DGAP-News: Sunrise Skylights Zürisee Sessions: Ausverkaufter Festivalauftakt mit SEVEN (deutsch)



Sunrise Skylights Zürisee Sessions: Ausverkaufter Festivalauftakt mit SEVEN

20.08.2021 / 09:00

Pressemitteilung

Zürich/Opfikon, 20. August 2021

Gestern Donnerstag, 19. August feierte in Küsnacht eine schwimmende Bühne

Premiere: Zum Auftakt der Sunrise Skylights Zürisee Sessions sorgte SEVEN

mit einem ausverkauften Konzert für ordentlich Festivalstimmung.



Rund 700

Besucherinnen und Besucher feierten mit dem Soul-Sänger und der lokalen

Newcomerin Jane in Flames die Rückkehr des Sommers und der Live-Musik.

Bereits heute schwimmt die einzigartige Bühne nach Rüschlikon für ein

weiteres Silent Concert von Anna Rossinelli.

Dass die Musik beim Silent Event via Kopfhörer auf die Ohren kam, tat der

Stimmung beim gestrigen Festivalauftakt der Sunrise Skylights Zürisee

Sessions keinen Abbruch: Pünktlich um 18 Uhr öffneten sich die Tore in der

Seegemeinde Küsnacht für das Konzert von SEVEN. Bei sommerlichem Wetter und

vor der stimmungsvollen Kulisse am Seeufer genossen die Besucherinnen und

Besucher soulige Live-Musik, liessen sich leckere Drinks & Food schmecken

und sangen lauthals mit.

Angeheizte Stimmung bei den Fans

Die freudigen Gesichter der rund 700 geimpften, genesenen oder getesteten

Besucherinnen und Besucher liessen keinen Zweifel daran, dass dieser

Festivalsommer nicht ins Wasser fällt, sondern auf dem Wasser stattfindet.

Auch bei SEVEN war die Freude über sein ausverkauftes Konzert gross: «Nach

langer Pause wieder mit der gesamten Band auf der Bühne stehen zu dürfen -

das habe ich unglaublich genossen! Das Setting mit der schwimmenden Bühne

und den Besuchern, die am Ufer mit ihren Kopfhörern tanzen und mitsingen,

ist wirklich einmalig», so der Künstler.

Den Nerv der Zeit getroffen

Auch der lokale Preact begeisterte: Die junge Küsnachterin Jana Zwicky

verzauberte mit ihrer unverwechselbaren Stimme als Jane in Flames das

Publikum. Die 21-Jährige schreibt seit fünf Jahren eigene Songs im Pop- und

Indie-Folk-Stil. «Wir freuen uns sehr, dass wir Schweizer Künstlern endlich

wieder eine grosse Bühne bieten können und dass die Kombination aus

renommiertem Schweizer Künstler und aufstrebender Newcomerin aus der Region

so gut ankam», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC. Noch bis zum

29. August warten in sechs weiteren Gemeinden am Zürichsee nicht nur

nationale Acts wie Luca Hänni, Dodo oder 77 Bombay Street auf

Festivalhungrige, sondern jeweils auch ein lokaler Newcomer. Heute Freitag,

20. August überquert das 12-mal-12-Meter grosse «Floating Boat» den

Zürichsee, um in Rüschlikon anzulegen. Für ein weiteres Live-Konzert unter

freiem Himmel steht heute Abend Anna Rossinelli, begleitet vom Support Act

Tobias Jensen, auf der Bühne.

Wer die einmalige Stimmung an den Sunrise Skylights Zürisee Sessions

persönlich erleben will, sollte sich beeilen: Nebst SEVEN sind auch weitere

Konzerte wohl bald ausverkauft.

Sunrise Skylights Zürisee Sessions /Datum: Donnerstag, 19. August bis

Sonntag, 29. August 2021

Genaue Locations ersichtlich auf www.sunrise-skylights.ch

Line-Up:

Do, 19. August (Küsnacht Seven (Main), Jane in Flames (Support)

ZH):

Fr, 20. August (Rüschlikon Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen

ZH): (Support)

Sa, 21. August (Meilen ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig & Tobey

Lucas (Support)

So, 22. August (Meilen ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz

(Support)

Do, 26. August (Wädenswil Dodo (Main), Count Daisy (Support)

ZH):

Fr, 27. August (Stäfa ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden

(Support)

Sa, 28. August Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support)

(Rapperswil-Jona SG):

So, 29 August (Lachen SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana

(Support)

Tickets (zwischen CHF 50.- und CHF 60.-) und Infos: www.sunrise-skylights.ch

