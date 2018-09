DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB VEREINBART MIT EVOLUTION GLOBAL A/S EIN BITCOIN MINING VENTURE MIT 10.000 PETAHASH KAPAZITÄT (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB VEREINBART MIT EVOLUTION GLOBAL A/S EIN BITCOIN MINING VENTURE MIT 10.000 PETAHASH KAPAZITÄT

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB VEREINBART MIT EVOLUTION

GLOBAL A/S EIN BITCOIN MINING VENTURE MIT 10.000 PETAHASH KAPAZITÄT

26.09.2018 / 13:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STOCKHOLM, SCHWEDEN (26. September 2018) - Die Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat ein

verbindliches Memorandum of Understanding ("MOU") mit Evolution Global AS,

einem Entwickler von innovativen Lösungen für das Krypto-Mining, vereinbart.

Dabei sichert sich Stockholm IT Ventures AB (SITV) eine Option zum Kauf von

bis zu 10.000 Petahash Rechenkapazität für das Mining von Bitcoin, welche

von Evolution Global betrieben werden soll.

Evolution Global befindet sich in der Endphase der Entwicklung eines neuen

ASIC-Chips (Application-Specific Integrated Circuit), der alle

Bitcoin-Mining-ASICs und Mining-Infrastrukturen hinsichtlich der Kosten

übertreffen wird. Mit diesem Wettbewerbsvorteil wird Evolution Global in der

Lage sein, einen signifikanten Marktanteil an der Gesamtheit der zur

Verfügung stehenden Bitcoins im Mining zu gewinnen. Ein von SITV

beauftragter unabhängiger Berater hat diesen Sommer eine technische Due

Diligence des Chips durchgeführt. Dieser kam dabei zur Erkenntniss, dass das

Produkt von Evolution Global eine hohe Erfolgschance hat.

Die Parteien haben vereinbart, die Finanzierung der Endentwicklung des Chips

durch den gemeinsamen Aufbau einer neuen Gesellschaft mit dem Namen

Cryptoplants AB zu sichern, an der Stockholm IT Ventures eine Beteiligung

von 45% halten wird. Allfällige Drittmittel, welche durch das neue

Unternehmen eingeworben warden, führen zu einer geringeren

Finanzierungverpflichtung durch Stockholm IT Ventures AB. Bei Ausübung der

vereinbarten Option kann sich Stockholm IT Ventures Rechenkapazitäten zu

geringen Kosten sichern. Die wirtschaftlichen Komponenten dieser Option

werden mit den Inhabern des Bytemine-Tokens geteilt. Dieser Token befindet

sich derzeit in einem ICO-Prozess, der von Stockholm IT Ventures geleitet

wird.

Stockholm IT Ventures CEO Anthony Norman kommentierte: "Nachdem SITV Anfang

2018 das Cryptotech-Projekt initiiert hatte, das später ausgesetzt wurde,

haben wir angesichts der Marktbedingungen eine sehr vorsichtige Haltung

gegenüber der Entwicklung von Mining-Chips eingenommen. Wir haben jedoch die

Entwicklung von Erik Solberg sehr aufmerksam verfolgt und sind der Ansicht,

dass uns dies, wenn es erfolgreich ist, einen großen Vorteil verschafft.

Dieser Deal ermöglicht es uns, diese Chance zunächst ohne finanzielles

Engagement von Stockholm IT Ventures zu nutzen. Nach einer sorgfältigen

Beurteilung der Ergebnisse der Due Diligence glauben wir fest an die

Fähigkeit von Evolution Global, ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln. "

CEO von Evolution Global, Erik Solberg, sagte: "Nachdem ich Anfang dieses

Jahres ein neues Chip-Entwicklungsteam zusammengestellt hatte, waren unsere

Fortschritte sehr erfolgreich und wir hatten großes Interesse von

potentiellen Großkunden aus der ganzen Welt. Stockholm IT Ventures

präsentierte uns jedoch ein Angebot, das für beide Unternehmen eine

Win-Win-Situation darstellt. Wir freuen uns darauf, Partner in Cryptoplants

zu werden und auf den Start des Minings im Jahr 2019. "

Wichtige Eckpunkte des MOU

* Cryptoplants wurde eine Option ("Option"), gegen eine

Optionspreiszahlung an Evolution Global in Höhe von bis zu 6.000.000

EUR, in Raten über einen Zeitraum von ca. fünf Monaten gewährt, um bis

zu 10.000 Petahash (PH) zu einem vereinbarten Kaufpreis von 120 EUR /

Terrashash zu erwerben. Die Rechenleistung kann über einen Zeitraum von

bis zu drei Jahren, in bestimmten Fällen auch über einen längeren

Zeitraum, bezogen werden. Der Preis des PH liegt dabei etwa 20% bis 25%

unter den Niveau, der typischerweise bei Bitcoin-Cloud-Mining-Verträgen

berechnet wird. Zu aktuellen Marktpreisen für Petahash, aktuellen

Umrechnungskursen für Petahash zu Bitcoin und aktuellen Preisen für

Bitcoin kann die Option möglicherweise einen Gewinn vor Steuern für

Cryptoplants von mehr als 1.000.000.000 EUR generieren. Die tatsächliche

Rentabilität könnte jedoch erheblich geringer sein. Diese ist von

folgenden Faktoren abhängig: 1) der Leistung des neuen ASIC 2) den

Trends bei der Preisgestaltung für Petahash und Bitcoins 3), der Anzahl

der zur Generierung von Bitcoins erforderlichen Petahash und 4) dem

Timing und den Methoden der Finanzierung und Monetarisierung der Option,

abhängen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Cryptoplants

zusätzliches Eigenkapital und/oder Fremdkapital aufnehmen muss, um die

Kaufpreiszahlung der Option zu finanzieren.

* Die Option kann ganz oder teilweise ausgeübt werden und, unter gewissen

Bedingungen, anteilig mit anderen Kunden von Evolution Global und der

von Evolution Global erzielten Rechenleistung genutzt werden. Die Option

kann vorbehaltlich der üblichen Anforderungen von AML und KYC ganz oder

teilweise an Dritte weiterverkauft werden. Wenn Cryptoplants nur einen

Teil der Option bezahlt, wird das Recht der Cryptoplants, den

anfänglichen Petahash zu kaufen, entsprechend anteilig oder verzögert

reduziert.

Die Absichtserklärung "MOU" ist sofort wirksam. Wenn bis zum 15. November

2018 gewisse aufschiebende Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die

Absichtserklärung gekündigt werden.

Die zusammenfassende Beschreibung in dieser Mitteilung wird durch die

ausführlicheren Bedingungen, die in der Absichtserklärung dargelegt sind und

in endgültigen Vereinbarungen festgelegt warden sollen, eingeschränkt.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Über Evolution Global AS

Evolution Global AS wurde im Frühjahr 2018 von Erik Solberg gegründet.

Evolution Global beschäftigt ein internationales Team von Chip-Entwicklern

mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die seit April 2018 an der

Entwicklung und dem Testen des neuen Produktes arbeitet. Das Unternehmen

befindet sich in den letzten Schritten der Einführung eines neuen Chips, der

alle Bitcoin Mining ASICs hinsichtlich der Kosten übertreffen wird. Das

Unternehmen plant, insgesamt 15.000 Petahash-Mining-Kapazitäten an externe

Kunden zu verkaufen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung

mit Cryptotech AS getroffen, um allen seinen Kunden eine hohe Hashrate zu

liefern.

Medienkontakt:

Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, info@stockholmit.co

