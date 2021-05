DGAP-News: Symrise unterzeichnet revolvierende Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von 500 Mio. EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise unterzeichnet revolvierende Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von 500 Mio.



DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Symrise unterzeichnet revolvierende Kreditlinie mit

Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von 500 Mio. EUR

10.05.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Symrise AG hat die erste revolvierende Kreditlinie mit einer

spezifischen Nachhaltigkeitskomponente unterzeichnet. Die neue Kreditlinie

umfasst ein Volumen von 500 Mio. EUR und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Als eines von mehreren Finanzierungsinstrumenten des Konzerns dient sie der

Finanzierung weiterer strategischer Wachstumsinitiativen und löst damit die

bestehende revolvierende Kreditlinie über 300 Mio EUR aus dem Jahr 2015 ab.

Mit der ersten Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente unterstreicht

Symrise ein weiteres Mal sein Bestreben, wirtschaftlichen Fortschritt und

Wachstum mit nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln zu verbinden.

Olaf Klinger, CFO der Symrise AG, erklärte: "Nachhaltigkeit gehört zu den

Grundpfeilern unserer Unternehmensstrategie und bildet einen zentralen

Bestandteil unserer Aktivitäten im gesamten Konzern. Innerhalb der jüngsten

Refinanzierungsrunde war es deshalb ein logischer Schritt, auch

Nachhaltigkeitsaspekte in die neue Finanzierung einzubeziehen. Unsere

Initiativen zur Stärkung des Nachhaltigkeitsprofils von Symrise verknüpfen

wir anhand von drei klar definierten Parametern unmittelbar mit unserem

Finanzprofil. Dazu gehört die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen, die

weitere Stärkung verantwortungsvoller Beschaffungsprozesse und effizienter

Wasserverbrauch."

Je größer die Fortschritte von Symrise in diesen drei Bereichen sind, desto

geringer fällt die Zinsmarge für die neue Kreditlinie aus. Sollte der

Konzern die definierten KPIs verfehlen, würde sich die Marge entsprechend

erhöhen. Die folgenden Kennzahlen wurden definiert:

1. Erhöhte Ökoeffizienz der Treibhausgas-Emissionen in Tonnen (Scope 1+2)

pro 1 Mio. EUR Wertschöpfung.

2. Die Ausweitung nachhaltiger Beschaffungsprozesse für strategisch wichtige

pflanzliche Rohstoffe. Nachhaltige Beschaffung definierten in diesem

Zusammenhang die SEDEX-Kriterien, die Arbeit, Umwelt, Gesundheit &

Sicherheit sowie Unternehmensintegrität umfassen.

3. Effizienterer Wasserverbrauch in Trockenregionen, in denen Symrise

operative Standorte betreibt. Dazu gehören Mexiko, Indien und Ägypten.

Symrise hat sich verpflichtet, sämtliche Anpassungen der

nachhaltigkeitsbezogenen Zinsmarge (sowohl Aufschläge als auch Abschläge)

vor dem Ende der jeweiligen Anpassungsperiode an die Hilfsorganisation "Save

the Children" und die dortige Initiative "Youth Opportunities" in der

SAVA-Region im Norden Madagaskars zu spenden.

"Die Unterstützung der Jugendinitiative von Save the Children in Madagaskar

liegt uns besonders am Herzen", sagte Bernhard Kott, Chief Sustainability

Officer von Symrise. "Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten wir erfolgreich

mit lokalen Vanillebauern zusammen und unterstützen Programme in den

Bereichen Anbau, Landwirtschaft und Bildung. Der zusätzliche Ausbau unseres

Engagements und die Unterstützung junger Generationen ist ein weiterer

Baustein unserer langjährigen Partnerschaft in der Region."

Die an Nachhaltigkeit geknüpfte revolvierende Kreditlinie hat ein Konsortium

aus elf führenden Finanzinstituten zur Verfügung gestellt, wobei die

UniCredit Bank AG als Dokumentations Agent und Joint Coordinator,

Commerzbank AG als Joint Coordinator, RaboBank als Sole Sustainability

Advisor, die Landesbank Baden-Württemberg als Agent und gemeinsam mit Banco

Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale, Societe Generale, Standard Chartered and The Bank of

Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, als Bookrunners und Mandated Lead Arrangers

fungierten.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für

Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das

Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in

Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem

Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika

vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören.

Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...

www.symrise.com

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879

E-Mail: E-Mail:

[1]bernhard.kott@symrise.com 1. [1]tobias.erfurth@symrise.com 1.

mailto:bernhard.kott@symrise.com mailto:tobias.erfurth@symrise.com

°