DGAP-News: Sunrise We: Neu mit allen Vorteilen von Sunrise und UPC (deutsch)

Sunrise We: Neu mit allen Vorteilen von Sunrise und UPC

07.10.2021 / 09:15

* Ab 11. Oktober 2021: Sunrise UPC vereint erstmals alle Vorteile aus dem

Zusammenschluss im Sunrise We Angebot: mehr Netz, neues TV, bessere

* Mehr Netz: Sunrise UPC bietet das beste Breitbandnetz der Schweiz - mit

dem schnellsten und zuverlässigsten 5G-Netz im Mobilfunk (connect Heft

1/2021) und ebenso mit dem Glasfaser- und Kabelnetz, wie der jüngste

Breitband-Benchmark 2021 des PC Magazins und von PCgo zeigt. Mit seinem

Fiber-Hybrid-Netz inklusiv 5G bietet Sunrise UPC Gigaspeeds für über 90%

der Haushalte.

* Neues TV: Das neue Sunrise TV bietet erstklassige, personalisierte

Unterhaltung. Die umweltfreundliche, prämierte TV Box (IPTV) wird von

der neuen Sunrise UPC TV App ergänzt, basierend auf der bewährten

Plattform von UPC.

* Bessere Combos: Sunrise We Mobile und We Home kombiniert, gibt es mit

CHF 25.-/Mt. dauerhaftem Preisvorteil. Die We Combos bieten das

Rundum-Sorglos-Paket für den ganzen Haushalt. Neu mit dem kostenlosen We

Benefit Sunrise surf protect fürs sichere Surfen zuhause und unterwegs.

Das kostenlose Family Roaming innerhalb Europa und den USA bleibt

bestehen. Neu kommunizieren Kids innerhalb der Familie unlimitiert und

ohne Zusatzkosten dank We Mobile start young mit 50% Rabatt (CHF 10.-

statt CHF 20.-/Mt.) lebenslang.

* Startpromotionen: Neukundinnen und -kunden erhalten bei den We Combo

Angeboten rund 40% Rabatt. Bestehende Kundinnen und Kunden profitieren

beim Kauf eines ergänzenden We Home oder We Mobile Abos am meisten und

erhalten zusätzlich einen weiteren Preisvorteil von bis zu CHF 10.-/Mt.

«Wir sind weiterhin schnell unterwegs, um den Kundinnen und Kunden noch mehr

Vorteile aus dem Zusammenschluss zu bieten. Mit dem erweiterten Sunrise We

Portfolio profitieren die Sunrise Kundinnen und Kunden erstmals von unserem

gemeinsamen Sunrise UPC Netz, der TV-Plattform sowie attraktiveren Mobile-

und Festnetz-Kombis, privat und geschäftlich. Wir bauen damit unsere

Position als führender Konvergenzanbieter der Schweiz weiter aus», freut

sich André Krause, CEO von Sunrise UPC.

Mehr Netz: Gigaspeeds für über 90% der Haushalte

Sunrise UPC bietet das schnellste Netz und ist der führende

Gigaspeed-Anbieter der Schweiz. Dank dem Hybridnetz aus Glasfaser, Kabelnetz

und 5G-Mobilfunk bietet Sunrise UPC mit Sunrise We Gigaspeeds für über 90%

der Haushalte. Das bietet kein Mitbewerber und Vergleichstests zeigen, dass

Sunrise UPC das schnellste und zuverlässigste 5G-, sowie das schnellste

Glasfaser- und Kabelnetz der Schweiz hat. Damit ist das hybride Fiber-Netz

von Sunrise UPC führend in der Schweiz.

So kommt auch der jüngste Breitband-Benchmark 2021 des PC Magazins und von

PCgo zum Schluss: Sunrise UPC bietet das beste Internet der Schweiz. Auf der

Suche nach dem besten Gesamt-Nutzererlebnis wurden über 7,9 Millionen

Messproben ausgewertet und Sunrise UPC setzt sich als Testsieger vor die

Konkurrenz. Das PC Magazin hält im Bericht fest: «Durch diesen

Unternehmenszusammenschluss ist ein starker Netzbetreiber entstanden, der

mit seinem Mix aus der Breitbandkabel-Infrastruktur von UPC und dem

Glasfasernetz von Sunrise hohe Erwartungen weckt. Dieser Favoritenrolle

wurde Sunrise UPC als Gesamtsieger Schweiz in unserem Festnetz-Vergleich

vollauf gerecht». Alle Einzelheiten finden sich im PC Magazin.

Während UPC Mobile Kundinnen und Kunden schon seit dem Frühjahr das Sunrise

Mobilnetz nutzen, profitieren Sunrise Kundinnen und Kunden mit dem

erweiterten Sunrise We Angebot ab dem 11. Oktober auch vom UPC

Glasfaser-Kabelnetz. Wer beispielsweise neu ein We Home Abo oder eine We

Combo kauft, erhält automatisch immer den besten vor Ort verfügbaren

Breitbandanschluss für das jeweilige Angebot und alle Dienste aus einer

Hand. Das Angebot ist für Haushalte und ebenso für Kleinunternehmen

besonders attraktiv.

