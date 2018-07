DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB SCHLÄGT AN DER GENERALVERSAMMLUNG KENIN SPIVAK ZUR WAHL AN DEN VERWALTUNGSRAT VOR (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB SCHLÄGT AN DER GENERALVERSAMMLUNG KENIN SPIVAK ZUR WAHL AN DEN VERWALTUNGSRAT VOR

05.07.2018 / 08:30

STOCKHOLM, SCHWEDEN (5. Juli 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Börse

Frankfurt: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, schlägt an ihrer

Generalversammlung vom 27. Juli 2018 Kenin Spivak zur Wahl in den

Verwaltungsrat des Unternehmens vor.

"Wir sind begeistert, einen Kandidaten vom der Kompetenz von Kenin zu haben,

um unserem hochkarätigen Verwaltungsrat zu ergänzen", sagte Anthony Norman,

CEO von Stockholm IT Ventures. "Sein Geschäftssinn kombiniert mit der

Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen ist ein großer Gewinn, um unsere

globale Strategie für eine stärkere, autonome digitale Finanzwelt

voranzutreiben."

Herr Spivak ist Chairman und CEO der SMI Group, SMIG und SMI Capital Markets

und Chairman von SMI Advisors. Er ist ein hoch angesehener Manager,

Unternehmer, Finanzier, Autor und Anwalt, bekannt für innovative Führung,

ausgeklügeltes Deal-Making, Verständnis für Finanzmärkte und -institutionen

sowie Marketing. Er hat Unternehmen geleitet, erfolgreich komplexe

Rechtsstreitigkeiten geführt, Unternehmen erworben und reorganisiert,

verhandelte und beriet komplexe Transaktionen im Wert von über 10 Milliarden

Dollar, darunter Unternehmenszusammenschlüsse, Restrukturierungen,

Veräußerungen, Finanzierungen, Lizenzierungen und andere

Transaktionsstrukturen.

Herr Spivak erhielt einen A.B., M. B. A. in Marketing und einen Juris Doctor

der Columbia University, jeweils mit Auszeichnung. Er ist in Who's Who im

Westen - Amerika - Finanzen & Business und der Welt aufgeführt und ist

stimmberechtigtes Mitglied der Academy of Television Arts and Sciences. Er

hält mehrere Patente für Funktechnologie-Erfindungen.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf

Blockchain-Technologie. Alle Miningaktivitäten nutzen saubere und

nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa, die weniger

Wärmeenergie benötigen als herkömmliches Bitcoin-Mining. Die Stockholm IT

Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie

auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM)

-Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier:

www.bytemine.io.

Medienkontakte:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

