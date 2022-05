DGAP-News: Strategische Partnerschaft: INVESTER setzt bei Büroentwicklung in Nürnberg auf Joint-Venture-Partner RT² (deutsch)

Strategische Partnerschaft: INVESTER setzt bei Büroentwicklung in Nürnberg auf Joint-Venture-Partner RT²

Emittent / Herausgeber: Invester United Benefits / Schlagwort(e):

Immobilien/Joint Venture

Strategische Partnerschaft: INVESTER setzt bei Büroentwicklung in Nürnberg

auf Joint-Venture-Partner RT²

16.05.2022 / 18:07

* Akquisitorische Leistung von RT² sichert Premium-Grundstück am Tor zum

Nordostpark Nürnberg in Off-Market-Deal

* INVESTER und RT²planen rund 22.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und

300 Tiefgaragenstellplätze

* Ankaufsoption für Nachbargrundstück mit 25.000 Quadratmeter

Entwicklungspotenzial gesichert

* Projektentwicklung setzt in Post-Covid-Zeiten auf Makers-Space und

Biophilic Design

Wien/Grünwald, 16. Mai 2022. Die österreichische INVESTER United Benefits,

Entwicklungsarm der United Benefits Holding, setzt bei ihrer ersten

Projektentwicklung in Deutschland auf den Joint-Venture-Partner RT²

Projektentwicklung GmbH aus Grünwald. Geplant ist ein modernes,

siebengeschossiges Büro- und Technologiegebäude im Nürnberger Nordostpark

mit einer Fläche von rund 22.000 Quadratmetern. Der Grünwalder

Projektentwickler konnte die Liegenschaft für die gemeinsame Entwicklung in

einem Off-Market-Deal akquirieren und eine Option für das Nachbargrundstück

mit einem Entwicklungspotenzial von weiteren 25.000 Quadratmetern sichern.

Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet und soll im Sommer eingereicht

werden. Das Projekt soll mit einem Generalunternehmer in einem

Kooperationsmodell durchgeführt werden.

Paritätisches Joint-Venture mit sich ergänzenden Kompetenzfeldern

Die Projektentwicklung im Nürnberger Businesspark soll den Auftakt einer

strategischen Partnerschaft bilden, in der sich beide Unternehmen

Invester-CEO Michael Klement zufolge mit ihren Kompetenzen ergänzen: "Dass

wir dieses Premiumgrundstück am Eingang des Nordostparks erwerben konnten,

verdanken wir der akquisitorischen Leistung unseres Partners, der in der für

uns noch neuen Assetklasse Büro über eine ausgeprägte Entwicklungskompetenz

verfügt. Auch beim Thema Baurechtschaffung setzen wir auf RT², die bereits

Erfahrung in mehr als 20 erfolgreich entwickelten Bebauungsplänen gesammelt

hat." Die Grünwalder Projektentwickler waren an stadtprägenden Münchner

Büroentwicklungen wie dem Skygarden, dem Kontorhaus oder dem MY.O beteiligt.

Geschäftsführer sind die drei Immobilienexperten Dr. Ralf Schneider, Tobias

Jauch sowie Tino Schindler. Alle drei blicken auf eine langjährige Tätigkeit

in Führungspositionen bei CA Immo (ehemals Vivico Real Estate GmbH) zurück.

Die Österreicher bringen ihrerseits die internationale Ausrichtung sowie die

Expertise des gesamten Konzerns in die Zusammenarbeit ein, die in drei

Gesellschaften unter dem Dach der United Benefits Holding gebündelt sind.

Dazu gehört das Development (INVESTER United Benefits), das Asset Management

(EKAZENT Management) sowie das Investmentmanagement (WEALTHCORE Investment

Management). Dr. Ralf Schneider, Geschäftsführer und Mitgesellschafter von

RT²: "Invester ist ein erfahrener Entwickler, der alle Dienstleistungen über

die gesamte Wertschöpfungskette abbilden und entlang anspruchsvoller

ESG-Kriterien höchste Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten kann."

