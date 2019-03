DGAP-News: Studie von DEMIRE & bulwiengesa zum deutschen Büroimmobilienmarkt: Sekundärstandorte robuster als Top-7-Städte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

Studie von DEMIRE & bulwiengesa zum deutschen Büroimmobilienmarkt: Sekundärstandorte robuster als Top-7-Städte

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Marktbericht/Immobilien

Studie von DEMIRE & bulwiengesa zum deutschen Büroimmobilienmarkt:

Sekundärstandorte robuster als Top-7-Städte (News mit Zusatzmaterial)

27.03.2019 / 13:25

Studie von DEMIRE & bulwiengesa zum deutschen Büroimmobilienmarkt:

Sekundärstandorte robuster als Top-7-Städte

* Dortmund, Koblenz und Reutlingen mit den günstigsten

Rendite-Risiko-Verhältnissen

* Nettoanfangsrenditen an Sekundärstandorten bis zu 3,7 Prozentpunkte

höher als in A-Städten

* Neuer Secondary-Office-Index SOX: Sekundärstandorte verkraften

Konjunkturdelle besser

Langen, 27. März 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und

bulwiengesa veröffentlichen zum dritten Mal die Studie "Büroimmobilienmarkt:

Investmentchancen an Sekundärstandorten". Die Studie vergleicht 31

ausgewählte Sekundärstandorte in Deutschland mit den Top-7-Städten und führt

erstmalig den Secondary-Office-Index (SOX) ein. Um die Renditepotenziale und

das Ertragsrisiko der Städte in Relation zu setzen, wurde ein Quotient aus

Rendite und Volatilität gebildet (siehe Schaubild 1). Hierbei zeigt sich,

dass die Städte Bonn, Koblenz und Reutlingen das beste

Rendite-Risiko-Verhältnis aufweisen. Danach folgt Düsseldorf als einzige

A-Stadt unter den ersten zwanzig Standorten. Dagegen finden sich die

A-Städte Berlin, München und Hamburg, aber auch die Sekundärstandorte

Leipzig sowie Potsdam und Regensburg aufgrund ihrer hohen Mietschwankungen

am Ende der Skala wieder.

Chemnitz, Stralsund und Schwerin mit den höchsten Nettoanfangsrenditen

Die untersuchten Sekundärstandorte bieten alle höhere Renditepotenziale als

die deutschen Top-7-Städte (siehe Schaubild 2). Das größere Renditepotenzial

zeigt sich vor allem in den höheren Nettoanfangsrenditen. Die höchste Spanne

an den Sekundärstandorten reicht dabei von 6,1 Prozent in Schwerin bis zu

6,6 Prozent in Chemnitz sowie 6,7 Prozent in Stralsund. In den A-Städten

liegen dagegen die Nettoanfangsrenditen im Durchschnitt bei 3,0 Prozent. Die

geringsten Anfangsrenditen an Sekundärstandorten werden in Freiburg und Bonn

mit 4,0 Prozent sowie in Karlsruhe mit 4,2 Prozent erzielt. Damit beträgt

der Renditespread zwischen den A-Städten und den untersuchten

Sekundärstandorten mindestens einen Prozentpunkt.

"Die unverändert hohe Nachfrage nach Büroobjekten bei einem weiterhin

begrenzten Angebot lässt die Nettoanfangsrenditen auf neue Tiefstände

fallen. Das ist sowohl an den Sekundärstandorten als auch an den A-Städten

zu sehen. Da Investoren zunehmend die Städte abseits der Metropolen in den

Fokus nehmen, sinken hier die Nettoanfangsrenditen im Vergleich zum Vorjahr

stärker, sind aber immer noch in der Regel deutlich höher und damit für

inländische und ausländische Investoren attraktiv", kommentiert Ingo

Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG.

Sven Carstensen, Bereichsleiter Büro- und Investment bei bulwiengesa und

Autor der Studie ergänzt: "Für Investoren, die sich gut im Markt auskennen

und die Möglichkeit haben, auch ein breit gestreutes Immobilienportfolio gut

zu managen, können Sekundärstandorte selbst in der derzeitigen Marktphase

noch erkleckliche Anlagealternativen bieten."

