DGAP-News: Swiss Merchant Group AG erwirbt eine 9,9% Aktienbeteiligung an der US-Amerikanischen Vermögensverwaltungsgruppe CARDEA Corporate Holding Inc. (deutsch)

Swiss Merchant Group AG erwirbt eine 9,9% Aktienbeteiligung an der US-Amerikanischen Vermögensverwaltungsgruppe CARDEA Corporate Holding Inc.

^

Swiss Merchant Group AG erwirbt eine 9,9% Aktienbeteiligung an der

US-Amerikanischen Vermögensverwaltungsgruppe CARDEA Corporate Holding Inc.

18.11.2021 / 10:33

Swiss Merchant Group AG Corporate News:

Swiss Merchant Group AG gibt bekannt, dass diese sich im Rahmen einer

strategischen Beteiligung mit 9,9% an der US Amerikanischen CARDEA Corporate

Holding Inc. mit Sitz In Atlanta, Georgia, beteiligt hat.

Die CARDEA Corporate Holding Inc. («CARDEA»), www.cardeacap.com ist eine

durch die Securities and Exchange Commission (SEC) in den USA regulierte

Vermögensverwaltungs- und Investmentgruppe mit rund USD 3,2 Milliarden

verwaltenden externen Vermögen. CARDEA bietet rund um das Thema

Vermögensverwaltung- sowie Wealth Management verschiedene Serviceleistungen

für eigene sowie externe Vermögensverwalter an, mit dem Ziel durch

Akquisitionen eine Konsolidierung von Vermögensverwaltern in den USA und

Europa zu verfolgen. Die CARDEA Gruppe hat Managementvertretungen sowie

eigene Firmenbeteiligungen in den Ländern: USA, UK, Spanien und Deutschland.

Durch eine bestehende Akquisitionspipeline von amerikanischen und

europäischen Vermögensverwaltern sowie Wealth Management Firmen strebt die

CARDEA mittelfristig an, ein verwaltetes Vermögen von USD 15 Milliarden

aufzubauen.

Luke Heatley, Senior Portfolio Manager der Swiss Merchant Group AG: "Wir

freuen uns auf das CARDEA Investment, um deren nachhaltige

Akquisitionsstrategie im Bereich von europäischen Vermögensverwaltern und

Wealth Management Firmen sowie den weiteren Ausbau des CARDEA Portfolios mit

unserem Engagement zu unterstützen. "

Jordan Waring, CEO von Cardea Corporate Holdings, Inc. "Die Partnerschaft

mit der Swiss Merchant Group ist ein grosser Schritt nach vorne für die

CARDEA. Wir sind überzeugt, dass die Swiss Merchant Group mit Ihren Wissen

und Erfahrung einen substantiellen Beitrag auf CARDEA leisten wird, im

Besondern, dass wir uns jetzt in die nächste Phase unser Wachstumsstory

durch strategische Akquisitionen in Europa begeben."

Swiss Merchant Group AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, welche

sich auf Asset-basierte Anlagen und Beteiligungen im Immobilien- sowie im

Finanz-Sektor spezialisiert hat.

Swiss Merchant Group AG

Bahnhofplatz

CH-6300 Zug

+ 41 41 511 37 00

info@swissmerchantgroup.com

www.swissmerchantgroup.com

°