DGAP-News: Straumann Group ernennt neue Geschäftsleitungsmitglieder, um Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben (deutsch)

Straumann Group ernennt neue Geschäftsleitungsmitglieder, um Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische

Unternehmensentscheidung

Straumann Group ernennt neue Geschäftsleitungsmitglieder, um

Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben

01.04.2022 / 07:00

* Jason Forbes stösst als Chief Consumer Officer, eine neu geschaffene

Position im Executive Management Board, zur Straumann Group

* Sébastien Roche übernimmt als Chief Operations and Supply Chain Officer

* Die Änderungen zielen darauf ab, mit dem Fokus auf digitale

Transformation und dem Aufbau einer Präsenz bei Konsumenten ein

ehrgeiziges Wachstumsziel zu erreichen

* Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder bringen jahrzehntelange

Berufserfahrung und vielfältiges Wissen aus verschiedenen Branchen mit

Basel, 1. April 2022: Die Straumann Group hat heute Änderungen in der

Geschäftsleitung bekanntgegeben, die sicherstellen werden, dass die Struktur

des Führungsteams die Wachstumsstrategie der Gruppe widerspiegelt und

unterstützt. Die Ernennungen folgen dem weiterentwickelten strategischen

Kompass, der im Dezember 2021 vorgestellt wurde.

Jason Forbes stösst am 19. April 2022 als neuer Chief Consumer Officer zur

Gruppe

Patienten werden zu Gesundheitskonsumenten - sie informieren sich selbst,

fordern mehr und übernehmen die Verantwortung für Entscheidungen über ihre

Gesundheit und Versorgung. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, ist der

Aufbau einer Konsumentenpräsenz Teil des strategischen Kompasses der Gruppe.

Aus diesem Grund wurde die neue Geschäftsleitungsposition geschaffen. Jason

Forbes wird die Leitung der Direktkundengeschäfte wie DrSmile, Smilink und

Nihon Implant sowie aller strategischen Initiativen der Straumann Group im

Bereich Direktkundengeschäft übernehmen.

Jason kommt zur Straumann Group von Hilding Anders, einem global führenden

Hersteller von Matratzen und Bettsystemen, wo er President Online Brands und

Group Chief Digital Officer war. Er etablierte dort erfolgreich neues

kundenorientiertes Know-how in der Organisation, lancierte die

Direktkundenmarken während der Covid-19-Pandemie und war maßgeblich an der

digitalen Transformation in den Bereichen Marketing, Produktinnovation und

Lieferkette beteiligt. Zuvor war Jason beim Kosmetikunternehmen Coty tätig,

wo er als Global Chief Digital & Media Officer die globale digitale

Transformation leitete. Jason kam zu Coty durch die Übernahme von Beamly,

einem preisgekrönten Marketingtechnologie-Unternehmen, dessen CEO er war.

Jason hat in verschiedenen Branchen gearbeitet, von Medien über Getränke bis

hin zum Einzelhandel, immer mit dem Ziel, den Aufbau digitalen Know-hows und

damit das Geschäft voranzutreiben, sowohl im Direktkundengeschäft als auch

im Business-to-Business-Bereich. Jason hat unter anderem einen MBA vom IMD

in Lausanne, einen Master und einen BBS in International Business and

Economics vom Trinity College in Dublin sowie Zertifikate von INSEAD und der

Harvard Business School.

Sébastien Roche wird zum 1. April neuer Chief Operations and Supply Chain

Officer

Sébastien Roche stösst als neuer Chief Operations and Supply Chain Officer

(COO) zur Straumann Group und übernimmt damit eine erweiterte Rolle. Er

arbeitet vom Hauptsitz in Basel aus und ist Mitglied des EMB. Sébastien

Roche verfügt über umfassende Erfahrung in der Pharma- und

Fertigungsindustrie. Er kommt vom Pharmaunternehmen TEVA, wo er zuletzt als

Senior Vice President tätig war und die Verantwortung für bis zu 28

Produktionsstandorte in den USA, Lateinamerika, Europa und Asien trug.

Sébastien wird die Produktionsstandorte der Straumann Group leiten, zu denen

alle SDIS- und Biomaterial-Produktionsstandorte gehören werden. Darüber

hinaus wird die Produktion für die Marken Anthogyr, Medentika und Neodent in

Zukunft eng angebunden sein. Sébastien Roche wurde 1972 geboren, ist

Franzose und hat einen Master-Abschluss in Luft- und Raumfahrt vom Institut

Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace in Toulouse, Frankreich.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: "Mit diesen

Veränderungen im Management wollen wir sicherstellen, dass wir gut

aufgestellt sind, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Die

wichtigsten Trends spiegeln sich in unserem strategischen Kompass wider, und

mit der Aufnahme von Jason Forbes wird der "Aufbau von Konsumentenpräsenz"

in unserer EMB-Struktur vertreten sein. Sébastien Roches umfassende

Erfahrung in der Pharma- und Fertigungsindustrie wird für die Straumann

Group ebenfalls von grossem Wert sein. Wir freuen uns sehr, sowohl Sébastien

als auch Jason willkommen zu heissen, die das Team mit ihren Fähigkeiten,

ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für die Kultur weiter ergänzen werden.

Ich heisse die beiden herzlich willkommen."

Mark Johnson verfolgt Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens

Mark Johnson ist seit 2020 Executive Vice President, Head of Operations,

Regulatory and Quality Affairs. Er verlässt die Straumann Group, nachdem er

das Team durch die anspruchsvolle Pandemiephase geführt hat. Das Unternehmen

dankt Mark Johnson für seinen Beitrag und wünscht ihm für die Zukunft alles

Gute.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen

zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr,

ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere

vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für

Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der

korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit

führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt,

produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente,

CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz,

Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 9'000

Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in

mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und

Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communication Silvia Dobry: Investor Relations Marcel

+41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 Kellerhals: +41 (0)61 965

(0)61 965 12 39 E-mail: 17 51 E-mail:

[1]corporate.communication@straumann.com [1]investor.relations@strau

1. mann.com 1.

mailto:corporate.communication@strau mailto:investor.relations@s

mann.com traumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen

Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung

genannten oder implizierten abweichen. Die Aussagen beruhen auf den

Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse

und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen

Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf

zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse,

gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und

andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten

eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten

sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten

Ergebnissen abweichen. Straumann stellt die Informationen in dieser

Mitteilung zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keinerlei

Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar.

°