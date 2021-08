DGAP-News: Swiss Central City Real Estate Fund - Erfolgreiches 1. Halbjahr 2021 (deutsch)

Swiss Central City Real Estate Fund - Erfolgreiches 1. Halbjahr 2021

Swiss Central City Real Estate Fund - Erfolgreiches 1. Halbjahr 2021

20.08.2021

Medienmitteilung, 20. August 2021

* Weiterer Aufbau des Immobilienportfolios mit acht Zukäufen in St.





Gallen, Lausanne und Basel

* Marktwert der Liegenschaften per 30. Juni 2021 auf CHF 405.0 Millionen

gesteigert

* Soll-Mietzinseinnahmen um 20% auf CHF 14.2 Millionen gewachsen

* Wohnquote im Portfolio von 47% auf 53% gesteigert

* Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung von CHF 82.7 Millionen im

Juni 2021

* Nettoinventarwert pro Fondsanteil per 30. Juni 2021 von CHF 107.25

* Anlagerendite per 30. Juni 2021 von 4.2% (annualisiert)

* Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange in der zweiten

Jahreshälfte 2021 geplant

Der Swiss Central City Real Estate Fund blickt auf ein erfolgreiches erstes

Halbjahr 2021 zurück. Das Portfolio konnte um acht attraktive Liegenschaften

erweitert werden, aufgeteilt in vier Wohnliegenschaften in St. Gallen, eine

Wohnliegenschaft und zwei gemischt genutzte Liegenschaften in Lausanne sowie

eine Wohnliegenschaft in Basel. Der Marktwert des Immobilienportfolios

erhöhte sich durch die acht Neuankäufe und positive Neubewertungseffekte um

rund 24% auf CHF 405.0 Millionen (31. Dezember 2020: CHF 327.4 Millionen).

Die Wohnquote steigerte sich durch die Investitionen im selben Zeitraum auf

53% (31. Dezember 2020: 47%).

Erfolgreiche Kapitalerhöhung 2021

Im Juni 2021 führte der Swiss Central City Real Estate Fund erfolgreich eine

Kapitalerhöhung durch. Insgesamt wurden 760'414 neue Anteile ausgegeben. Die

Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile beläuft sich nach der

Kapitalerhöhung auf 3'041'656 Anteile. Die Liberierung der neuen Anteile

erfolgte per 15. Juni 2021. Durch die Emission flossen dem Fonds Neugelder

in der Höhe von CHF 82.7 Millionen zu, welche für die Rückzahlung von

kurzfristigen Fremdfinanzierungen sowie für die Zukäufe verwendet wurden.

Ergebnis 1. Halbjahr 2021 im Detail

Die Soll-Mietzinseinnahmen sind, annualisiert betrachtet, im ersten Halbjahr

2021 um rund 20% auf CHF 14.2 Millionen gestiegen (31. Dezember 2020: CHF

11.8 Millionen). Dieses kräftige Wachstum ist mehrheitlich auf den

erfolgreichen weiteren Ausbau des Portfolios zurückzuführen.

Erfolgsrechnung

Gegenüber der Vorjahresperiode konnten die Mietzinseinnahmen im ersten

Halbjahr 2021 auf CHF 5.7 Millionen gesteigert werden (HJ 2020: CHF 2.5

Millionen). Ebenso verbesserte sich der Nettoertrag im Berichtszeitraum

deutlich und stieg auf CHF 3.8 Millionen (HJ 2020: CHF 1.2 Millionen).

Insgesamt schliesst der Fonds das ersten Halbjahr 2021 mit einem Anstieg des

Gesamterfolgs um CHF 4.4 Millionen auf CHF 6.5 Millionen ab (HJ 2020: CHF

2.1 Millionen).

Die Covid-19-Pandemie hat auch im Frühjahr 2021 in verschiedenen

Wirtschaftszweigen in der Schweiz zu deutlichen Geschäftseinbussen geführt.

Die Auswirkungen auf die Mieterträge des Immobilienportfolios des Swiss

Central City Real Estate Funds waren hingegen wie bereits im Geschäftsjahr

2020 relativ gering, da die Wohnquote des Fonds aktuell bei 53% liegt und

weitere 18% der Mieterträge aus Büronutzung stammen. Mit den vom Lockdown

betroffenen Gewerbemietern, vorwiegend Gastrobetrieben, wurden Gespräche

gesucht und individuelle Lösungen erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2021 wurden

insgesamt Mietzinsreduktionen von rund TCHF 32 gewährt. Dies entspricht

0.23% der jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen des Portfolios per 30. Juni

2021.

