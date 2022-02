DGAP-News: Sweet Earth unterzeichnet wichtige Absichtserklärung mit großem japanischem Kosmetikhersteller (deutsch)

Sweet Earth unterzeichnet wichtige Absichtserklärung mit großem japanischem Kosmetikhersteller

Sweet Earth unterzeichnet wichtige Absichtserklärung mit großem japanischem

Kosmetikhersteller

24.02.2022 / 16:36

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 24. Februar 2022)

- Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet

Earth", das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es am 18.

Februar 2022 eine Absichtserklärung ("LOI") mit dem japanischen

Kosmetikhersteller Premium Wellness Science Co. Ltd. unterzeichnet hat[1]

("Premium

Wellness"). Premium Wellness ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft

von Premium Anti-Aging Co. Ltd.[2] ("Premium-Anti-Aging").

Premium Anti-Aging vertreibt einige der beliebtesten Kosmetikmarken Japans

für anspruchsvolle Verbraucher*innen unter 40 Jahren. Zu seinen Marken

gehören: Duo, Canadel, Sitrana und Immuno.

Im Rahmen der Absichtserklärung soll Sweet Earth erstklassiges organisches

CBD-Isolat für den japanischen Markt an Premium Wellness liefern. Das

CBD-Isolat von Sweet Earth stammt ausschließlich aus der Hanfpflanze,

einschließlich des Stiels, und enthält kein THC - die psychoaktive

Komponente von Cannabis. Das Unternehmen verwendet ausschließlich Bio-Hanf

frei von Düngemitteln und Pestiziden.

Premium Wellness hat Sweet Earth als Hauptvertriebspartner auf dem

amerikanischen Kontinent ausgewählt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird

Sweet Earth die gesamte Produktion abwickeln, die Dokumentation des

Herstellungsprozesses erstellen und die für den US-Export erforderliche

Dokumentation vorbereiten. Premium Wellness wird alle für den Import

erforderlichen Unterlagen vorbereiten.

Zusätzlich zu den laufenden Forschungen des Unternehmens zur

Bioverfügbarkeit zusammen mit dem akkreditierten Labor NAVCO Pharmaceuticals

Limited ("Navco") in Burlington, Ontario, führt das Unternehmen auch

Untersuchungen an seinem Isolat durch. Das Unternehmen führt derzeit

Toxizitäts- und Haltbarkeitsstudien für Isolate für den japanischen Markt

durch.

Toxizitätsstudien:

Verwendet werden drei separate Gruppen: sehr häufig (Verwendung mehrmals

täglich), gelegentlich (täglich) und gelegentlich (jeden zweiten Tag). Die

gewonnenen Informationen dienen zwar unmittelbar Premium Wellness, kommen

aber auch den Produkten von Sweet Earth zugute, da das Unternehmen den

Benutzer*innen seiner Produkte Verwendungsempfehlungen geben können wird.

Haltbarkeit:

Das Unternehmen führt Tests sowohl an Isolat- als auch an

Sweet-Earth-Produkten durch, um sich ein besseres Verständnis einer

angemessenen Haltbarkeitskennzeichnung zu verschaffen. Wie Apollo Research[3]

hervorhebt, können CBD-Produkte 6 Monate bis zu zwei Jahre haltbar sein.

Jedoch fehlen fast allen CBD-Produkten Verfallsdaten und Daten zur

Wirksamkeit im Zeitverlauf. Sweet Earth wird Premium Wellness Daten zu

seinem Isolat zur Verfügung stellen und beginnen, seine Produkte mit

Verfallsetiketten zu versehen.

Navco und Sweet Earth haben außerdem ein Lipid identifiziert, das nicht nur

die Haltbarkeit verlängert, sondern auch die Bioverfügbarkeit und

Produktstabilität von CBD erhöhen kann.

Chris Cooper, CFO von Sweet Earth, kommentierte: "Die Unterzeichnung der

Absichtserklärung mit Premium Wellness und unsere laufenden Studien bei

NAVCO, darunter auch zur Identifizierung eines Lipids, das die Wirksamkeit

von CBD steigern kann, sind potenziell bahnbrechende Entwicklungen für uns.

Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, nach Japan zu exportieren und die

Möglichkeit, unsere Produkte als deutlich überlegen von denen unserer

Mitbewerber abzuheben."

Über Sweet Earth

Website des Unternehmens: https://sweetearthcbdcorp.com.

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm to Shelf"-Hanfanbaubetrieb

mit einer Farm in Applegate, Oregon. Das Unternehmen unterhält ein

vollständiges Sortiment an Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen

und den globalen Markt. Seine Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und

biologischen Inhaltsstoffen, die aufgrund ihrer beruhigenden, regenerativen

und entzündungshemmenden Eigenschaften ausgewählt wurden. Neben hochwertigen

Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf seine Bemühungen um Nachhaltigkeit,

indem es den Einsatz von Kunststoffen bei der Fertigung und in den

Verpackungen minimiert.

Sweet Earth unterhält ein Portfolio an Haut- und Körperpflegeprodukten,

darunter Gesichtsprodukte, Männerkosmetika, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte,

die es über seine Website https://sweetearthskincare.com vertreibt.

Sweet Earth betreibt ein firmeneigenes Online-Shopping-Portal für

anspruchsvolle Haustierhalter*innen. Angeboten werden mit CBD und Vitamin E

angereicherte Haustiersnacks aus hochwertigen Zutaten. Erhältlich sind diese

Produkte unter: https://www.sweetearthpets.com.

Sweet Earth entwickelte auch eine Reihe von CBD-Zigaretten aus 100 %

natürlich angebauten US-Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden

Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind

komplett frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen, hingegen reich an

Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen. Erhältlich sind sie über das

Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com.

Im Namen des Vorstands

"Chris Cooper"

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Chris Cooper / CFO und Director

Telefon: (604) 307-8290

E-Mail: info@sweetearthcbd.com

[1] Website: https://p-wellnessscience.co.jp/

[2] Website: https://www.p-antiaging.co.jp/

[3] Quelle: https://apollocannabis.ca/blog/does-cbd-oil-expire/

