DGAP-News: Sweet Earth: Shark Discoveries stellt Sweet Earths Werbespot fertig und startet Verkaufskampagne (deutsch)

Sweet Earth: Shark Discoveries stellt Sweet Earths Werbespot fertig und startet Verkaufskampagne

21.01.2021 / 09:14

VANCOUVER, British Columbia. 21. Januar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp.

(CSE:

SE) (FSE: 1KZ1) ("Sweet Earth") gibt bekannt, dass Shark Discoveries1 und

Kevin Harrington2 ("Shark Discoveries") einen TV-Werbespot für Sweet Earth

fertiggestellt und mit einer haben Einzelhandelskampagne begonnen haben

einschließlich in Zeitschriften und dem Netzwerk "As Seen On TV". Kevin

Harrington ist ein weltweit angesehener Unternehmer, Investor und war ein

Original-Hai in der erfolgreichen ABC-Serie Shark Tank3.

Der Werbespot bei "As Seen On TV" ist auf der Seite "Awards and Media" des

Unternehmens zu sehen: https://sweetearthskincare.com/pages/awards-and-media

Sweet Earths und Kevin Harringtons Team hat außerdem eine Werbekampagne

gestartet, die sich auf den High-End-Einzelhandelsmarkt in New York

konzentriert.

Sweet Earth wurde ursprünglich ausgewählt, nachdem Shark Discoveries eine

umfassende Überprüfung der CBD-Unternehmen durchgeführt und festgestellt

hatte, dass Sweet Earth-Produkte im Vergleich zu ihren Mitbewerbern von

überlegener Qualität sind. Sweet Earth behält die folgenden Attribute bei,

die Shark Discoveries als Ergänzung zu dessen Einzelhandels- und

Vertriebsplattform "Gesundheit und Schönheit" ansieht:

- Das vertikal integrierte Modell "Farm to Shelf" ist einzigartig im

CBD-Sektor, der sich hauptsächlich aus Erzeugern, Extraktionsunternehmen,

Herstellern und Händlern zusammensetzt.

- Die Produktionskontrolle "Farm to Shelf" verbessert die

Qualitätssicherung.

- Leaping Bunny-Akkreditierung4.

- Biologische- und vegane Produktorientierung.

https://www.khbrandresponse.tv/

2 https://www.thesharkgroup.com/speaking/kevin-harrington/

3 https://www.cnbc.com/shark-tank/

4 https://www.leapingbunny.org/

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von

der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine

vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen

und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit

pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer

vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen

und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet

Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in

der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths

hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet.

Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Produkten, die Gesichts- und

Körperpflege-, Männer-, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf

ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden.

Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für

anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten

werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und

Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website

verkauft: https://www.sweetearthpets.com.

Im Auftrag des Board of Directors

"Peter Espig"

Für weitere Informationen:

Peter Espig / CEO and Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sweet Earth

789-999 Burrard Street

V6C 2W2 Vancouver

Kanada

Telefon: +1-604-423-4299

E-Mail: contact@sweetearthcbd.com

Internet: https://sweetearthcbd.com/

ISIN: CA87039X1096

WKN: A2P5B3

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto

