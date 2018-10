DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DIE ÜBERNAHME DES STABLECOIN EUROTHERAUM MANAGEMENT VERTRAGES AN (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DIE ÜBERNAHME DES STABLECOIN EUROTHERAUM MANAGEMENT VERTRAGES AN

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DIE ÜBERNAHME DES

STABLECOIN EUROTHERAUM MANAGEMENT VERTRAGES AN

24.10.2018 / 15:40

STOCKHOLM, SCHWEDEN (24. Oktober 2018) - Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass

sie den Management-Vertrag des "Stablecoins" EUROTHEREUM

(www.eurothereum.co) übernehmen wird.

"Die Übernahme des Stablecoins ist ein zentraler Bestandteil des von uns

aufgebauten digitalen Bank-Ecosystems." sagte Anthony Norman, CEO von

Stockholm IT Ventures AB. "Der Markt braucht dringend vertrauenswürdige und

transparente Stablecoins, um das Geschäft in die Zukunft der digitalen

Assets zu führen, und EUROTHEREUM wird unsere Basis dafür sein."

Mit dem Erwerb der SAS Bank übernimmt die Stockholm IT Ventures AB ab sofort

auch die Führung des Stablecoins. EUROTHEREUM verfügt derzeit über Token im

Wert von knapp über 37 Millionen Euro, wobei jeder Token einen festen Wert

von genau 1,00 Euro hat und die im Umlauf befindlichen Tokens zu 100% mit

Barreserven in Höhe von 37 Millionen Euro abgesichert sind.

EUROTHEREUM verfügt aktuell über Einnahmen in Höhe von ca. 200 Mio. EUR mit

einer Gewinnmarge von 2,5%. Das derzeitige verwaltete Vermögen stammt

hauptsächlich von asiatischen Industriekunden. Ziel ist es, schnell zu

wachsen, indem es sich mit Stockholm IT Ventures zusammenschließt, um

Industriekunden sowie vertikal integrierte Branchen wie Online-Glücksspiel

zu erreichen, wo hohe Gewinnmargen in Produkten für Privatkunden erzielbar

sind. Darüber hinaus wird die Plattform zu einer Basis für die Replikation

in andere Währungen, mit dem Ziel, ein günstiges und umfassenderes

Zahlungsmodell zu bieten - vereinfacht in einer auf dem Handy basierenden

Kreditkarte. Die kürzlich von Stockholm IT Ventures gegründete Niederlassung

in Mauritius deckt dafür den afrikanischen Kontinent ab.

Stockholm IT Ventures AB hat Pläne entwickelt, die Stablecoins zu einem

großen Teil ihrer "Tokenization"-Projekte zu machen, beginnend mit Netoil,

Inc. und seiner eigenen Handelsplattformen, um grossvolumige Transaktionen

zu ermöglichen. Der Vorteil der Verwendung der Stablecoins besteht darin,

dass diese Transaktionen sofort in einer gemeinsamen Währung abgewickelt

werden, auf die sich alle beteiligten Parteien einigen können, ohne lästige

Bankkosten und Verzögerungen, die die Branche behindern.

Stablecoins waren Lösungen für private Trader an Kryptowährungsbörsen,

welche Bedarf an geeigneten Währungspaaren hatten. So entstanden mehrere

Stableconins, darunter der umstrittene Tether (USDT). Stablecoins wurden in

letzter Zeit wegen Bedenken hinsichtlich ihrer Transparenz und der

effektiven Deckung kritisiert, da einige ihre Bankbeziehungen nicht

offenlegten oder sich geweigert hatten, einem unabhängigen Audit zu

unterziehen. Mit seiner eigenen Bank und deren Lizenz will Stockholm IT

Ventures AB nun sicherstellen, dass EUROTHEREUM zu 100% transparent, sauber

reguliert und vertrauenswürdig für Dritte ist.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Media Contact:

Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co

24.10.2018

°