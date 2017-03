DGAP-News: TAG Immobilien AG: Die richtige Strategie für Growing Cashflows - Geschäftsbericht 2016 (deutsch)

TAG Immobilien AG: Die richtige Strategie für Growing Cashflows - Geschäftsbericht 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nachdem wir am 23. Februar 2017 unsere vorläufigen Ergebnisse und wesentlichen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht haben, stellen wir Ihnen heute den Geschäftsbericht 2016 vor:

* Unsere Strategie geht mehr denn je auf, das zeigt die ausgezeichnete operative Entwicklung des letzten Geschäftsjahres.

* Mit selektiven Verkäufen in hochpreisigen Märkten und anschließender Reinvestition der Erlöse in sogenannten "B-Standorten" in Ostdeutschland, mit gezielten Investitionen und engagiertem Quartiersmanagement erzielen wir attraktive Renditen.

* Wir erwirtschaften wachsende Cashflows aus einem renditestarken Portfolio, die sowohl unseren Aktionären als auch unseren Mietern zugutekommen.

* Unsere 2017er- Prognose haben wir bereits angehoben.

Aber lesen Sie selbst!

Den Geschäftsbericht 2016 mit starken Kennzahlen und weiteren Details finden Sie unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/

Mit besten Grüßen,

Dominique Mann

23.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