Neues TV: Sunrise TV setzt Massstäbe

Sunrise UPC setzt ebenfalls beim Entertainment die Massstäbe. Das neue

Sunrise TV basiert auf der UPC TV-Plattform, eine der modernsten Lösungen

Europas. Das neue Sunrise TV bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche,

von der auch die UPC Kundinnen und Kunden profitieren. Dank der Möglichkeit,

mehrere Benutzerprofile einzurichten, kann jede Person im Haushalt mit einem

Knopfdruck auf ihre persönlichen Lieblingssendungen und Empfehlungen

zugreifen. Mit den bereits integrierten Streaming Apps wie Netflix, Amazon

Prime Video, Sky Show, Sky Sport u.v.m. und dem eigenen

Video-On-Demand-Store zum Ausleihen der aktuellsten Blockbuster Filme gibt's

geballte Unterhaltung: über 275 Sender, 7 Tage Replay und 2000 Stunden

Aufnahmen sowie MySports One sind im Basispaket inbegriffen.

Die neue Sunrise TV Box gehorcht aufs Wort und lässt sich via Fernbedienung

auch über Sprachbefehle steuern. Darüber hinaus überzeugt die neue Sunrise

TV Box mit einfacher Plug&Play-Installation, dem kompakten, prämierten

Design (reddot Winner 2021) und mit ihrer Umweltfreundlichkeit (35%

Recycling-Kunststoff, keine Plastikverpackung, Stromversorgung über

TV-USB-Anschluss, unter 5 Watt Stromverbrauch, Sieger Sustainability Award

2020).

Den erstklassigen TV-Genuss rundet die Sunrise UPC TV App ab. Mit

identischen Senderlisten, Aufnahmen, Merklisten (Watchlists) und nahtlosem

Anschauen der Sendungen auf jedem Gerät (Continued Watching) für jedes

Benutzerprofil, bietet die Sunrise UPC TV App den gleichen Komfort für

unterwegs. Mit der App lassen sich auf Apple TV, verschiedenen Smart TVs,

Smartphones, Tablets und Laptops alle Lieblingsfilme und -serien schauen,

neu sogar überall in Europa. Sämtliche Einzelheiten zum neuen Sunrise TV

finden sich hier.

Bessere Combos: noch mehr kombinieren und profitieren

Mit Sunrise We profitiert am meisten, wer We Mobile und We Home kombiniert

und lebenslang CHF 25.-/Mt. Rabatt auf die Kombinationen im Vergleich zu den

Einzelpreisen erhält (Promotionen ausgeschlossen).

Als neuen, kostenlosen We Benefit gibt es den Online-Rundumschutz Sunrise

surf protect für sicheres Surfen zuhause und unterwegs. Egal ob Laptops,

Smartphones, Smart TVs, Spielkonsolen oder Haussicherheits-systeme - alle

Geräte, die über das Sunrise Netz mit dem Internet verbunden sind, sind

zuverlässig geschützt.

Der beliebte We Benefit des kostenlosen Roamings innerhalb der Familie in

Europa und den USA bleibt bestehen. Neu hinzu kommt, dass es das Sunrise We

Mobile start young Abo lebenslang mit 50% Rabatt gibt für CHF 10.- statt für

CHF 20.-/Mt. Kids kommunizieren damit innerhalb der Familie unlimitiert und

ohne Zusatzkosten. CHF 40.- für jedes zusätzliche We Mobile Abo für

Erwachsene gilt weiterhin.

Die Sunrise We Angebote gibt es einzeln und neu als attraktive We Combos.

Für Haushalte empfiehlt sich das Sunrise We Combo Top+ (CHF 155.-/Mt.) oder

We Combo Pro+ (CHF 130.-/Mt.), inklusive Sunrise We TV, Internet bis zu 10

Gbit/s bzw. 500 Mbit/s, We Phone M sowie We Mobile L bzw. We Mobile M.

Mit den We Combos erhalten Kleinunternehmen ebenfalls alles aus einer Hand.

Damit werden ihre Bedürfnisse bestens abgedeckt. Die Sunrise UPC

Expertenteams analysieren und beraten Kleinunternehmen zu ihren

Bedürfnissen.

Promotionsangebote bis 21.11.21: Bestehende und Neukundinnen und -kunden

profitieren

Mit der Erweiterung des Sunrise We Angebotes bietet Sunrise UPC attraktivste

Promo-Preise. Für Neukundinnen und -kunden sind die We Combo Angebote

vorteilhaft. Sie erhalten rund 40% Promotionsrabatt z.B. mit We Combo Pro

für CHF 68.-(24 Mt., danach CHF 115.-), We Combo Pro+ für CHF 78.- (24 Mt.,

danach CHF 130.-), We Combo Top für CHF 84.- (24 Mt., danach CHF 145.-) und

We Combo Top+ für CHF 88.- (24 Mt., danach CHF 155.-). Auch Geschäftskunden

können von diesen Promotionen profitieren.

Die bestehenden Kundinnen und Kunden profitieren jedoch am meisten.

Schliessen Mobile Kunden oder Internet Kunden ein ergänzendes We Home Abo

bzw. We Mobile Abo ab, erhalten sie zusätzlich einen weiteren Rabatt von bis

zu CHF 10.-/Mt. im Vergleich zu den Neukunden-Abopreisen.

Testsieger Breitband Benchmark Schweiz

Pressemitteilung (pdf)

Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sunrise UPC GmbH

Thurgauerstrasse 101b

8152 Glattpark (Opfikon)

Schweiz

Telefon: 0800 333 000

E-Mail: sunrisemediaservice@sunrise.net

Internet: www.sunrise.ch und www.upc.ch

