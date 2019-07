DGAP-News: Süddeutsche Kapital Invest: 'think global. invest local.' Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz: der SK-I Süddeutschland (deutsch)

Süddeutsche Kapital Invest: 'think global.



invest local.' Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz: der SK-I Süddeutschland

^

DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Süddeutsche Kapital Invest: 'think global. invest local.' Aktienfonds mit

regionalem Investitionsansatz: der SK-I Süddeutschland

30.07.2019 / 12:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige

Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen

Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach

in eigenen Private Label Fonds um, für die Berenberg die

Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert das

Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des

Kooperationspartners Süddeutsche Kapital Invest GmbH.

"think global. invest local."

Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz: der SK-I Süddeutschland.

Die Süddeutsche Kapital Invest GmbH hat als Fondsinitiator im März dieses

Jahres ihren ersten Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz gestartet.

Gemeinsam mit den renommierten Partnern Axxion S.A., Joh. Berenberg, Gossler

& Co. KG und NFS Netfonds Financial Service GmbH wurde der SK-I

Süddeutschland initiiert, der sich sowohl an Privatanleger (WKN A2N660), als

auch an institutionelle Investoren richtet (WKN A2N66Z).

Getreu dem Motto "think global. invest local." legt der deutsche

Aktienfonds, der sich aktuell in der Investitionsphase befindet, seine

Gelder nur in börsennotierten Qualitätsunternehmen an, die ihren Sitz in

Süddeutschland haben. Hierbei werden sowohl Konzerne aus den gängigen

Indizes, als auch kleinere und mittelgroße Unternehmen aus dem Mittelstand

berücksichtigt. Mit diesem Investmentansatz ist der SK-I Süddeutschland

somit der erste deutsche Aktienfonds, der ausschließlich auf die Entwicklung

von Unternehmen aus der wirtschaftlich attraktivsten Region Deutschlands

setzt. "Unsere langjährigen Auswertungen haben ergeben, dass Aktien von

Unternehmen aus Süddeutschland oftmals eine Überrendite gegenüber dem

breiten deutschen Aktienmarkt erzielt haben. Hier setzt unsere

Anlagephilosophie an", erklärt Michael Kater, geschäftsführender

Gesellschafter der Süddeutsche Kapital Invest GmbH.

Das Anlageuniversum des SK-I Süddeutschland besteht aus rund 250 Unternehmen

aus Süddeutschland. Verstärkter Fokus wird dabei auf Unternehmen mit

profitablem Geschäftsmodell gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf

Gesellschaften mit attraktiven Ausschüttungen. Eine Absicherungsstrategie

mit Maximum-Drawdown-Ansatz ist ebenfalls fester Bestandteil des

Fondskonzepts. "Gerade die Marktentwicklungen Ende letzten Jahres haben

gezeigt, dass eine konsequente Absicherungsstrategie ein sehr wichtiger

Baustein für eine langfristige Anlage ist. Dies stößt auch auf großes

Interesse auf der Investorenseite", so Michael Mayer, Senior Advisor des

Fonds, weiter.

Am Ende des Investmentprozesses entsteht ein konzentriertes Portfolio von 30

bis 35 Werten, das durch ein kontinuierliches Research laufend überwacht

wird. "Gerade die räumliche Nähe zu den Gesellschaften in unserem Fonds

sehen wir hierbei als einen Vorteil an" sagt Michael Kater abschließend.

Verwahrstelle des SK-I Süddeutschland ist das Berenberg Vermögensverwalter

Office. Die Axxion S.A. fungiert als KVG, NFS Netfonds Financial Service

GmbH als Haftungsdach.

Die beiden Anteilsklassen sind über die gängigen Kreditinstitute und

Onlinebanken erwerbbar, die Tranche für Privatanleger (WKN A2N660) wird

zudem ohne Ausgabeaufschlag an der Fondsbörse Hamburg notiert.

Weitere Informationen für die Presse:

Gesellschaft: Süddeutsche Kapital Invest GmbH

Fonds: SK-I Süddeutschland I (WKN A2N66Z), SK-I Süddeutschland R (WKN

A2N660)

Gesprächspartner: Michael Kater, Tel. 07046 387998-0, E-Mail

info@sk-invest.de

Website: www.sk-invest.de

---------------------------------------------------------------------------

30.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

847915 30.07.2019

°