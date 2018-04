DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: DER VERTRAG MIT CRYPTOTECH AS WIRD NACH NEUEN ERKENNTNISSEN AUS DER DUE DILIGENCE VON DEN AKTIONÄREN AN DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG NICHT GENEHMIGT (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: DER VERTRAG MIT CRYPTOTECH AS WIRD NACH NEUEN ERKENNTNISSEN AUS DER DUE DILIGENCE VON DEN AKTIONÄREN AN DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG NICHT GENEHMIGT

06.04.2018 / 16:57

STOCKHOLM, SCHWEDEN (6. April 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE

0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt heute nach der

außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens bekannt, dass nach

weiteren Erkenntnissen aus der Due Diligence, die Vereinbarung mit Value

Media AS, 50%-Gesellschafter der Cryptotech AS, einem norwegischen

Chip-Entwickler und Hersteller, nicht wirksam wird. Der neue Chip von

Cryptotech AS zeigte nicht die im Rahmen der Vereinbarung zugesagte

Mining-Kapazitäten. Daher waren die Anteilseigner der Ansicht, dass der Wert

der Transaktion nicht gut genug ist, um die Stockholm IT

Ventures-Anteilseigner in geplanten Höre zu verwässern und billigten die

Vereinbarung daher nicht.

"Nach einer weiteren Überprüfung stellten wir fest, dass Cryptotech nicht

der geeignetste Technologiepartner ist, um unsere Vision für eine sauberere

und leistungsfähigere Kryptowelt voranzutreiben", sagte Anthony Norman, CEO

von Stockholm IT Ventures. "Wir sind bestrebt, den Wert für alle unsere

Aktionäre zu erhöhen, während wir mit unserem Krypto-Mining und unserer

Produktion einen neuen Kurs einschlagen, um eine neue globale monetäre

Plattform zu schaffen, die eine sicherere und zuverlässigere

Geschäftsentwicklung ermöglicht."

Der Verwaltungsrat der Stockholm IT Ventures AB wird in den nächsten Tagen

eine neue Strategie ankündigen, die ihre Vision unterstützt, Technologien

der nächsten Generation für grüne Investitionen in Kryptowährungen zu

finden.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und

kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktionstechnologien sowie auf

Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige

Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa, die bis zu 80% weniger Energie

benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT

Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie

auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM)

-Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier:

www.bytemine.io.

Media Kontakt:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures AB

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

