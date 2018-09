DGAP-News: TAKKT AG: Auszeichnung für Finanzmarktkommunikation: TAKKT zum dritten Mal in Folge unter den Top Drei (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

28.09.2018 / 09:04

Auszeichnung für Finanzmarktkommunikation: TAKKT zum dritten Mal in Folge

unter den Top Drei

Stuttgart/Frankfurt, 28. September 2018. Erneute Auszeichnung für die

Finanzmarktkommunikation der TAKKT AG: Im diesjährigen Wettbewerb

"Investors' Darling" des manager magazins erreichte TAKKT Platz drei unter

den 50 SDAX-Unternehmen.

Hinter der Deutschen Beteiligungs AG und der CeWe Color Holding AG erreichte

die TAKKT AG Platz drei unter den im SDAX gelisteten Unternehmen und

erzielte damit zum dritten Mal in Folge eine Top-Drei-Platzierung. Im

Gesamtranking aller 160 untersuchten börsennotierten Unternehmen aus DAX,

MDAX, SDAX und TecDAX erreichte TAKKT Rang 23.

Das Investor-Relations-Team der TAKKT AG nahm die Auszeichnung auf der

Preisverleihung in Frankfurt am Main in Empfang. Finanzvorstand Claude

Tomaszewski zeigte sich erfreut: "Wir legen großen Wert darauf, unsere

Anleger und Analysten umfassend und konsistent zu informieren. Die

neuerliche Auszeichnung und Kontinuität seit drei Jahren bestätigt unsere

Bemühungen. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die

erneut mit ihrem hohen Einsatz zu diesem Erfolg beigetragen haben."

Der Wettbewerb "Investors' Darling" wird seit 2014 jährlich vom manager

magazin in Zusammenarbeit mit Professor Henning Zülch und seinem Team von

der Handelshochschule Leipzig durchgeführt. Dabei wird die

Kapitalmarktkommunikation von 160 Unternehmen aus den DAX-Indizes auf den

Prüfstand gestellt. Entscheidend für die Bewertung ist, wie detailliert ein

Unternehmen seine Strategie vermittelt und wie konkret und überzeugend es

über Ertrags-, Finanz- und Risikolage berichtet. Die Evaluationen umfassen

drei unterschiedliche Teilbereiche: Analysen von Geschäfts- und

Zwischenberichten (Reporting), Investor-Relations-Präsentationen sowie

digitale Kommunikation und Webseiten (Investor Relations), Ergebnisse aus

einer Umfrage unter Finanzanalysten und Fondsmanager sowie die

Aktienkursperformance (Kapitalmarkt). Erstmals floss auch die

CSR-Kommunikation in die Bewertung mit ein.

Kurzprofil der TAKKT AG

TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler

für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25

Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine

Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung,

Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für

den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe

beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und

im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner:

Dr. Christian Warns Tel. +49 711 3465-8222 [IMAGE]

Giuseppe Palmieri Tel. +49 711 3465-8250 [IMAGE]

E-Mail: investor@takkt.de

