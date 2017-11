DGAP-News: TAKKT AG: TAKKT für Finanzkommunikation ausgezeichnet (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

TAKKT für Finanzkommunikation ausgezeichnet

Stuttgart/Frankfurt, 15. November 2017. Auszeichnung für die Finanzkommunikation der TAKKT AG: Im diesjährigen Wettbewerb "Investors' Darling" des manager magazins erreichte der B2B Spezialversandhändler im Gesamtranking über alle 160 Unternehmen der DAX-Indizes den 8. Platz. Im SDAX konnte wie im Vorjahr Platz 2 erreicht werden.

Die Auszeichnung nahm TAKKT auf der gestrigen Preisverleihung in Frankfurt am Main in Empfang. Finanzvorstand Claude Tomaszewski zeigte sich vor Ort erfreut über die Auszeichnung für die Investor-Relations-Arbeit bei TAKKT: "Wir verstehen diesen Preis als Würdigung unserer Anstrengungen, den Kapitalmarkt zeitnah, transparent und konsistent zu informieren."

Im Gesamtranking aller 160 untersuchten Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX zeigte sich TAKKT stark verbessert: Nach Platz 15 im Jahr 2016 reichte es in diesem Jahr mit Rang 8 erstmals für eine Top-Ten-Platzierung aller börsennotierten Indexunternehmen. Insbesondere in der Wahrnehmung des Kapitalmarkts, die anhand von Umfragen bei Investoren und Analysten sowie der Aktienkursentwicklung gemessen wurde, hat TAKKT gegenüber dem Vorjahr deutlich positiver abgeschnitten. Weitere Pluspunkte konnte das Investor Relations-Team mit dem aktuellen Geschäftsbericht und dem neuen Webauftritt sammeln.

Der Wettbewerb "Investors' Darling" wird seit 2014 jährlich vom manager magazin in Zusammenarbeit mit Professor Henning Zülch und seinem Team von der Handelshochschule Leipzig durchgeführt. Dabei wird die Kapitalmarktkommunikation von 160 Unternehmen aus den DAX-Indizes auf den Prüfstand gestellt. Die Evaluationen umfassen Analysen von Geschäfts- und Halbjahresberichten (Reporting), von Investor-Relations-Präsentationen und Webseiten (Investor Relations) und berücksichtigen die Ergebnisse aus einer Umfrage unter Finanzanalysten und Fondsmanager wie auch die Aktienkursperformance (Kapitalmarktsicht).

Kurzprofil der TAKKT AG TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner: Dr. Christian Warns Tel. +49 711 3465-8222 Giuseppe Palmieri Tel. +49 711 3465-8250

E-Mail: investor@takkt.de

