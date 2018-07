DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB'S BYTEMINE TOKEN SCHLIESST VERTRAG ÜBER DIE PLATZIERUNG 3 MIO. EURO MIT NETOIL INC. AB (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB'S BYTEMINE TOKEN SCHLIESST VERTRAG ÜBER DIE PLATZIERUNG 3 MIO.



STOCKHOLM, SCHWEDEN (18. Juli 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter

Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt bekannt, dass

Netoil Inc., eine private Gruppe von Unternehmen mit Aktivitäten in den

Bereich Handel und Venture-Capital-Investitionen, im Rahmen des Private Sale

Bytemine (BYTM) - Token im Betrag von 3 Mio. EUR gekauft hat.

"Bytemine-Team beeindruckt mich weiterhin mit seiner Leidenschaft und dem

Wissen, wie man die digitalen Ökonomie und praktisch alles, was damit

verbunden ist, verändert", sagte Roger Tamraz, Chairman von Netoil. "Seit

ich dem Verwaltungsrat von Stockholm IT Ventures beigetreten bin, habe ich

ein schnelles Wachstum und Fortschritte in der Umsetzung der Vision des

Teams erlebt. Mit dem Investment von Pecunio VC Fund in Höhe von zwei

Millionen Euro und der Ernennung von Phillip Nunn zum Leiter der

Crypto-Division gibt es ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen Zukunft

und gerade deshalb tätige ich dieses Investment."

Als renommierter und erfolgreicher Investmentbanker und als

Venture-Capital-Investor gründete Herr Tamraz Netoil Inc., eine private

Investmentgesellschaft, die einzelne Investoren und qualifizierte Fachleute

in der Öl- und Gasindustrie zusammengeführt hat. Einige Jahre später wurde

Netoil durch die Gründung der europäischen Raffinerie Tamoil Corporation,

die Herr Tamraz aus den übernommenen Vermögenswerten von Amoco und Texaco

aufbaute, in der Veredelung und dem Vertrieb von Erdölprodukten aktiv.

Während seiner Zeit in der Ölindustrie war er verantwortlich für einige der

innovativsten Pipeline-Engineering-Projekte, darunter die

Suez-Mittelmeer-Pipeline, die als eine der grössten Ingenieurleistungen der

Welt gilt. Er bringt seine ausserordentlichen Geschäftsfähigkeiten in der

Gas- und Ölindustrie mit der neuen Krypto-Welt zusammen, um das Versprechen

von Stockholm IT Ventures mit Bytemine digitale Finanzdienstleistungen

weltweit zu verändern, voranzutreiben.

Bytemine baut ein neues Krypto-Mining-Ökosystem auf, das sich auf die

Nutzung neuer Technologien und Anwendungen konzentriert und von einem Team

erfahrener Führungskräfte bei Stockholm Ventures IT geleitet wird. Das neue

Bytemine-Token-Modell nutzt eine skalierbare und nachhaltige Plattform, die

auf dem Fundament der schwedischen Energieeffizienz aufbaut, für die

Aktionäre langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effiziente und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf die

Blockchain-Technologie. Alle Miningaktivitäten nutzen saubere und

nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und eine

Rechnertechnologie, die weniger Wärmeenergie erzeugt als herkömmliches

Bitcoin-Mining. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition

in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn

finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des

Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io.

Über Netoil Inc.

Netoil Inc. ist eine diversifizierte private Unternehmensgruppe, die

weltweit im Handel und Venture-Investments tätig ist, dies mit besonderem

Schwerpunkt in den Bereichen Energie und Finanzen. Das Unternehmen ist seit

den 1960er Jahren international tätig. Seitdem hat Netoil große

internationale Projekte in den Bereichen Öl und Gas, Pipelines, Petrochemie,

Ölraffinerie und -vertrieb, Bergbau, Banken, Hotels, Immobilien,

Kommunikation, Fluggesellschaften, Flughäfen, Landwirtschaft, Elektronik,

Medien entwickelt, strukturiert und umgesetzt.

Medienkontakte:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

