

Wohnbau und Vertrieb.

Dr. Michael Held

Vorstandsvorsitzender TERRAGON AG

Friedrichstr. 185-190

10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 20 3799 0

E-Mail: d.tempel@terragon-gmbh.de

Jaroslaw Plewinski

PB3C GmbH

Rankestr. 17

10789 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 72 62 76 160

E-Mail: plewinski@pb3c.com

