DGAP-News: Sweet Earth: Sweet Earth Holdings kündigt spezielles CBD-Handdesinfektionsprodukt für Handelskette im pazifischen Nordwesten an (deutsch)

Sweet Earth: Sweet Earth Holdings kündigt spezielles CBD-Handdesinfektionsprodukt für Handelskette im pazifischen Nordwesten an

^

DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sweet Earth: Sweet Earth Holdings kündigt spezielles

CBD-Handdesinfektionsprodukt für Handelskette im pazifischen Nordwesten an

29.06.2020 / 09:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Sweet Earth Holdings kündigt spezielles CBD-Handdesinfektionsprodukt für

Handelskette im pazifischen Nordwesten an

VANCOUVER, British Columbia. 29. Juni 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (das

"Unternehmen" oder "Sweet Earth") stellt ihr neustes Handdesinfektionsmittel

vor, das in ausgewählten New Seasons Market-Geschäften im pazifischen

Nordwesten erhältlich ist. Das CBD-Handdesinfektionsgel ist eine Ergänzung

zu dem in der Pressemitteilung vom 8. Juni beschriebenen CBD-Hand- und

Körperdesinfektionsspray des Unternehmens und wurde auch in Sweet Earths

Labor und Produktionsstätte in Ashland, Oregon, entwickelt. Die

Weltgesundheitsorganisation erkennt Handdesinfektionsmittel als eine

wirksame Methode zur Reinigung der Hände und zur Reduzierung von Keimen für

unterwegs an, wie von den Zentren für Kontrolle und Prävention von

Krankheiten (Centers for Disease Control and Prevention) erläutert.

New Seasons ist eine Kette von Lebensmittelgeschäften in Privatbesitz, die

im Ballungsraum Portland, Oregon, im Südwesten des US-Bundesstaates

Washington, Seattle und Nordkalifornien betrieben wird. Sweet Earths

Handdesinfektionsgel enthält 70 % Alkohol und unterstützt die Reinigung der

Hände, indem Bakterien, Viren und andere unerwünschte Keime auf Ihrer Haut

mittels eines extrem feinen, schnell trocknenden Nebels unschädlich gemacht

werden.

Abbildung 1: Sweet Earth CBD Hand Sanitizer Gel

/

Quelle: www.sweetearthcbd.com

Wie ihr CBD-Hand- und Körperdesinfektionsspray Sweet Earth ist auch Sweet

Earths Handdesinfektionsgel als vegan zertifiziert sowie parabenfrei,

phthalatfrei und glutenfrei.

Das nationale Interesse hat deutlich gemacht, dass gegen leicht übertragbare

Viren Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis wie Sweet Earths

CBD-Handdesinfektionsmittel nicht alkoholbasierten Produkten überlegen sind.

Saft aus den Aloeblättern ist ein wichtiger Bestandteil des

Desinfektionsmittels, der für seine Eigenschaften bekannt ist, die Haut über

natürliche Antitoxine mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu pflegen und zu

revitalisieren.

Die Beimischung von 10 mg CBD bietet entzündungshemmende Eigenschaften, da

es bekanntermaßen Zellen verjüngt und die Zellregeneration1 fördert.

Das Produkt des Unternehmens entspricht der US-amerikanischen Food and Drug

Administration, die kürzlich Branchenrichtlinien für Produkte bereitstellte,

die als geeignet für den Schutz vor COVID-19 gelten.

1Quelle: Healthline 7 Benefits and Uses of CBD Oil

Gewährung von Optionen auf Belegschaftsaktien

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Directors,

Officers, Beratern und Mitarbeitern des Unternehmens Optionen auf

Belegschaftsaktien gewährt hat, die für den Erwerb von bis zu 1.950.000

Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") gemäß dem Aktienoptionsplan des

Unternehmens bestimmt sind. Die Optionen können am oder vor dem 26. Juni

2023 zu einem Ausübungspreis von 0,20 Dollar je Aktie ausgeübt werden.

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von

der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine

vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen

und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit

pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer

vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen

und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet

Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in

der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.

Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte

gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer

CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf,

diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.

Sweet Earths Produkte werden auf ihrer Website verkauft:

www.sweetesrthcbd.com

Über Handpflege-Desinfektionsmittel

Laut einer Studie von Grand View wurde der weltweite Markt für

Handpflegeprodukte im Jahr 2018 auf 12,4 Mrd. USD geschätzt und wird

voraussichtlich von 2019 bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,5

% weiter anwachsen. Diese Schätzung erfolgte vor dem Ausbruch des

Coronavirus und die Wachstumsrate könnte viel höher sein, da die Aufklärung

über die Bedeutung des Händewaschens und feuchtigkeitsspendender

Handpflegemittel zunimmt.

Im Auftrag des Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD

"Peter Espig"

Peter Espig Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Amrik Virk / President und Director

Tel.: (778) 385-1213

E-Mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sweet Earth

789-999 Burrard Street

V6C 2W2 Vancouver

Kanada

Telefon: +1-604-423-4299

E-Mail: contact@sweetearthcbd.com

Internet: https://sweetearthcbd.com/

ISIN: CA87039X1096

WKN: A2P5B3

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto

EQS News ID: 1080741

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1080741 29.06.2020

°