Post-Covid und New Work: Das Büro neu denken

Der Nordostpark gilt als gefragter Wirtschaftsstandort im Nordosten von

Nürnberg. Invester und RT² planen auf 22.000 Quadratmetern moderne

Arbeitswelten mit einer einzigartigen Nutzungsmischung. Ein überhöhtes

Erdgeschoss, das auch den überbauten Innenhof umfasst, soll als Makers-Space

dienen. In den Obergeschossen wird an speziell an die Post-Covid-Zeit

angepassten Bürolösungen gearbeitet, die die Zusammenarbeit der Mitarbeiter

und damit den Erfolg der dort ansässigen Unternehmen fördern sollen. "Damit

können am Innovationscluster Nordostpark erstmals Unternehmen ihre

Verwaltung mit der Produktion und Ausstellung ihrer Produkte in einem

Gebäude vereinen", konstatiert Schneider.

Biophilic Design: Die Verknüpfung von Außen und Innen

Um den Charakter der Parklandschaft und des alten Baumbestandes für die

künftigen Büronutzer erlebbar zu machen, sind in jedem Stockwerk und

besonders in den Dachetagen eine Vielzahl an Terrassen, Balkonen und Loggien

vorgesehen. Durch die Öffnung in die grüne Umgebung sowie in den bewachsenen

Innenhof wird so der Bezug zur Natur hergestellt. "Biophilic Design spielt

bei unserem Projekt eine wichtige Rolle. Menschen haben eine natürliche

Affinität zur Umwelt. Wenn das Lebensumfeld enger mit ihr verbunden ist,

profitieren Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität", erklärt Klement.

Auch das Projekt selbst soll dem Erhalt der Natur Rechnung tragen, indem es

ESG-Kriterien berücksichtigt, nach ökologischen Standards errichtet wird und

im Betrieb zertifizierten Nachhaltigkeitsstandards entspricht.

Ankaufsoption für Nachbargrundstück

Das Joint Venture hat sich darüber hinaus für das Nachbargrundstück

(Nordostpark 120 bis 124) eine Ankaufsoption bis 2025 gesichert, auf dem

weitere rund 25.000 Quadratmeter Bürofläche realisiert werden können. Diese

Option verhindert laut Klement ein unmittelbares Konkurrenzobjekt in der

Nachbarschaft. Zugleich könne nach Fertigstellung des ersten Büroprojektes

das nächste Objekt am Standort umgesetzt werden.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein Entwickler innovativer Immobilienprojekte.

Gemeinsam mit den Schwestergesellschaften EKAZENT Asset Management und

WEALTHCORE Investment Management initiiert, entwickelt, realisiert und

verwaltet der Konzern United Benefits Holding Immobilieninvestments in der

DACH-Region und bietet damit sämtliche Services und Prozesse entlang der

gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition. Entsprechend der

klaren ESG-Strategie des Unternehmens stehen bei allen Investitionen

Unabhängigkeit, Transparenz und soziale Gerechtigkeit ebenso im Fokus wie

C02-Reduktion und die Schaffung nachhaltiger Werte. Der Konzern beschäftigt

ca. 90 Mitarbeiter und managet ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro.

Nähere Informationen unter www.invester.at

PRESSEKONTAKT

SCRIVO Public Relations

Ansprechpartner: Claus Schönberner / Tristan Thaller

Tel.: + 49 89 45 23 508 16 / 15

E-Mail: claus.schoenberner@scrivo-pr.de / tristan.thaller@scrivo-pr.de

Website: www.scrivo-pr.de

United Benefits Holding GmbH

Mag. Veronika Achammer

Business Development & Operations

Tel.: + 43 664 805 33 234

E-Mail: v.achammer@ub-holding.com

Website: ub-holding.com

