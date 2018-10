DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT ERHÖHUNG DER TOKENIZINH-VOLUMENS MIT NETOIL, INC. AN. (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT ERHÖHUNG DER TOKENIZINH-VOLUMENS MIT NETOIL, INC.



AN.

^

DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e): Vereinbarung

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT ERHÖHUNG DER

TOKENIZINH-VOLUMENS MIT NETOIL, INC. AN.

30.10.2018 / 09:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM, SCHWEDEN (30. Oktober 2018) - Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass

sie sich mit Netoil, Inc. geeinigt hat, das zuvor vereinbarte Volumen für

das "Tokenizing" des Öllieferungsnetzes des Unternehmens, zu erhöhen.

Die Parteien haben vereinbart, den Gesamtwert der Anleihe von ursprünglich

EUR300 Mio. auf EUR400 Mio. zu erhöhen. Stockholm IT Ventures AB wird

hierfür eine Gebühr von 0,2% erhalten, was bedeutet, dass die

Vertragsanpassung zu zusätzlichen Einnahmen aus der Transaktion von EUR2

Mio. führt.

"Ich freue mich über die Akzeptanz unseres hybriden Tokenized-Bonds-Produkts

bei unserem Kunden Netoil. Er hat sich zur Erhöhung des Volumens

entschieden, dies bevor die ersten Implementierungsrunde abgeschlossen

wurde", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB.

Das "Tokenizing" von Vermögenswerten ist ein zentrales Thema, da es die

Verwaltungskosten durch digitalisierte Verträge erheblich reduziert und die

Transparenz und Liquidität erhöht. Mit dem "Tokenizing" werden die Märkte

für Finanzprodukte für rund 3 Milliarden Menschen geöffnet, welche bis anhin

keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistung und Funktionalitäten im

Rahmen der Vermögensanlage haben. Die Technologie des "Tokenizings" wird von

Branchenexperten als eine der wesentlichen Vorteile der Blockchain gesehen,

dass involvierte Investitionsvolumen für die nächsten 12 - 18 Monate wird

auf bis zu 1 Billion Euro geschätzt.

Stockholm IT Ventures AB hat eine Technologie entwickelt, um Hybridanleihen

zu schaffen, bei denen die Anleihe an einer traditionellen Börse notiert,

aber auch als Token handelbar ist. Die Gesellschaft wird im Rahmen der

Funktionalitäten von BytemineX auch ein vereinfachtes Handelssystem für

Anleihen einführen, in dem sie ihren Mitgliedern die Möglichkeit bieten

wird, die Anleihen wie jeder börsennotierte Token zu handeln.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Medien Kontakt:

Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co

---------------------------------------------------------------------------

30.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB

Nybrokajen 7

111 48 Stockholm

Schweden

Telefon: +46 10 138 86 44

Fax: +46 85 010 9480

E-Mail: info@stockholmit.co

Internet: www.stockholmit.co

ISIN: SE0006027546

WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

739225 30.10.2018

°