Die Betriebsgewinnmarge des Fonds verbesserte sich im ersten Halbjahr 2021

auf 60.6% (31. Dezember 2020: 56.0%). Die durchschnittliche Verzinsung der

Fremdfinanzierungen lag bei 0.7% (31. Dezember 2020: 0.4%) und die

Mietzinsausfallrate exkl. Projekte konnte auf 9.3% gesenkt werden (31.

Dezember 2020: 11.0%). Die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen

Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisierten

Gewinn von CHF 3.7 Millionen (HJ 2020: CHF 1.2 Millionen).

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich per 30. Juni 2021 auf CHF 412.8

Millionen (31. Dezember 2020: CHF 333.8 Millionen). Das Nettofondsvermögen

lag bei CHF 326.2 Millionen, was einem Nettoinventarwert von CHF 107.25 pro

Fondsanteil per 30. Juni 2021 entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote lag

bei 17.5%. Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten

Halbjahr 2021 auf CHF 4.4 Millionen bzw. 1.07% des Gesamtfondsvermögens.

Per 23. März 2021 wurde die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 von CHF

2.10 pro Fondsanteil an die Anleger überwiesen. Die Anlagerendite stieg,

annualisiert betrachtet, auf 4.2% gegenüber 3.8% per 31. Dezember 2020.

Ausblick

Für die zweite Jahreshälfte 2021 wird angestrebt, den Swiss Central City

Real Estate Fund an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Im Hinblick auf die

Kotierung soll der Fonds, der heute nur qualifizierten Anlegern zur

Verfügung steht, in einen Retailfonds umgewandelt werden. Damit wird er für

sämtliche Anlegerklassen zugänglich. Durch die Börsenkotierung profitieren

die Investoren zudem von einer erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer

Fondsanteile.

Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG blickt optimistisch

in die zweite Jahreshälfte 2021 sowie in das Jahr 2022. Die Fondsleitung ist

von der Attraktivität des Schweizer Immobilienmarktes, insbesondere an

zentralen Lagen, überzeugt und strebt mit weiteren Zukäufen den Ausbau des

Portfolios gemäss Anlagestrategie an.

Kontaktpersonen:

Marcel Schneider Roger Bosshard

CEO CFO

Nova Property Fund Management AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch

Kennzahlen 1. Halbjahr 2021

Vermögensrechnung 30.06.2021 31.12.2020 Verände-

rung

Verkehrswert der CHF 405'020'000 327'396'000 +24 %

Liegenschaften

Durchschnittlicher % 2.62 2.70 -0.08

Diskontierungssatz PP

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 412'762'855 333'785'150 +24 %

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 326'211'100 244'427'383 +33 %

Inventarwert pro Anteil CHF 107.25 107.15 +0.1 %

Anteile im Umlauf am Ende Stü- 3'041'656 2'281'242 +33 %

der Berichtsperiode ck

Fremdfinanzierungsquote % 17.50 22.92 -5.42

PP

Fremdkapitalquote % 20.97 26.77 -5.80

PP

Verzinsung % 0.66 0.40 +0.26

Fremdfinanzierungen PP

Restlaufzeit Jah- 2.62 1.78 +0.84

Fremdfinanzierungen re Jahre

Erfolgsrechnung 01.01.-30.0- 01.01.30.06.2020

6.2021

Mietzinseinnahmen CHF 5'699'357 2'455'811 +132 %

Total Erträge CHF 6'737'822 2'593'204 +160 %

Total Aufwendungen CHF 2'930'326 1'398'054 +110 %

Nettoertrag CHF 3'807'496 1'195'150 +219 %

Gesamterfolg CHF 6'537'634 2'142'944 +205 %

Der Halbjahresbericht 2021 sowie ein entsprechender Kurzbericht sind auf der

Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter

https://www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/download-center/publikationen/

Der Halbjahresbericht 2021 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an

Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind

Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein

an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITYRES

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in

Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu

gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen

nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für

Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus

Immobilien tätig.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein

Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt

oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach dem

schweizerischen Kollektivanlagegesetzes (KAG) dar. Es stellt weder ein

Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen

bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder

Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken.

Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet

und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir

weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator

für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Der für einen

Investitionsentscheid allein massgebliche Emissionsprospekt kann kostenlos

bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10

Abs. 3 und Abs. 3ter des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes und ist

nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zürich

