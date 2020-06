DGAP-News: Sweet Earth: Sweet Earth Holdings tritt der American Hemp Association bei und erhält Leaping Bunny-Akkreditierung (deutsch)

Sweet Earth: Sweet Earth Holdings tritt der American Hemp Association bei und erhält Leaping Bunny-Akkreditierung

VANCOUVER, British Columbia. 3. Juni 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE:

SE) (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") gibt bekannt, dass das

Unternehmen der National Hemp Association ("NHA") beigetreten ist, einer

amerikanischen Organisation, die gegründet wurde, um das Wachstum und die

Entwicklung aller Aspekte der Hanfindustrie zu unterstützen. Das Unternehmen

hat kürzlich auch die Leaping Bunny-Akkreditierung erhalten. Leaping Bunny

umfasst acht nationale Tierschutzgruppen, die eine Koalition zur

Verbraucherinformation über Kosmetika gebildet haben, die tierfreundliche

Produkte fördern.

Die NHA ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die gegründet wurde, um den

Handel und den Diskurs unter Hanffachleuten zu fördern. Sie widmet sich der

Entwicklung der inländischen Hanfindustrie.

Dieses Ziel wird durch die Koordinierung von Gesetzen, landwirtschaftlichen

Organisationen, Landwirten, Verarbeitern, Herstellern und Einzelhändlern

erreicht. Die Förderung der Hanfindustrie deckt sich mit dem Wunsch, die

Umwelt durch Produktion und Nutzung von Hanfanbau und Hanfprodukten zu

verbessern. Wie Sweet Earth fördert sie die Landschaftspflege, ein wichtiges

Merkmal unserer Geschäftstätigkeit.

Sweet Earth verwendet umweltfreundliche Anbautechniken und implementiert

strenge ökologische Produktionsstandards.

Die Leaping Bunny-Akkreditierung versichert den Verbrauchern, dass es sich

bei den Produkten um Kosmetika ohne Tierversuche eines Unternehmens handelt,

das wie Sweet Earth Produkte ohne Tierversuche unterstützt.

Für die Akkreditierung muss das Endprodukt frei von Tierversuchen sein.

Viele Unternehmen bezeichnen sich als frei von Grausamkeiten, verwenden

jedoch immer noch Rohstoffe, die an Tieren getestet wurden. Sweet Earth

versichert seinen Kunden, dass ihre gesamte Produktion nicht nur biologisch,

sondern auch zu 100 % tierfreundlich ist.

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von

der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine

vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen

und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit

pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer

vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen

und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet

Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in

der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.

Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte

gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer

CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf,

diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.

Die Produkte des Unternehmens werden auf seiner Website verkauft:

www.sweetearthcbd.com

Im Auftrag des Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD

"Chris Cooper"

Chris Cooper Director

°