DGAP-News: TAKKT AG: Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen - Anhebung der Dividende vorgeschlagen (deutsch)

* Steigerung des berichteten Konzernumsatzes um 5,8 Prozent auf 1.125,0 (1.063,8) Millionen Euro; organisches Wachstum von 5,2 Prozent

* Rohertragsmarge konstant bei 42,6 (42,6) Prozent

* EBITDA-Marge von 15,2 (14,8) Prozent leicht oberhalb des Zielkorridors, bereinigt um Einmaleffekte bei 14,5 (14,5) Prozent

* Dividendenerhöhung auf 0,55 (0,50) Euro je Aktie vorgeschlagen

* Organisches Umsatzwachstum von zwei bis fünf Prozent für 2017 erwartet

* Weitere Investitionen in die Umsetzung der Digitalen Agenda

Stuttgart, 22. März 2017. "Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück", so der Vorstandsvorsitzende der TAKKT AG, Felix Zimmermann, "und haben mit einem organischen Umsatzwachstum von 5,2 Prozent unsere Prognose für 2016 leicht übertroffen." Der Konzernumsatz stieg im Berichtsjahr 2016 um 5,8 Prozent auf 1.125,0 (1.063,8) Millionen Euro. Dabei wirkte sich positiv aus, dass die Unternehmenserwerbe Post-Up Stand und BiGDUG erstmals für das gesamte Jahr zum Konzernumsatz beitrugen. Aus Portfolioeffekten resultierte ein positiver Einfluss in Höhe von 1,2 Prozentpunkten auf den Umsatz. Aus Währungseffekten resultierte hingegen ein negativer Einfluss in Höhe von 0,6 Prozentpunkten.

EBITDA-Marge leicht oberhalb des Zielkorridors Im Berichtsjahr stieg das EBITDA auf 171,3 (157,3) Millionen Euro. Dies liegt vor allem in der erfreulichen organischen Umsatzentwicklung der Geschäftsbereiche begründet. Zudem sind sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr Einmalerträge zu berücksichtigen. Die EBITDA-Marge lag 2016 mit 15,2 (14,8) Prozent leicht oberhalb des Zielkorridors von 12 bis 15 Prozent. Bereinigt um Einmalerträge blieb die EBITDA-Marge konstant bei 14,5 (14,5) Prozent.

TAKKT EUROPE: Solide Entwicklung in beiden Sparten Der Umsatz im Geschäftsbereich TAKKT EUROPE erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 563,3 (538,3) Millionen Euro. Organisch stieg der Umsatz um 3,5 Prozent. Dabei konnten beide Sparten eine organische Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich verzeichnen. Die EBITDA-Marge des Geschäftsbereichs lag mit 19,0 (18,3) Prozent erneut deutlich über dem Konzerndurchschnitt, war 2016 jedoch auch durch Einmalerträge positiv beeinflusst. Die bereinigte Marge lag bei 18,2 (18,3) Prozent.

TAKKT AMERICA: Überdurchschnittliches Umsatzwachstum Mit 562,0 (525,8) Millionen Euro lag der Umsatz von TAKKT AMERICA 6,9 Prozent über dem Vorjahr. Der organische Umsatzanstieg betrug 7,0 Prozent. Die Specialties Group erzielte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, die Office Equipment Group im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Marge des Geschäftsbereichs stieg auf 13,7 (13,1) Prozent, auch aufgrund von Einmalerträgen. Die bereinigte Marge lag bei 13,0 (12,5) Prozent.

TAKKT gestaltet Digitale Transformation TAKKT möchte die Chancen der Digitalisierung aktiv nutzen und hat hierzu 2016 eine Digitale Agenda erarbeitet und eine Vision 2020 formuliert. Diese zielt auf eine Verdoppelung des E-Commerce, eine nachhaltige Veränderung der Organisation, Investitionen in Mitarbeiter und neue Technologien sowie die mittelfristige Erhöhung des organischen Umsatzwachstums ab. Eine laufend aktualisierte Auswahl der in der Digitalen Agenda enthaltenen Maßnahmen finden Sie unter www.takkt.de/digitalisierung/massnahmen/.

Vorbild der Branche in Sachen Nachhaltigkeit In Sachen Nachhaltigkeit hatte TAKKT angekündigt, bis Ende 2016 Vorbild der Branche werden zu wollen. Dieses Ziel wurde erreicht. Insbesondere in den Bereichen Einkauf, Marketing und Logistik ist der Konzern hier führend. Nachhaltigkeit bleibt für TAKKT auch in Zukunft ein Kernthema. Für die kommenden Jahre wurden ambitionierte Pläne festgelegt. Fortschritte in den definierten Handlungsfeldern und Ziele bis 2020 können dem aktuell veröffentlichten Zwischenbericht Nachhaltigkeit entnommen werden.

Dividende in Höhe von 0,55 Euro vorgeschlagen Vorstand und Aufsichtsrat der TAKKT AG schlagen der Hauptversammlung im Mai eine Anhebung der Dividende auf 0,55 (0,50) Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 39,5 Prozent des Periodenergebnisses.

Ausblick 2017: Fortsetzung des organischen Wachstums erwartet TAKKT rechnet für 2017 mit einer positiven Entwicklung des Geschäftsverlaufs. Für die Eurozone wird mit einem leicht geringeren, für die USA mit einem höheren Wachstumstempo des BIP im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Unter dieser Annahme erwartet TAKKT ein organisches Umsatzwachstum zwischen zwei und fünf Prozent. Die EBITDA-Marge wird für 2017 aufgrund der Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalen Agenda in der Mitte des Zielkorridors von 12 bis 15 Prozent erwartet. "Mittelfristig erwarten wir durch unsere Investitionen in die digitale Transformation eine Erhöhung des organischen Umsatzwachstums und eine Verbesserung der relativen Kennzahlen, wie der EBITDA-Marge", ergänzt Finanzvorstand Claude Tomaszewski.

Analystenkonferenz am 22. März 2017 um 15:00 Uhr (MEZ) Die Zugangsdaten zur telefonischen Teilnahme finden Sie unter folgendem Link: www.takkt.de/event

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum Geschäftsjahr 2016 (in Mio. Euro)

2016 2015 Veränderung in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 1.125,0 1.063,8 +5,8 organisches Wachstum +5,2 TAKKT EUROPE 563,3 538,3 +4,6 TAKKT AMERICA 562,0 525,8 +6,9 EBITDA 171,3 157,3 +8,9 EBITDA-Marge (%) 15,2 14,8 EBIT 142,0 129,4 +9,8 EBIT-Marge (%) 12,6 12,2 Ergebnis vor Steuern 132,5 119,9 +10,5 EvS-Marge (%) 11,8 11,3 TAKKT-Cashflow 125,6 114,2 +10,0 TAKKT-Cashflow-Marge (%) 11,2 10,7 Investitionen 17,4 14,2 +21,9 TAKKT-Cashflow je Aktie in Euro 1,91 1,74 +9,8 Ergebnis je Aktie in Euro 1,39 1,24 +12,1 Langfristiges Vermögen 729,9 735,6 -0,8 in % der Bilanzsumme 74,9 76,3 Konzerneigenkapital 537,8 473,4 +13,6 in % der Bilanzsumme 55,2 49,1 Nettofinanzverschuldung 177,5 244,0 -27,2 Mitarbeiter (Vollzeitbasis) zum 31.12. 2.311 2.304 +0,3

Kurzprofil der TAKKT AG TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner: Dr. Christian Warns Tel. +49 711 3465-8222 Giuseppe Palmieri Tel. +49 711 3465-8250

E-Mail: investor@takkt.de