SOX-Index: Sekundärstandorte verkraften konjunkturelle Delle besser als

Metropolen

Der neu entwickelte SOX (Secondary-Office-Index) spiegelt den

konjunkturellen Rahmen und die Marktentwicklungen von Städteclustern

(Sekundärstandorte und A-Märkte) wider (siehe Schaubild 3). Für die

Berechnung des Index werden die gewichteten Indikatoren Konjunktur,

öffentliche Finanzen, Arbeits-, Büro- und Investmentmarkt herangezogen. Der

Index verdeutlicht, dass die Büromärkte grundsätzlich konjunkturellen

Schwankungen unterliegen, die größeren Märkte reagieren aber anfälliger auf

konjunkturelle Abwärtsbewegungen als die kleineren Standorte. Das zeigt sich

im ersten Abschwung vom Jahr 2000 an mit dem Platzen der New Economy. In

dieser Phase (2000 bis 2005) verzeichnen die A-Märkte innerhalb des SOX

einen deutlicheren Rückgang (-27 Prozent) als die Sekundärstandorte (-19

Prozent). Beim zweiten Abschwung mit dem Beginn Finanz- und Wirtschaftskrise

(2007/2008) kam es innerhalb des SOX sowohl in den A- als auch in den

Sekundärmärkten zu Rückgängen. Allerdings waren in diesem Zeitraum die

Sekundärstandorte weniger volatil und damit stabiler als die A-Städte. Die

höhere Stabilität und Krisenresilienz der Sekundärstandorte beruht auf einer

geringeren spekulativen Bautätigkeit und einem Umfeld, das sich primär durch

lokale Marktakteure mit hoher Standorttreue auszeichnet. Eine Vielzahl der

sogenannten Hidden Champions und ein starker Mittelstand prägen die

Immobilienmärkte der Sekundärstandorte.

"Der neu entwickelte Index SOX bestätigt die Robustheit der Büromärkte an

den Sekundärstandorten. Derzeit haben fast alle renommierten

Wirtschaftsforschungsinstitute und die Wirtschaftsweisen ihre

Wachstumsprognosen für Deutschland im laufenden Jahr nahezu halbiert. Die

Ergebnisse des SOX bekräftigen unsere Auffassung, das wir mit unseren

Investments an Sekundärstandorten stabile Erträge auch in unruhigen Zeiten

generieren können", kommentiert Hartlief.

Kein spekulativer Neubau an Sekundärstandorten erhöht Marktstabilität

Spekulative Bautätigkeit kann in Zeiten nachlassender Nachfrage zu höheren

Leerständen führen. Im Gegensatz zu den A-Märkten werden Neubaumaßnahmen an

Sekundärstandorten in der Regel bedarfsorientiert ausgerichtet, d. h. mit

einer hohen Vorvermietungsquote realisiert. Hierdurch wird das Risiko von

Marktverwerfungen durch Angebotsüberhänge verringert.

Unterm Strich ist die Neubautätigkeit im Verhältnis zum Flächenbestand an

vielen Sekundärstandorten dennoch höher als in den Metropolen (siehe

Schaubild 4). Da es sich an den Sekundärstandorten kaum um spekulativen

Neubau handelt, resultiert der Neubau aus der steigenden Nachfrage der

Unternehmen vor Ort. Hier sticht insbesondere Ingolstadt hervor. In der

Stadt wurden in den vergangen zehn Jahren 22 Prozent der jetzigen

Bestandsfläche neu errichtet. Weitere Sekundärstandorte mit hohem

Neubauanteil sind Ulm (14 Prozent), Freiburg (12 Prozent) und Kempten (12

Prozent). In den A-Städten beträgt der Neubauanteil im Durchschnitt nur zehn

Prozent. Blickt man auf die absoluten Neubauzahlen im Jahr 2018, weisen

unter den Sekundärstandorten Karlsruhe, Leipzig, Dortmund, Essen und

Mannheim die höchsten Fertigstellungszahlen auf.

Die komplette Studie finden Sie auf http://www.demire.ag/immobilien/research

zum Download.

Pressekontakt

RUECKERCONSULT GmbH

Nikolaus von Raggamby

Tel.: +49 30 28 44 987 40

Email: demire@rueckerconsult.de

Investor Relations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Peer Schlinkmann

Tel.: +49 6103 372 49 44

Email: schlinkmann@demire.ag

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in

mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in

ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen

Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich

auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional

ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016

sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von

Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende der ersten neun

Monate 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1

Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.

